Para Carlos Melconian, Argentina no está transitando un sendero de deflación: los motivos

El economista Carlos Melconian aseguró que la Argentina no está transitando un sendero de deflación, ya que indicó que hay precios regulados, como el de los servicios públicos, "a los cuales les falta acomodarse".

Además, dijo que si bien la actividad económica "va a tener un rebote", la discusión debe pasar por ver "cuándo se quiebra el techo en el que estamos desde 2011".

En declaraciones a un canal de noticias, el ex presidente del Banco Nación consideró que el presidente Javier Milei "tiene ideas de mediano plazo que yo comparto, pero el diseño y el contenido de la política económica va más allá de esas ideas de mediano. Yo le doy mucha bola al diseño y al contenido, y todavía no puedo decir que el camino de Milei es el correcto".

"Yo no le voy a enseñar al ganador, pero supongo que para que le vaya bien hay que laburar y no enroscarse. Hay que confiar en la gente que lo votó y lo apoya. Imagino que tendrá la sabiduría para no lo tomen de boludo o de cagón", enfatizó.

Por otra parte, Melconian afirmó que le gustaría ver "más gente del Gobierno con los pies sobre la tierra" y que tenga "idea de lo que está ocurriendo" con la economía.

Para Melconian, es muy temprano para juzgar a Milei

Al ser consultado acerca de si Milei estaba arreglando estos problemas, Melconian respondió que "es muy temprano para juzgarlo". "El Presidente, a quien conozco hace veinte años, tiene ideas de mediano plazo que yo comparto, manteniendo una coherencia de lo que dije toda la vida. Que yo me sienta ahora en la ultraizquierda de él...", deslizó.

El economista Carlos Melconian aseguró que la Argentina no está transitando un sendero de deflación

"El diseño y el contenido de la política económica va más allá de tus ideas de mediano (plazo). Yo le doy mucha bola al diseño y al contenido, y todavía no puedo decir que es el camino de Milei es el correcto", opinó.En otro orden, Melconian se refirió al momento en el que el primer mandatario lo imitó en la Fundación Libertad. Con dureza, se refirió al momenot y opinó: "Me gustaría ver más gente del Gobierno con los pies sobre la tierra", manifestó.