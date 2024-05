Juan Pazo: un Secretario que desafía al campo y es productor agropecuario

El nombre de Juan Pazo, secretario de Industria, Desarrollo Económico y Bioeconomía comienza a mencionarse cada vez más en el mercado financiero y en el mundo de los negocios.

Las fuertes declaraciones de Juan Pazo

Por ese motivo llaman la atención los últimos movimientos y las fuertes declaraciones del secretario de Industria, Desarrollo Económico y Bioeconomía, quien al parecer gana cada vez más espacio dentro del ministerio de Economía y del gobierno.

El jueves pasado en su exposición en el marco del evento "A Todo Trigo" que se llevó a cabo en el Sheraton Hotel de Mar del Plata, Pazo sorprendió con sus fuertes declaraciones tanto a los empresarios como a los periodistas que lo escuchaban y que luego tuvieron la posibilidad de hacerle notas al final de su exposición.

En su exposición que mezcló una especie de fanatismo ideológico por este modelo económico y también aspectos técnicos Pazo expresó que "este gobierno realizó muchas acciones concretas para el sector agropecuario" y aseguró que "el campo no le tiene paciencia a este gobierno y hasta que la Macro no se estabilice las retenciones no van a bajar, mucho menos las de trigo".

El discurso de Pazo llamó mucho la atención por los términos técnicos y los puntos desarrollados, ya que es un abogado y no economista.

Pero lo más polémico de la jornada fue la contestación con relación a la consulta que le realizaron los colegas Nicolás Razetti (Canal Rural) y Belkis Martínez (La Nación), acerca de las medidas adoptadas para mejorar la competitividad del sector.

Pazo, al contestar, se ubicó, tal vez sin pensarlo y por su falta de experiencia, frente a los medios, de los dos lados del mostrador, ya que él es productor agropecuario y mostró un tono bastante desafiante frente a un sector del que es parte tal como lo confesó y que marcaría algún tipo de incompatibilidad entre su función de dueño de una empresa agropecuaria y su cargo en el gobierno.

"Yo soy productor. Mi papá era productor, mi abuelo era productor, mi bisabuelo era productor. Sí, creo que el campo tiene menos paciencia con nosotros que con el gobierno anterior. Nosotros no ponemos una pistola en la cabeza, no maltratamos a nadie, no ponemos unos volúmenes de equilibrio, no extorsionamos a la producción. Hay que hablar y explicarle a la gente" dijo Pazo.

"Pazo, parece que se olvida que existen otros sectores beneficiados, como por ejemplo las empresas de Tierra del Fuego, el textil en el que él fue directivo, que manejan números estrafalarios y el también debería considerar como actúa con nosotros y como se benefició con el gobierno anterior con su empresa de fideicomisos ganaderos Invernea donde logró captar más de 3.000 millones de pesos en una colocación en septiembre del año pasado" comentaba a los periodistas uno de los dirigentes más importantes de la Mesa de Enlace al finalizar el evento.

Los especialistas coinciden en que las retenciones al trigo son un capricho

En esa la jornada, todos los especialistas coincidieron en que las retenciones al trigo son un capricho del equipo económico, ya que representan, depende la producción, unos 350 a 400 millones de dólares, es decir, dos días de compra de reservas del Banco Central.

Pazo aseguró que se están generando condiciones para que determinados insumos, que son parte de la producción agropecuaria, tengan una baja y eso mejore la competitividad del sector.

Además, enfatizó que "con los derechos de exportación hay que tener paciencia, primero tenemos que lograr el superávit fiscal, engrosar las reservas del Banco Central, seguir por un camino de crecimiento, y una vez que las condiciones necesarias estén dadas, vamos a hacer que todos los impuestos vayan a la baja".

Pero más allá que en el mercado financiero, en el ambiente empresario y en algunos sectores del gobierno se señale a Pazo como un funcionario que se habría ganado la confianza de alguien muy importante del gobierno, el problema es que Pazo continúa sin aclarar las dudas que existen sobre su patrimonio.

Una investigación de la periodista Emilia Delfino, publicada el 17 de abril pasado en el sitio, el DiarioAR, que pertenece al dirigente libertario Fernando Cerimedo da cuenta que "Pazo asumió rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro es la declaración de sus bienes".

"Sí, creo que el campo tiene menos paciencia con nosotros que con el gobierno anterior", sostiene Pazo

La nota destaca que "hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri entre el 2017 y 2019 cuando estuvo al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La documentación a la que accedió el DiarioAr muestra un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, que fue obtenido gracias por el equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación sobre corrupción. En el se detalla Harbour House 1533 Corp, una sociedad radicada en Florida.

"Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía y Pazo figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad" destaca la nota.

La misma agrega que "en ese documento, Pazo figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que su esposa, quien también figura como directora y accionista de la compañía.

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de Pazo a través de la presentación de su "pasaporte argentino", dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público.

La nota se pregunta porque si en el 2018 Pazo era, accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? Al respecto, la nota detalla que "Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa".

La omisión en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado.

¿Quién es Juan Pazo?

Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017.

En la actividad privada fue el CEO de las empresas textiles del empresario Francisco De Narváez y deberá también aclarar en su nueva declaración jurada si sigue ejerciendo como ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa y de la empresa ganadera Invernea SA.

En sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017 publicada en el registro.

La secretaría a cargo de Pazo, tiene injerencia en el sector agropecuario y ganadero y participa activamente en reuniones y conversaciones con los dirigentes ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico. Un aspecto que la OA deberá seguir de cerca.

Por último, debemos señalar que la declaración jurada de Pazo, que debió presentar como funcionario del gabinete de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción (OA), no está disponible en el registro oficial de declaraciones juradas, a pesar de que los funcionarios cuentan con 30 días desde su asunción en diciembre último para declarar sus bienes ante el organismo. Pazo debería aclarar en los próximos días algunas dudas que surgen sobre su patrimonio que trascendieron en los últimos días.

En sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá

A diferencia de los que muchos creen, Pazo no llego al gobierno de la mano de su amigo, el ministro Luis Caputo sino de quienes manejaron, los equipos técnicos de La Libertad Avanza antes que Javier Milei ganara las PASO del 13 de agosto del año pasado.

Pazo trabajó en esos equipos que estaban a cargo del jefe de Gabinete Nicolás Posse y del actual director del Banco Nación y de ARSAT el ex larretista Gonzalo Pascual quien fue echado por el escándalo del Ecoparque en el que murieron por el calor varios animales que debían ser traslados del viejo zoológico metropolitano.

Pazo formaba parte del equipo de Bioeconomía que englobaba agricultura, ganadería y pesca que estaba a cargo de Fernando Villela quien hoy es secretario de Bioeconomía y prácticamente depende de Pazo que armó una especie de súper estructura dentro del ministerio de Economía y se quedó con la mayoría de las funciones administrativas y financieras del ex ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

Por ahora Vilella solo está a cargo del área productiva y Pazo es quien habla con los referentes de las entidades del agro de la ganadería y de la pesca y se mueve como una especie de supersecretario de Caputo frente a los empresarios que se reúnen con él en su oficina del Palacio de Hacienda.

Desde la semana pasada el nombre de Pazo se comenzó a mencionar en el mercado financiero como uno de los futuros candidatos para el ministerio de Economía junto al del asesor presidencial Federico Sturzenegger y el presidente del Consejo Asesor de Economía Demian Reidel en caso de que en alguno momento el ministro Luis Caputo decida retirarse del gobierno en el futuro.