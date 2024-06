El dólar blue acentuó el martes su tendencia alcista al subir $30 y cerrar en $1.265 en tanto que las divisas financieras, Contado Con Liquidación y MEP exhibieron gran volatilidad, al arrancar la jornada con fuertes alzas, que luego recortaron un poco. El CCL, dólar que usan las empresas para girar divisas al exterior, llegó a tocar un pico de $1.330, pero finalizó en $1.311,19 o sea un aumento de 1,1% mientras que el MEP terminó en $1.280,80, es decir un alza de 0,9%. Y los analistas prevén más volatilidad en los próximos días en medio de un escenario de mayor incertidumbre política y financiera

El recalentamiento de los dólares paralelos se registró en un contexto de fuerte caída de los bonos y acciones argentinas en el exterior, y un repunte del riesgo país que cerró en 1.494 puntos básicos, con un rebote diario de 5,66%.

Los analistas atribuyen la escalada de los dólares libres a un "cóctel" de factores políticos y financieros locales "que ponen nerviosos al mercado". A eso se suma un contexto internacional más adverso al riesgo para las monedas emergentes de la región ante la suba del dólar a nivel global.

No obstante, los expertos consideran que las causas de índole local son los principales drivers del rebote de los divisas con lo cual el rumbo en los próximos días dependerá de lo que suceda con la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, la renovación o no del swap con China, y la liquidación de los exportadores.

Dólares paralelos: los factores políticos del rebote

Maximiliano Ramírez, economista de la consultora Suramericana Visión, vinculó la suba de los dólares financieros a la fuerte caída de los bonos en dólares y planteó que "esta tensión viene más desde el punto de vista político" por la incertidumbre sobre "la no aprobación de la ley de Bases, o la posible no renovación del swap de China, complementada con la caída de la actividad y el tema de la distribución de alimentos". Y afirmó que "todo eso pone mucha presión en términos políticos sobre el gobierno y hace que mucha gente se empiece a cubrir" en dólares.

En sintonía, Nery Persichini, jefe estratega de GMA Capital, evaluó que "la debilidad de los activos financieros y del peso estaría relacionada con los desafíos parlamentarios y las tensiones políticas hacia dentro de la coalición gobernante".

El dólar Contado con Liquidación, que usan las empresas para girar divisas al exterior, tocó el martes un pico de $1.330, pero luego moderó y cerró en $1.311

"Hasta ahora, en los últimos 6 meses vimos un voto de confianza mayúsculo del mercado sobre la gestión Milei. Más allá de los avances en la corrección de los desequilibrios, ahora la demanda viene por el lado de las reformas", señaló.

A su vez, Eric Ritodandale, economista Jefe en PUENTE, también consideró que uno de los factores que impulsó el rebote de los dólares paralelos "la demora en el tratamiento y aprobación del paquete de leyes, junto a los intentos de la oposición de impulsar proyectos que aumentan el gasto" en alusión a la reforma de la movilidad jubilatoria que fomenta una parte de la oposición.

El economista Amilcar Collante concordó que "la política tuvo mucho ruido, hubo una mala gestión en Capital Humano (por el tema alimentos), renuncias dentro de la jefatura de Gabinete, hay ruido interno, y también tenes en el Congreso que la ley de Bases se está extendiendo y no sale, y que hay proyectos como el de aumento de jubilaciones que impulsa la oposición que le pegan de lleno al ancla fiscal, y ponen en duda su sostenibilidad, y si aparecen proyectos de ese tipo alimentan expectativas negativas".

Asimismo, el analista financiero Franco Tealdi también remarcó, entre las causas, "la demora en la Ley Bases, los dichos de Guillermo Francos de que podría aprobarse recién en julio no ayudan a dar certidumbre, y para colmo la UCR con el kirchnerismo podrían conseguir media sanción al proyecto de reforma de la movilidad jubilatoria, que si bien Milei dijo hace unos días que vetaría cualquier ley que quiera romper el equilibrio fiscal, esto genera costo político".

Al respecto, los analistas de PPI juzgaron que si ese proyecto se aprueba "si bien podría vetarse, esto podría afectar negativamente a la imagen del presidente".

Dólares paralelos: las razones financieras del rebote

Los analistas remarcan que el calentamiento del dólar blue, CCL y MEP se da en un escenario donde la compra de divisas del Banco Central sigue sin remontar por una menor liquidación de los exportadores, por debajo de las expectativas para esta época, lo que dificulta la acumulación de reservas. A eso se suma que, entre junio y julio, vencen u$s u$s5.000 millones del swap activado con China pero en los últimos días surgieron versiones de que podría no renovarse, y que el gobierno deba abonar todo o una parte, con el consiguiente impacto en las reservas.

Analistas afirman que la demora por la Ley de Bases es uno de los factores de incertidumbre política que impulsan a los dólares paralelos

En este contexto, Ritondale enumeró entre causas económicas que impulsan el repunte del blue, el CCL y ME: "La menor liquidación de exportaciones en general, aunque no tanto del sector agrícola, los sostenidos recortes en las tasas de interés; mayor monetización en el margen por el traspaso de pases hacia letras del Tesoro y, como señales de fondo, la posibilidad de extensión de los controles cambiarios por más tiempo de lo previsto (empezando por el blend 80/20), factores que han estado afectando a las valuaciones en general".

El BCRA registró el martes un magro saldo neto comprador de u$s48 millones por su intervención en el mercado cambiario , mientras que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s171,998 millones. El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que ese monto "es el más bajo para una rueda desde el 15 de enero pasado".

En ese marco, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, atribuyó la suba del blue, el CCL y MEP a que hay "bajo volumen de liquidación en MLC, commodities agrícolas cayendo, incertidumbre por el vencimiento del swap con China". Y subrayó que "todo esto es amenaza contra la acumulación de reservas". También aludió a las "tasas por debajo de las expectativas de inflación".

La consultora Outlier indicó que se vio una nueva baja del volumen en el Mercado Libre de Cambios" y en ese sentido explicó que "cuando el volumen que el blend deriva al CCL cae, los precios del CCL y MEP suben" por la menor oferta.

Por su parte, el economista Federico Glustein dijo que "hay menos liquidación del agro, por ende, se traduce en una menor oferta en el CCL, sumado a la menor acumulación de reservas internacionales por el BCRA". Y esgrimió que "esto es un caldo de cultivo que alimenta la incertidumbre en el mercado, sumado a que cada vez más pesos, por las bajas de tasas, deciden migrar al dólar que es mucho más estable que el peso y que los instrumentos locales".

A este listado de razones, Collante sumó que "hay dudas sobre cuándo va a ser el levantamiento del cepo y parte del mercado se empieza a poner un poco más ansioso porque si no es en el corto plazo capaz prefieren estar colocados en dólares en lugar de pesos".

La menor liquidación de exportadores que repercute en menor oferta del dólar blend es otra de las causas de la tensión cambiaria

Dólares paralelos: una tormenta perfecta

Ante la escalada de los dólares financieros, caída de los bonos, y suba del riesgo país, Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment, sintetizó: "Aún no tenemos ley de Bases, el congreso coquetea con el déficit fiscal en una sesión de Diputados, el gobierno muestra falencias en la gestión, y encima trasciende que hay que pagar u$s4.500 millones a China".

"Sumale a esto que la baja de la tasa dejó al peso ‘indefenso’ y que la aceleración del traspaso de deuda del BCRA al Tesoro generó cierta cautela en algunos invasores externos" lo que no ayudó en el proceso de baja del riesgo país, argumentó.

Además, el especialista aludió al factor de contexto internacional: "hay un sentimiento externo menos propenso para activos de alto riesgo". Y destacó que "no es casual que este sell off (de bonos) se da en medio de una fuerte baja del índice Dow Jones en EE.UU., fuerte baja de algunas materias primas como petróleo y cobre,y de algunos activos de la región bajo presión".

"Todas estas cosas se fueron sumando para generar una tormenta de corto plazo perfecta", sentenció.

Collante también resaltó que "a nivel internacional tuviste monedas emergentes con depreciaciones importantes ya sea el real, el peso mexicano, peso chileno, tuvieron movimientos al alza, Argentina está más vulnerable, en un país que todavía tiene la macro desordenada, esos vaivenes se amplifican"

Asimismo, Tealdi recalcó que "tanto lo político como lo financiero, forman un cóctel que está poniendo nervioso al mercado, un mercado que acumula subas siderales en lo que va del año y que tiene buenas excusas para corregir".

Las sucesivas bajas de tasas es otra de las razones de la renovada dolarización de carteras

Dólares paralelos: el mercado analiza si seguirán subiendo

El analista financiero Gustavo Ber señaló que el rumbo de los dólares financieros y el blue "va a depender de la evolución de los acontecimientos internos y externos, dado que hay una mayor cautela global y hacia los emergentes"

"De profundizarse el deterioro desde cualquiera de los dos frentes, podría llegar a testear a corto plazo niveles de alrededor de los $1.400, que representaría una brecha superior al 50%, la cual ya sería un nivel demasiado elevado. Y estimó que, en caso de "un escenario más amigable, podrían encontrar un piso durante junio en torno a los $1.200".

Ramirez juzgó que "un tipo de cambio de equilibrio sería entre $1.300 y $1.350" y en cuanto a si los dólares paralelos continuarán al alza en los próximos días, el especialista sostuvo que "pueden seguir subiendo un poco más, va depender mucho de la política". Y auguró que "en caso de que se apruebe la Ley de Bases, y el gobierno logre tener un plafond político, el tipo de cambio va a empezar a caer; una vez que se afiance lo político y se empiecen a dar la aprobación de las leyes al gobierno, eso puede empezar a apaciguar los dólares financieros", auguró.

Tealdi aseguró "la clave del CCL en estos niveles está dada por la liquidación de exportaciones, por lo cual si aparece la oferta, será techo de corto plazo; si no aparece, habrá que dar señales desde la política".

Glustein también prevé que los dólares paralelos "podrian continuar esta senda alcista si no se mejora el perfil político". Y añadió que el pago de aguinaldos en junio también puede incidir: "a medida que nos acerquemos a una mejora en el poder adquisitivo de sectores habrá tensión en el mercado cambiario hasta que baje la inflación a nivel del crawling peg y la tasa puede volver a ser positiva".

Para el analista financiero Christian Buteler, el CCL, "está recuperando el terreno perdido frente a la inflación". Y acotó: "no lo veo todavía caro como para decir que pare por ese lado, y tampoco veo ninguna medida del gobierno que lo vaya a frenar, no lo veo subiendo la tasa, y no veo señales de que aumente el crawling peg para que la brecha con el tipo de cambio oficial no suba tanto". Según su visión, los dólares paralelos seguirán con tendencia alcista, y a fin de mes se ubicarán arriba de $1.300.