En junio se cobra el medio aguinaldo, el primer pago del año del Salario Anual Complementario (SAC). Es un momento muy esperado por todos los trabajadores en relación de dependencia, ya que permite contar con un ingreso extra más allá del sueldo mensual.

Sin embargo, el inminente pago del aguinaldo desató una impensada discusión en redes sociales, que incluyó al diputado nacional Martín Tetaz y al historiador Ezequiel Adamovsky. Luego de cruzar una serie de mensajes, el legislador concluyó que "el aguinaldo es una estafa".

Por qué Martín Tetaz dijo que el "aguinaldo es una estafa"

Todo comenzó con un hilo en la red social X de Adamovsky, quien escribió: "Este mes, cuando cobres el aguinaldo, recordá que no lo tenés porque sí. Fue fruto de luchas muy intensas de los trabajadores. Así que la próxima vez que te moleste una huelga o una manifestación, pensá que quizás está asegurando derechos para tus hijos. O para vos mismo en el futuro"

"Te cuento de dónde viene. El aguinaldo se instauró por decreto el 20 de diciembre de 1945. Fue parte de las políticas sociales de Perón para ganarse el apoyo trabajador, pero también para alejar a los obreros de las ideas revolucionarias, que venían ganando predicamento", agregó el historiador.

Y continuó: "Cuando salió el decreto, las entidades patronales denunciaron que era confiscatorio, declararon un lockout y anunciaron que no lo pagarían. Hizo falta una gran huelga de la CGT y cantidad de ocupaciones de fábricas por todo el país para asegurar el nuevo beneficio".

"Hoy el aguinaldo existe en varios países, pero en muchos otros no. Y, como todos los derechos de los trabajadores, no puede darse por descontado que sea firme. Allí donde pueden, los ricos los arrebatan. Así que a disfrutar de esos pesitos extra con memoria y compromiso", concluyó Adamovsky.

A partir de estos mensajes, Tetaz aseguró: "El aguinaldo es una estafa. Ojalá los salarios pudieran aumentarse por ley y los demás precios de la economía bajarse por decreto. Seríamos todos ricos. El salario anual, sumado a los impuestos al trabajo, contribuciones, etc, dependen de la productividad de la economía. Que te lo paguen en 12 cuotas, en 13, quincenalmente, o una vez por semana, no cambia el monto total. PS: y nunca olvidemos que la Constitución de 1949 no tenía derecho a huelga".

Adamovsky, por su parte, respondió: "Tetaz explicándote que el aguinaldo 'es una estafa'. El 'date cuenta amigo' más grande del mundo".

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo o SAC es el 13° sueldo que le corresponde cobrar a los trabajadores en un año de trabajo. El SAC está regulado por la Ley 23.073 y se divide en dos pagos, uno que se realiza en julio todos los años y el otro en diciembre.

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador o la trabajadora en relación de dependencia en los seis meses previos.

Entonces, para calcular el primer medio aguinaldo del año se toman en cuenta los salarios percibidos de enero a junio, en tanto que para la segunda mitad del aguinaldo se utilizan en el cálculo los sueldos abonados entre julio y diciembre.

Si durante el semestre el trabajador no prestó tareas todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el aguinaldo igual, de manera proporcional a los meses trabajados.

¿Cómo calcular el pago de aguinaldo de junio 2024?

Para determinar cuánto debe cobrar una persona en concepto de aguinaldo, se calcula la mitad (50%) del mejor ingreso devengado en los 6 meses previos.

Entonces, para calcular el aguinaldo de junio, los trabajadores deben tomar el mayor sueldo anual que tuvieron en el primer semestre de 2024 y dividirlo a la mitad. De esta forma pueden obtener el monto total que cobrarán el concepto de SAC.

Para calcular el monto específico del aguinaldo de junio 2024, además, se deberán tener en cuenta horas extra, comisiones y demás ingresos variables. No se considerarán beneficios sociales, gratificaciones únicas o prestaciones complementarias.

Para calcular el aguinaldo, los trabajadores deben tomar el mayor sueldo que tuvieron en el primer semestre y dividirlo por la mitad

Para realizar el cálculo de la suma a cobrar en el aguinaldo se debe considerar el sueldo básico bruto, las horas extras y cualquier otro monto adicional que se haya recibido. Y aquellos empleados que cobren algún concepto no remunerativo tienen que saber que las sumas no se contemplarán en el cálculo del sueldo anual complementario.

A la vez, los trabajadores que no prestaron tareas en la misma empresa durante los 6 meses previos, también tienen derecho a cobrar un aguinaldo, que se determina de manera proporcional al tiempo trabajado para el actual empleador. En ese caso, deberán tomar la mitad del mejor sueldo que tuvieron el tiempo trabajado, dividirlo por seis, y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.