El estrés cambiario y financiero signó la primera semana de junio en un escenario de mayor incertidumbre política que desencadenó la escalada del dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, y el rebote del riesgo país que llegó al borde de los 1.600 puntos. Los analistas plantean que esta semana será clave, porque lo que suceda en el Senado con la Ley Bases y el paquete fiscal definirá en gran medida el humor de los inversores, y por ende, el rumbo de los dólares libres, y el mercado financiero.

Los analistas atribuyeron la escalada de los dólares libres y del riesgo país, durante las últimas jornadas, a un cóctel de factores políticos y financieros locales "que pusieron nerviosos al mercado" y activaron estrategias defensivas de rebalanceo de carteras hacia una dolarización.

Al respecto, Tobias Sanchez, analista de research de Cocos Capital, sostuvo que "hubo una serie de factores que contribuyeron a la incertidumbre y malestar en los mercados financieros: el bajo volumen de liquidación y las dificultades del BCRA para comprar divisas, que se reflejaron en jornadas donde terminó como vendedor neto, pusieron presión sobre las reservas y generaron preocupación".

"Otro factor crucial fue la incertidumbre en torno al pago del swap con China, que implica un gran desembolso de reservas y sobre el cual nadie desde el gobierno ha salido a aclarar. Y a esto se sumaron las tensiones políticas entre el oficialismo y la oposición, particularmente en relación con la media sanción de la reforma jubilatoria, que podría poner en riesgo el equilibrio fiscal".

Ante este panorama, Maxiliano Ramírez, economista de Suramericana Visión, aseveró que "hacia adelante todo el escenario cambiario está muy supeditado a lo que suceda en el terreno politico en esta próxima semana, y lo que suceda con la ley de Bases que es fundamental".

Los dólares paralelos se recalentaron la última semana por mayor incertidumbre política, y el CCL llegó a tocar un pico de $1.330

Dólares paralelos: una semana clave por la Ley Bases

Ante este panorama, Maxiliano Ramírez, economista de Suramericana Visión, aseveró que "hacia adelente todo el escenario cambiario está muy supeditado a lo que suceda en el terreno politico en esta próxima semana, y lo que ocurra con la ley de Bases y el paquete fiscal que es fundamental". El Senado la debatirá el miércoles 12 de junio.

Sánchez coincidió que en la semana "los ojos estarán puestos en el debate en la Cámara de Senadores sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal". Y afirmó que "si la ley es aprobada, podría interpretarse como un respaldo a las políticas del gobierno, lo que podría estabilizar e incluso hacer bajar los dólares financieros".

En sintonía, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "con el comienzo del tratamiento en el Senado de la Ley Bases, hay expectativas sobre lo que puede pasar". Y concordó que "si el trámite es favorable, seguramente habrá una reacción alcista en los mercados de valores y probablemente de bajas en los dólares financieros".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber consideró que la evolución de dólares financieros, los bonos, acciones, y riesgo país en la semana "estará sujeta al tratamiento de Ley Bases y el paquete fiscal, así como a la eventual marcha parlamentaria de la nueva fórmula jubilatoria, ya que el ancla fiscal continúa en el centro de la escena".

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, vinculó el reciente "stress en los dólares alternativos a la caída en flujos de exportaciones que se da desde mayo, aún con la mejora de los flujos del agro, en un contexto en que el BCRA fue bajando las tasas nominales para reducir la emisión monetaria endógena", a lo que se sumó "la demora en las negociaciones por ley bases y paquete fiscal, y la media sanción en Diputados a una fórmula jubilatoria que implica mayor gasto que la que el gobierno promulgó por decreto, llevando a algo de incertidumbre en el mercado con relación a si se podrá sostener el superávit fiscal".

En ese marco, el analista aseguró que "si el gobierno logra pasar las iniciativas en el Congreso, aún con cambios, el mercado y las cotizaciones del dólar podrían mostrar cierto alivio".

Analistas afirman que la aprobación en el Senado de la Ley de Bases es el factor clave para descomprimir tensión cambiaria y financiera

Dólares paralelos: otros factores importantes esta semana

Otro evento crucial en la semana que incidirá en el escenario cambiario y pueden tensionar o descomprimir un poco a los dólares alternativos es la reunión de directorio del FMI que se realizará el jueves 13 de junio para evaluar el acuerdo alcanzado con el staff técnico. Y es que el mercado espera que el directorio lo apruebe y de luz verde a un desembolso de u$s800 millones para reforzar las reservas en momentos donde el BCRA tuvo la menor compra semanal de divisas en el era Milei y se está dificultando acumular reservas pese a ser la temporada alta por la liquidación de la cosecha gruesa.

Pero también el mercado pondrá la lupa en la letra del staff report, y que diga en relación al dólar blend que le permite a los exportadores liquidar el 20% a través del CCL, lo que contribuyó a mantener contenida a la divisa financiera.

Al respecto, la consultora FMyA remarcó que "en teoría, de acuerdo al FMI el dólar Blend se debería terminar en Jjnio, y la dificultad de esta semana del BCRA en conseguir dólares en el MULC puede poner presión para esto". Y planteó : "Aunque oficialmente no hay mención por ahora, no suena lógico que el BCRA resigne un promedio de u$s 70 millones diarios que mantienen contenido el CCL. Nuestro escenario es que se va a resolver el Blend cuando se resuelva el cepo y, por lo tanto, se mueva el dólar oficial".

Asimismo, el mercado también está pendiente de si se renovará o no el swap con China, o deberá pagarse una parte lo que también impactará en las reservas. Y es que a mediados de junio vencen unos u$s2.900 millones del tramo activado el año pasado para pagar importaciones de energía y vencimientos de deuda. Y en julio vencen otros u$s2.000 millones aproximadamente.

Según los rumores que corren en el mercado, el pago de junio se postergaría a julio mientras siguen las negociaciones. La incertidumbre por esta cuestión es una de las razones que impulsaron en los últimos días al riesgo país. Y es que, considerando que hay que pagar en julio u$s2.600 millones a acreedores por los bonos Globales y Bonares, debería tener que desembolsarse en estos próximos dos meses u$s7.500 millones si no se llega a un acuerdo por el swap chino.

Otro evento clave para el mercado en la semana será la reunión del directorio del FMI el 13 de junio

Al respecto, Ramírez dijo que la marcha de los dólares financieros "va a depender mucho no solo de lo que suceda con la Ley de Bases, sino también lo que ocurra con el swap con China, dado que en la semana del 20 de junio habría que hacer un desembolso del pago del swap". Y acotó: "esperamos que para esa semana empiece a haber una mayor liquidación en términos de soja y eso genere una estabilización, y no haya ningún desbalance que muestre que las reservas van a caer mucho".

Otro evento que mirará el mercado es la licitación de deuda del Tesoro prevista para el 12 de junio, de la cual aún no se conoce el menú. Un informe de GMA Capital resaltó que "la contracara del recalentamiento del dólar fue la caída de los activos en pesos, en particular, las Lecap pasaron de 'estrellas' a 'estrelladas' y puntualizó que "el fin de las estrategias de carry implicó que las tasas largas pasaran de 4% TEM a casi 6% en 3 semanas", indicó.

Al respecto, la consultora Outlier afirmó que "el movimiento de alza de tasas reales que implica baja de precios de las LECAPs y Títulos CER pone el foco en las nuevas licitaciones del Tesoro, la estrategia con la cual las mismas serán planteadas (topes de emisión, precios o tasas mínimas, etc.), el menú de títulos a ofrecer y las tasas a pagar".

En esta licitación hay que conseguir fondos para cubrir vencimientos por alrededor de $5 billones. Lograr un buen resultado y renovar los vencimientos es clave, porque sino los pesos que quedan sueltos, podrían ir a dolarizarse en el actual contexto.

Dólares paralelos: ¿hasta donde podrían bajar o subir?

Sanchez opinó que "el dólar parece haber encontrado un equilibrio en torno a los $1.300, y en caso de aprobación de la Ley de Bases, podríamos ver una tendencia a la baja o, al menos, una estabilización", pero dvirtió que "cualquier retroceso o contratiempo en el legislativo podría incrementar la percepción de debilidad del gobierno, lo que implicaría dificultades para continuar con las medidas futuras de su plan de estabilizar la macro". Ante esa eventual circunstancia, prevé que "las tensiones aumenten, llevando tanto a un posible aumento de los dólares como del riesgo país"..

En ese marco, Ber estimó que en caso de que la Ley de Bases sea aprobada en el Senado, "y con modificaciones que no afecten las cuentas públicas, los activos financieros podrían intentar un rebote técnico, y los dólares financieros, que tras el último reacomodamiento, se presentan más estables en torno a los $1.300, en caso de llegar positivas novedades desde el Congreso, y haber mayores liquidaciones, podrían llegar a aflojar hacia alrededor de los $1.200".

Auguran que los dólares financieros podría escalar hasta $1.400 en caso de que la Ley de Bases no sea aprobada en el Senado

"De haber una negativa en el Senado, los dólares financieros podrían escalar hacia los $ 1.400 y el riesgo país dirigirse hacia los 1.700 puntos", auguró.

Por su parte, el economista Federico Glustein consideró que el valor piso de los dólares paralelos "dependerá esencialmente de la aprobación de la ley". Y vaticino: "si es así, el dólar blue y los financieros podrían retornar a valores más cercanos a los $1.200 mientras que sin lugar a dudas los $1.300 serán un piso si no se aprueba, y podrían el CCL estacar a un rango de enter $1.350 y $1.370".

"Hay mucho en juego por parte del mercado en esta ley sobre todo en el tema del impuesto a las Ganancias y RIGI", alegó.

Para Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, lo que se registró la última semana fue un "reacomodamiento de precios del dólar que venía retrasado; la baja abrupta de tasas y la percepción de que el dólar oficial está atrasado sumado a las marchas y contramarchas legislativas fueron los catalizadores para que ese reajuste se produjera".

En ese sentido, cree que "es posible que al final de todo la ley prospere, también el ajuste a jubilados, y que se mantengan vetos sobre algunos otros puntos de la ley previsional que son más complejos fiscalmente hablando". En ese caso, estimó que "el piso de los dólares financieros debería estar en el rango de $1.250-$1.300, piso que no es estático porque a medida que vaya avanzando el año se irá moviendo al alza". En tanto, pronosticó que "con un traspié en el Senado se puede escapar a la zona de $1.400 y más