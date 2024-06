Gremio de la Alimentación amenaza con medidas de fuerza en la rama avícola

La conducción de la Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) atraviesa un año con alta conflictividad, donde termina de cerrar un acuerdo con protestas mediante para que se le abra otro frente, en este caso en la rama avícola, industria que puede quedar paralizada por un plan de lucha.

La organización gremial venía negociando con las patronales, pero sin resultados satisfactorios, por lo que convocó a las regionales sindicales a una reunión donde se decidieron las acciones de protesta, que ya comenzaron en todas las plantas del país.

Según detallaron desde la Federación a iProfesional, las medidas de fuerza se componen de quite de colaboración y cese de actividades por turno, programas hasta el 18 de este mes, y ya están afectando a firmas como Granja Tres Arroyos, Granja del Sol, Wade, Ecoave, Sofía, Carnave, Sapucay y Pollolin, entre otras.

Oferta salarial insuficiente: ¿dictan la conciliación obligatoria?

El secretario General de la Federación, Héctor Morcillo, explicó que "se acordó rechazar y resistir toda propuesta salarial que, en forma irresponsable, impulsa el sector empresario por debajo de los índices de inflación de abril y mayo, pretendiendo realizar una rebaja salarial para todo el personal".

Agregó que "continuaremos con las protestas de acción directa en todos los establecimientos avícolas del país, ante la insensibilidad e irresponsable actitud del sector empresario" y anunció que el miércoles 19 se dispuso una huelga nacional paralizando la producción durante 24 horas".

Según fuentes confiables, la secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictaría la conciliación en breve, teniendo en cuenta una actividad tan sensible para la población, como los alimentos. Si bien advirtieron que no habrá faltantes, en el mediano plazo podrían generarse inconvenientes en la manufacturación y el stock de algunos productos no sería suficiente para satisfacer la demanda.

Acuerdo salarial con otra rama

La FTIA viene de sostener un conflicto con la Federación de Industriales de Productos Alimenticios (FIPAA), en el marco del convenio colectivo de trabajo (CCT) 244/94. Allí también se aplicó un plan de lucha que incluyó una multitudinaria manifestación en la sede de la cámara.

Cuando parecía que era inminente la realización de paros por turnos que se iban a ampliar con el correr de los días, se produjo una reunión donde los empresarios revirtieron su postura y ofrecieron una sustancial mejora salarial que consistió en un aumento del 9 por ciento para marzo (sobre los salarios de febrero), y del 7 por ciento para abril (sobre los salarios de marzo).

El gremio aclaró que, para ambos casos, el aumento será no remunerativo hasta mayo. Asimismo, comunicó que el pago retroactivo de los salarios de marzo y de la primera quincena de abril deberán ser abonados por los empleadores hasta el 30 de abril.

Morcillo destacó que de esta forma se cierra la paritaria anual que va de mayo 2023 a abril 2024, con un incremento acumulado del 304 por ciento, superando al índice de inflación en el mismo período.

Una vez liquidados todos los porcentajes, el salario promedio rondará los 850.000 pesos, con básicos de 725.000 pesos y máximos de 1.200.000 pesos; en tanto que la hora del operario inicial será de 3.620 pesos y el oficial calificado de 4.930 pesos en la categoría Elaboración, Envasamiento y Varios; y el operario calificado de 3.897 pesos y el oficial calificado de 5.419 pesos en la categoría Mantenimiento. En todos los casos no se incluyen ítems como antigüedad y presentismo, entre otros.