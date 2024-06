Tal como adelantó iProfesional, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto desatado entre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro Neuquén y La Pampa y las empresas del sector, con un cese de tareas por 48 horas que iba a afectar la producción de Vaca Muerta.

En una nota dirigida al secretario de Trabajo Julio Cordero, el titular de la organización gremial, Marcelo Rucci, confirmó el levantamiento de la medida de fuerza prevista para este martes y miércoles en la actividad petrolera.

Desde la cartera laboral no sólo aplicaron la herramienta para abortar la medida de fuerza, sino que además convocaron a las partes a una audiencia para este miércoles. Amén de si hay una solución o no en esta primera reunión, la conciliación ordena que el sindicato no podrá realizar protestas durante 15 días hábiles en tanto que las empresas están impedidas de aplicar sanciones al personal.

Petroleros: ¿cuáles fueron las razones que desencadenaron en un anuncio de paro?

La conducción del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa había anunciado una huelga por 48 horas a partir de la cero hora de este martes, por la falta de un acuerdo en el marco de la negociación por la actualización salarial.

La protesta iba a afectar las actividades en Vaca Muerta. A través de las redes sociales, Rucci afirmó: "¡Acá nadie es menos ni merece estar debajo de la línea de pobreza!" y explicó que "hace años nosotros teníamos el compensatorio para los compañeros que no generan horas extras, pero nunca lo pagaron. Entonces dijimos ‘vamos a regular esto, vamos a poner la letra clara, blanco sobre negro’. El trabajador tiene que cobrar tanta guita como mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza".

La situación conflictiva se profundizó en los últimos meses, requiriendo la intervención de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

Reuniones sin acuerdo y duras críticas a los empresarios

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre el sindicato y representantes de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) donde intentaron acercar posiciones, pero sin éxito. Frente a este panorama, los petroleros convocaron a una asamblea donde resolvieron un plan de lucha de la cual se notificó al Poder Ejecutivo.

A la demanda salarial, el sindicato sumó su rechazo al posible retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que impulsa el Gobierno, entre otros puntos establecidos en la Ley Bases. Rucci resaltó que Vaca Muerta es posible "gracias al esfuerzo de los trabajadores", criticó que los empresarios "ninguneen los reclamos" de los operarios y apuntó que hay "una vieja cama de patrones que se regocija cuando castiga a un trabajador".

Advirtió que "hay una nueva camada en la industria que sí entiende lo que estamos pidiendo. Pero está la otra, la vieja camada, que todavía quedan algunos, que sienten felicidad cuando cagan a un trabajador. Hay tipos que, si pueden sacar dos pesos, y decirle al patrón que pudieron estafar a los trabajadores en dos pesos, son felices".

El dirigente sostuvo que desde el sindicato "tenemos la predisposición al diálogo y al discutir, lo que no tenemos es tiempo para que nos boludeen" y manifestó que "por las buenas o las malas, lo vamos a arreglar. No va a existir un petrolero que tenga que pasar ese tipo de necesidades".