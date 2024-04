Petroleros en alerta: gremio promete dar batalla si vuelve el Impuesto a las Ganancias

Con mayor o menor vehemencia, las organizaciones gremiales siguen rechazando la posibilidad de que se restablezca el impuesto a las ganancias. A las advertencias de la Asociación Bancaria, la Federación de Aceiteros o el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, entre otros, se sumó el Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que prometió que "los yacimientos se van a convertir en campos de batalla".

El secretario General de los petroleros, Marcelo Rucci, aseguró que "no vamos a permitir que se les quite un solo derecho a los trabajadores". En una multitudinaria asamblea indicó que "se vienen tiempos difíciles", previendo medidas de fuerza y avisó al Gobierno nacional, provincial y al Congreso que no aceptarán que restablece el impuesto a las ganancias.

Frente a miles de trabajadores, manifestó: "El esfuerzo de ustedes de dejar a sus familias por horas, se lo va a llevar el Estado" y remarcó: "Cuando miro a alguno distraído, realmente me molesta, tenemos que estar abroquelados frente a este escenario". Según fuentes gremiales, el gremio dictaría el estado de alerta y movilización y, frente a cualquier amenaza del retorno del gravamen, dispondrían la paralización total de la producción.

El sindicato le mete presión a los gobernadores y legisladores patagónicos

Si bien los gobernadores patagónicos expresaron su rechazo al retorno del gravamen, los petroleros quieren sumar a todos los mandatarios de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y sus diputados y senadores rechacen la iniciativa.

Las declaraciones de Rucci van en ese sentido: Meterle presión a los mandatarios provinciales y a los legisladores, para que no avalen el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias que impulsa el gobierno de Javier Milei a través del proyecto de reforma fiscal que envió al Congreso.

El sindicalista fue con todo y manifestó a los manifestantes: "Les pido que cada uno de ustedes sepa que no está en juego una organización sindical, está en juego el futuro de sus hijos, su familia, entonces compañeros la única manera que entiendo que se defiende una familia es poniendo huevos".

"Se rompen el lomo y ahora les quieren meter la mano en el bolsillo"

Rucci manifestó que "cuando la industria necesitó que nosotros hiciéramos esfuerzo, lo hicimos y la sacamos adelante con el compromiso de que cuando las cosas estuvieran bien, nuestros compañeros estarían bien". Destacó que "ahora se jactan del récord de producción, de todo lo que significa Vaca Muerta que es el futuro de la Argentina y ustedes rompiéndose el lomo en cada yacimiento deben ver cómo otra vez quieren meterle la mano en el bolsillo".

Aseguró que "otra vez nos quieren confiscar el esfuerzo. Cuando venimos acá y les hablamos no es para la tribuna. Cuando yo dije que a estos yacimientos los íbamos a transformar en un campo de batalla si quitaban derechos a los trabajadores lo dije en serio".

El dirigente petrolero se preguntó: "¿A quién se le puede ocurrir que tras tanto esfuerzo en estos yacimientos nos van a meter la mano en el bolsillo, cuando para estar acá 24×7 (24 horas por 7 días de la semana) abandonamos todo, incluso a nuestras familias?".

Rucci volvió a mandar un mensaje a los funcionarios, apuntando: "Que resuelvan el problema que tengan que resolver, porque si estos señores piensan que van a hacer con nosotros lo que quieren les vamos a dar la pelea, se van a terminar los récord de producción, las horas extras, porque ninguno va a trabajar para que otro se lleve la plata y el sacrificio de ustedes".