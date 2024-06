La evolución de las reservas internacionales está bajo la lupa del mercado en un escenario donde al Banco Central se le dificulta acumular divisas en junio, a pesar de ser la temporada alta de liquidación por la cosecha gruesa, y los analistas advierten que el panorama en ese frente luce desafiante para el segundo semestre.

Los especialistas también afirman que esa preocupación por las reservas suma presión sobre los dólares paralelos que arrancaron la semana, luego del fin de semana extralargo, con una marcada tendencia alcista. El dólar blue subió este martes $35, al operar en $1.365, un nuevo valor récord, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación (CCL),y MEP treparon al cierre del lunes en 1,7%.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, afirmó a iProfesional que el alza de los dólares libres es impulsada por "algunas preocupaciones acerca del ritmo de acumulación de reservas que se estancó en este mes, dudas sobre la sostenibilidad del dólar oficial al 2% mensual, y el resultado de la Ley Bases y paquete fiscal en Diputados, sumado a que aún la tasa va por detrás de las expectativas de inflación".

El economista Federico Glustein concordó que, entre las razones de la escalada de los dólares libres, "las liquidaciones son menores por lo que la acumulación del BCRA está más debil y hace subir a todas las cotizaciones paralelas".

Pese a las magras compras de la entidad monetaria en junio, el ministro de Economía, Luis Caputo ratificó el viernes último en su cuenta de la red social X que: "No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 (dólar blend) se mantiene y el FMI no tiene problema con esto, y el crawling de 2 por ciento se mantiene también".

Sin embargo, los analistas alertan que la continuidad del dolar blend que permite liquidar el 20% de las exportaciones al valor del CCL, sumado a la promesa de bajar la alicuota del impuesto PAIS del 17,5 a 7,5% si se sanciona la Ley Bases, dificultará más aún la acumulación de reservas en el segundo semestre donde hay mayores vencimientos de deuda.

El BCRA acumula en junio compras netas por apenas u$s72millones, una fuerte caída en relación a mayo cuando el saldo fue positivo en u$s2.522 millones

Factores que complican al Banco Central la acumulación de dólares

El BCRA retomó el lunes la postura compradora al registrar un saldo neto positivo de u$s47 millones, tras las ventas netas de u$s156 millones del miércoles -última rueda hábil previo al fin de semana extralargo- que fue el rojo diario más grande en la era Milei. De esta forma, la entidad monetaria acumula en lo que va de junio compras netas por apenas u$s72 millones y suma más de u$s17.300 millones desde la asunción de Milei.

El magro monto registrado en junio -que estacionalmente suele ser de los más favorables en ese aspecto- contrasta con las compras netas logradas en mayo por u$s2.522 millones, y la de los meses anteriores en las que el BCRA compraba más de u$s3.000 millones.

En este marco, los analistas de PPI remarcaron que "la demanda privada se encuentra en máximos de la gestión actual dado que cada vez más importaciones pueden acceder al MULC", mientras que "el costo de apalancamiento muy bajo (tasa de pases pasivos en 40% TNA) sumado a la perspectiva de salida del cepo conspira en contra de la liquidación".

Lucio Garay Mendez, analista de Eco Go, sostuvo a iProfesional que "el factor más relevante que corta con la acumulación de reserva es el dolar blend, donde un 20% del las exportaciones van a engrosar la oferta de dólares paralelos en vez de pasar por el MULC, y esto impide que el BCRA pueda recomponer reservas"

"Asimismo, se normalizó el pago de importaciones y eso también aumenta la demanda de dólares, quitándole espacio al BCRA a comprar divisas para acumular. En el mismo sentido, la apreciación del tipo de cambio real desincentiva la liquidación de exportaciones, haciendo que el BCRA tenga menos oferta que comprar", explicó.

Reschini lo atribuyó a "la mayor demanda por importaciones, sobre todo de energía" al tiempo que enfatizó que "el valor de la soja en Chicago tampoco ayuda en nada". En tanto, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, concordó que el bajo volumen de compras se debe a un "aumento del ritmo de pago de importaciones combinado con retención de cosecha, o mejor dicho, no liquidacion al ritmo que uno podria esperar".

En el mercado vinculan la suba de los dólares paralelos en el arranque de la semana a la preocupación por la dificultad para acumular reservas

Por su parte, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, recalcó que "el pago de importaciones se hace sentir con mayor intensidad porque a partir de junio comenzaron a impactar los pagos de importaciones hechas en diciembre y con plazos de 180 días".

A su vez, los analistas de Aurum Valores plantearon que "independientemente de si el agro liquida a ritmo normal o no (nosotros creemos que sí lo está haciendo al ritmo esperado), el problema tiene que ver con el efecto que ha tenido la decisión del gobierno de impulsar una abrupta caída en las tasas de interés" y acotaron que "además hay una percepción generalizada respecto a que el tipo de cambio oficial refleja una exagerada apreciación del peso".

Al respecto, indicaron que "mientras que en el primer trimestre del año el diferencial entre la tasa de interés en pesos y la tasa de devaluación arrojaba una tasa efectiva mensual del orden del 7%, lo que estimulaba la liquidación de divisas ya sea para aprovechar la tasa como por el costo financiero de mantenerse sin liquidar divisas, hoy ese diferencial es de menos del 1% efectivo mensual".

Reservas del Banco Central: ¿preocupan al mercado?

El comportamiento de las reservas es una de las variables claves para sostener el actual esquema cambiario, y por eso, ocupa el centro de preocupación del mercado Pese a que la renovación del swap con China la semana, y el desembolso de u$s800 millones del FMI despejó inquietudes al quitar presión sobre las reservas, los analistas advierten mayores dificultades para acumular reservas en el segundo semestre ante el fin de la liquidación de la cosecha gruesa y la continuidad del dólar blend que le resta oferta de divisas al mercado cambiario oficial.

Glustein advirtió que "la decisión de sostener el crawling peg y el dolar blend tal como está atenta contra la acumulacion de reservas porque incentiva a migrar hacia compras de los dólares paralelos, creo que es una decisión errada, atrasa el tipo de cambio y complica la situación de la balanza comercial a corto/mediano plazo".

De igual mirada, el analista financiero Christian Buteler afirmó que la continuidad del dólar blend "hará que el BCRA compre menos dólares". Pero recalcó: El dólar blend mantiene la brecha más tranquila porque provee mayor oferta de divisas al segmento del CCL. Y si no existiese ese mejor tipo de cambio probablemente habría menor liquidación de los exportadores en un contexto donde el dólar se está atrasando".

Caputo ratificó la continudad del dólar blend bajo el esquema 80-20

A su vez, la consultora EconViews evaluó que "independientemente de si hay atraso o no, comienza a haber tensiones en el sector externo, y el contexto internacional no ayuda".

"El real en Brasil cotizaba hace algunas semanas a 4.9 por dólar mientras que hoy está por encima de 5.4. Otras monedas latinoamericanas siguieron caminos similares. Más allá de factores idiosincráticos como las elecciones en México y el miedo que Morena haga reformas institucionales que disgustan al mercado, hay un factor común: el dólar se fortalece en el mundo", señaló.

Así, la consultora hizo hincapie en que "sin comerla ni beberla a la Argentina le queda un peso más fuerte del que estaba dispuesto a asumir el gobierno con el pequeño efecto positivo de que las importaciones de Brasil y otros lugares son más baratas", señaló.

La consultora sostuvo que "otro problema, que no es independiente del fortalecimiento del dólar, es el debilitamiento de las commodities agropecuarias". Y precisó: "La soja ya está debajo de u$s 420 la tonelada. Si bien no es un desastre, la soja de 2008 cuando fue la crisis con el campo medida a precios de hoy serían casi u$s900. Comparado con el promedio de 2023 la soja cayó 14% en términos nominales o 17% en términos reales. No es una pérdida menor. Los precios del trigo también cayeron fuertemente y el maíz algo menos".

En sintonía, los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen afirmaron que "la apreciación del dólar a nivel global, la caída de los precios internacionales de los commodities agrícolas y la inflación local por encima del ritmo de devaluación complican aún más la situación, sobre todo teniendo en cuenta que se viene un semestre con mayores vencimientos de deuda".

En ese sentido, Garay Méndez juzgó que "la cantidad de dólares que se perdieron en intervenir la brecha por esto de que un 20% de las exportaciones frenan el dólar paralelo y encima el crawling que continúa apreciando el tipo de cambio real hace que las presiones cambiarias sean muy fuertes".

Estiman que las reservas netas, bajo metodología del FMI, son negativas en torno a u$s2.300 millones

El analista estimó que las reservas netas -bajo metodología del FMI- son negativas en unos u$s2.300 millones, sobrecumpliendo la meta de fin de año por casi u$s3.000 millones". Sin embargo, el economista subrayó que "hay compromisos de deuda (FMI, Globales/Bonares y BOPREAL) que hay que pagar que hacen que vayas a terminar justo". Y proyecta que "de acá a fin de año vas a quedar en este nivel de reservas netas"..

La consultora Outlier también advirtió que "de cara hacia delante, en donde se empieza a recorrer el período de disminución de las liquidaciones de la agroindustria con aún persistencia de las bajas temperaturas (mayor demanda de energía) y una estacionalidad ‘artificial’ generada por el diferimiento de importaciones que generó esta administración y que ya empieza a diluirse, el panorama luce desafiante".

"El dato de compras netas de divisas y de acumulación de reservas que venía siendo uno de los bastiones del nuevo esquema está pasando por su peor momento y alimenta la preocupación y las especulaciones de cara a lo que se viene en julio y el segundo semestre", afirmó la consultora Outlier. En ese marco, detalló que en julio "hay varias obligaciones que atender que pueden exigir nuevamente este frente: Vencimientos de Bonares y Globales por u$s1.500 millones, vencimientos con el FMI por unos u$s 700 millones y los primeros pagos del Bopreal serie 2 (u$s 167 millones)".

Reservas: ¿se anticipa la salida del cepo al dólar?

EconViews destacó que "sobre la política cambiaria, el FMI indica que es necesario que se vuelva más flexible y que las autoridades la adecuarán para sostener el proceso de acumulación de reservas". En ese marco, la consultora prevé que "si la situación (de reservas) no mejora se necesitará más flexibilidad cambiaria, en línea con lo que recomiendo el FMI en el staff report".

"Las encuestas siguen mostrando datos favorables en lo financiero y fiscal, pero ahora le piden al gobierno más actividad y empleo. Nuestra visión es que para que eso pase de un vuelo bajo a algo más robusto habrá que correr riesgos y levantar el cepo. Esto es una operación que potencialmente tiene más beneficios que costos, especialmente dado que los fundamentals fiscales son sólidos. Además, un tipo de cambio más flexible traerá los antídotos que se necesitan si la cuestión externa se pone aún más difícil y el viento de frente lastima", argumentó.

Baer comentó que "no esperamos que en el segundo semestre se acumulen, salvo que se levante el cepo y haya ingresos netos via cuenta capital y financiera de la balanza de pagos". No obstante, el economista dijo que "no veo que precipite decisiones de salida del cepo".

En julio se enfrentan pagos de deuda importantes que presionarán sobre las alicaídas reservas

A su vez, en PPI afirmaron que "el esquema de acumulación de reservas con cepo empieza a lucir agotado con una oferta que ya no tracciona como antes". Y evaluaron: "Ante una demanda y una oferta privada que comienzan a jugar en contra de uno de los principales objetivos de la administración Milei, nos preguntamos si la salida del cepo podría anticiparse. Consideramos que es una señal de alarma que las ventas del BCRA se hayan adelantado del tercer trimestre a junio, un mes que se caracteriza por la alta estacionalidad de la liquidación del agro y la acumulación de reservas".

Asimismo, en Outlier aseveraron que "la desaceleración del proceso de acumulaciones de reservas suma más condimentos a la ansiedad preexistente en el mercado respecto de la ruta y lo tiempos de salida del cepo, incrementando la importancia de las negociaciones con el FMI respecto de un nuevo acuerdo y con otros organismos multilaterales que puedan aportar financiamiento neto con vistas a la concreción de ese objetivo durante el último tramo de 2024.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber resaltó "que los operadores se encuentran atentos al esquema monetario y cambiario a futuro a raíz de las implicancias del dólar blend" en la acumulación de reservas hacia el segundo semestre, en una etapa de menor acumulación".

"Pero no creo que la dinámica de la plaza cambiaria se encuentre anticipando una salida del cepo ni que tampoco fuese a corto plazo, posiblemente sea en etapas con horizonte a fin de año, luego de continuar con el saneamiento del BCRA y conseguir fondos frescos del FMI tras acordar un nuevo programa", señaló.