Carlos Castagneto criticó el plan económico del Gobierno y lanzó un oscuro pronóstico: "Termina con un corralito"

El extitular de la AFIP vaticinó que los bancos "le van a chupar la plata a los ahorros de la gente" si el Gobierno no imprime billetes para alcanzar el déficit cero.

Castagneto lapidario sobre el plan económico de Milei

Carlos Castagneto, diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), criticó la política de déficit cero impulsada por Javier Milei, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En declaraciones en Radio 10, Castagneto adelantó que puede darse un nuevo "corralito" si el Gobierno se queda sin plata por negarse a emitir pesos. Además, tildó al oficialismo de "cruel" e "insensible", y aseguró que la situación socioeconómica es peor que en el 2001.

También acusó a Milei de haber generado una "situación de crisis" con su llegada al Gobierno. "Al Presidente no le importa nada", aseguró.

"Vamos a ser realistas: el Gobierno se va a quedar sin plata si no emiten billetes, se va a chupar todo el presupuesto y no le va a pagar los bonos a los bancos, ¿y sabes que va a pasar? Esto termina con un corralito. Esto termina con la clase media con los bienes incautados. No hablen más con términos técnicos. Cuando no le paguen más a los bancos, le van a chupar la plata de los ahorros a la gente. Por eso la gente está sacando la plata de los bancos y comprando dólares", alertó.

Para Catagneto el Gobierno se va a quedar sin plata sin no emite billetes

En otro orden, el extitular de la AFIP prosiguió: "Este Gobierno está desarticulando todo. Es siniestro lo que están haciendo. Yo estoy muy preocupado de cómo puede terminar. Ni en el 2001 vi en la calle lo que veo hoy. Siguen con la timba financiera con Caputo a la cabeza. Tienen los alimentos en los galpones. No les importan los pobres".

También criticó a los peronistas que forman parte de la administración del libertario. "Tenemos que depurar el Estado de los peronistas. Los peronistas no pueden estar en este Gobierno. Hay que sacar a [Daniel] Scioli del peronismo", opinó. Luego, apuntó contra el exministro del Interior y actual jefe de Gabinete de Milei: "Quisiera ver los padrones, si no está Guillermo Francos en el peronismo. Es tan perverso. Se hace el que no entiende, el que después Milei lo caga".

Y añadió: "[Francos] es la cara visible de un Gobierno que le miente a los gobernadores y después los gobernadores van de rodillas a Tucumán. ¿Para qué firmaron ese pacto, esa farsa? Al gobernador, dentro de tres meses, le van a dar la espalda. ¿y qué van a decir? ¿Yo firmé un pacto por un dogma de fe? Están empobreciendo el federalismo. Lo único que hacen es tocarle la cola a los más vulnerables y a los ricos nada. Esto no puede seguir siendo así", sumó.