El dólar blue rebotó este miércoles, luego de haber caído fuerte desde un récord de$1.500 los dos primeros días, como reacción a las medidas de profundización monetaria anunciadas durante el fin de semana. Analistas prevén que los dólares paralelos exhiban volatilidad, en un contexto donde el mercado aún tiene desconfianza lo que se refleja en la caída de los bonos soberanos y la suba del riesgo país.

En el caso de los dólares financieros, el rumbo también dependerá del nivel de intervención oficial. Es que el plan de shock anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, dispone que los pesos emitidos por la compra de reservas en el MULC serán esterilizados por el Banco Central a través de la venta de dólares en el mercado financiero. Impulsa la esterilización de cerca de $2,5 billones, equivalentes a los pesos emitidos por las compras de divisas desde fines de abril.

El BCRA registró el miércoles un saldo neto comprador de u$s30 millones y en este contexto, a diferencia de los dos días anteriores, el gobierno intervino en el tramo final de la rueda, según estimaron operadores del mercado, lo que contribuyó a que los dólares financieros recortaron un poco la suba.

Además, hay analistas que consideran que un buen resultado del canje de PUTs -opciones de venta que tenían algunos bonos de deuda que están en manos de los bancos- podría traer tranquilidad sobre el CCL, mientras que para otros ya está descontado eso por el mercado por lo cual no tendrá un gran impacto.

El BCRA publicó el martes por la noche un "llamado a rescisión" de los PUTs,cuyo stock ronda en torno a $17 billones, que si los bancos lo ejecutasen implicaría una gran emisión monetaria. Y por eso el presidente Javier Milei afirmó que resolver ese problema es un de los tres requisitos para poder levantar el cepo.

La recepción de las ofertas finalizará este jueves a las 16. El precio al que el BCRA compra los puts equivale a la prima pagada originalmente ajustada por días al vencimiento y por índice CER. Previamente, el lunes, el BCRA dispuso que en caso que las entidades rescindieran PUTs, los activos subyacentes no computarían para cálculos de límites de exposición al sector público.

El dólar blue rebotó $50 y cerró en $1.455 aunque tocó durante la rueda un pico de $1.475

El especialista Salvador Vitelli calculó que "si los bancos aceptaran en su totalidad la recompra de PUTs, implicaría una emisión estimada de $ 180.000 millones"

Dólares paralelos: ¿por qué rebotaron?

El analista financiero Christian Buteler sostuvo que "el gobierno hizo una amenaza,y frente a esa amenaza el mercado reaccionó vendiendo dólares pensando que lo iban a bajar, pero no es que tuviste un cambio en la preferencia del inversor que dice prefiere quedarse en pesos". Además, explicó que "como los dólares habían bajado tampoco es tan conveniente liquidar exportaciones, porque como el exportador líquida 20% en ese mercado, bajó el precio, baja la cantidad de pesos que recibe,entonces también retrae la liquidación, y no baja tanto por ese lado".

Buteler dijo que "es un equilibrio difícil de manejar porque no es real, es vía intervención, el miércoles vimos un rebote, y el mercado va a ir probando, si aparece el gobierno o no, lo van a ir midiendo".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber consideró que "tras la fuerte contracción de la brecha el lunes y luego más moderada el martes, el miércoles se tomó un respiro en torno a la zona de los 40% a la espera evaluar la intensidad y los tiempos de las ventas oficiales de dólares acumulados en los últimos meses".

"El nuevo esquema está teniendo una respuesta negativa para los activos financieros, entre ellos los bonos en dólares, a partir de las preocupaciones que despierta sobre la dinámica de las reservas y la actividad económica, aún cuando de resultar exitosa podría abrir una ventana para avanzar gradualmente en la liberación del cepo", evaluó.

El economista Amilcar Collante vinculó la suba de los dólares a la caída de los bonos que adjudicó a que las últimas medidas "ponen en riesgo la credibilidad del equipo económico porque era un gobierno que trataba de no intervenir, pero cuando la brecha llegó a 60% lo llevó a tomar esa decisión y los tenedores de bonos tienen dudas sobre las reservas, y eso genera incertidumbre sobre la capacidad de repago de Argentina".

El operador Gustavo Quintana señaló "el miércoles los precios corrigieron algo las fuertes bajas del lunes, y en el caso del blue hay que añadir es más barato que el dólar turista y tarjeta y en consecuencia la demanda de esos dólares van al blue" en un escenario donde comenzaron las vacaciones de invierno.

La suba de los dólares se da ante caída de los bonos soberanos por preocupación por reservas y desconfianza en la capacidad de pago de la deuda en 2025

Maximiliano Ramírez aseveró que "la suba de los dólares paralelos evidencia que el mercado tiene desconfianza sobre el programa que lleva a cabo el gobierno, porque decir que van intervenir en el CCL, los bonistas desconfían de qué va a suceder con el pago de los bonos en dólares, que por eso caen".

Dólares:¿qué impacto puede tener la recompra de PUTs?

Para Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, entiende que la operación de los PUTs "está acordada con los bancos, me parece que resolverlo y en una negociación está bien y creo que tendrá una adhesión importante", pero enfatizó: "No veo que tenga un impacto en la cotización de los dólares libres".

De igual mirada, Eric Ritondale, economista jefe en Puente dijo que "es probable que la operación tenga alta aceptación, ya que fue pre acordada con los bancos, pero no esperamos que en sí misma tenga un impacto directo relevante sobre los tipos de cambio paralelos, ya que los bancos se encuentran limitados en cuanto a su capacidad para operar en el mercado cambiario y con títulos en dólares".

"No obstante, la medida sí representa un avance un avance en cuanto a las condiciones que el Gobierno se impuso para poder avanzar en la eliminación de los controles cambiarios, lo cual en el margen es algo positivo", afirmó.

Por su parte, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero evaluó que "mirada de manera aislada, no vemos atractiva la oferta a los PUTs porque la prima ajustada por inflación solo les devuelve lo que inicialmente pagaron para extender duration hacia 2025, 2026, 2027". Y vaticinó: "Al tratarse de una negociación voluntaria, posiblemente la mayoría de los bancos decidan aceptar la oferta y pidan algún otro tipo de garantía de liquidez. Una negociación exitosa debería traer bastante tranquilidad sobre el CCL y ayudar a estabilizar el mercado cambiario", auguró.

A su vez, Juan Manuel Franco, economista del grupo SBS, afirmó que "de tener alta aceptación, el cancelar los PUTs podría, en el margen, contener presiones cambiarias ante menor expansión contingente de pesos".

BCRA registró el miércoles compras netas por u$s30 millones y operadores dicen que hubo intervención oficial en el CCL en el tramo final de la rueda

"De todos modos, seguimos a la espera de saber si el equipo económico ofreció o no algún "sweetener (endulzante)" a bancos para que estos accedan a rescindir los puts, ya que sin ese instrumento los bancos no hubieran demandado esos bonos en su momento. Esa parte será clave para saber a final de cuentas cuál será la posición de bancos en activos en pesos de corto plazo. Todo esto, más la dinámica de las intervenciones del gobierno en el CCL serán fundamentales para ver cómo pueden comportarse las cotizaciones de dólares alternativos", planteó.

Mateo Reschini, analista de Inviu, sostuvo que la oferta de rescisión de los PUTs "en términos monetarios es atractiva pero la contra para los bancos es que se quedan con los títulos y no tienen tanto la liquidez para salir, si quieren salir, van a tener que ir al mercado, perder la posibilidad de salir sin tener que ir al mercado,para ellos es negativo". Acotó que "los bancos están renunciando a algo, pero creo va a tener elevada aceptación, aunque no espero que impacte en la cotización de los dólares financieros, porque estaba descontado que esto sucedía".

Con la misma lectura, Ber prevé que "la aceptación debería ser elevada a partir del compromiso político de las entidades para apoyar la gestión económica,pero nás allá de contribuir a cerrar otra canilla de emisión, no creo que la resolución de los puts en este contexto vaya a influir a corto plazo sobre la evolución de los dólares financieros".

Dólares paralelos: ¿qué rango de valor esperan para los próximos días?

Buteler destacó: "tal vez el gobierno interviene y lo hace bajar un poco más, dependerá de la fuerza de voluntad que tenga el gobierno en realmente intervenir y poner los dólares sobre la mesa, pero eso tendrá otra consecuencias porque tenes el riesgo país que se disparó. No es gratis hacer esto". Pero aseveró que "esto no cambia la tendencia de fondo que es alcista, pueda hacerla más lenta,que se tome un descanso, pero no la cambia" al alegar que "si es un dólar que baja cuando intervenis, cuando dejes de intervenir porque te quedaste sin dólares, va a volver a su valor natural".

Y advirtió: "si el mercado ve que el gobierno no tiene realmente la voluntad de intervenir y mantenerse firme le puede salir carísimo porque podes terminar con un dólar arriba de lo que empezaste y con un riesgo país también muy arriba".

El economista Federico Glustein esgrimió que "hay una oleada de incertidumbre, no hay anclaje de expectativas, y las cotizaciones tienden a fluctuar". En ese marco, el experto estimó que los dólares libres "posiblemente siga teniendo estos vaivenes dónde haya días de suba y baja, pero creo que el blue podría seguir cerca de $1.400 y el MEP y el CCL más próximo a $1.300 o $1.350".

Para algunos analistas un buen resultado del canje de PUTS que termina este jueves puede traer tranquilidad al CCL

Para Ber, "va a depender de las ventas oficiales, de intensificarse creo que podrían alcanzar los $1.200, caso contrario podrían mantenerse cerca de los $ 1.300 en los próximos días".

El operador Leonardo Svirsky dijo que "el mercado tiene que ir digiriendo todas las medidas y obviamente vamos a tener días de volatilidad, y hay que estar muy atentos a las intervenciones, y cómo sale el tema de los PUTs".

Para Quintana, "hay que esperar unos días a ver cómo se acomoda todo, si la restricción monetaria que se viene impactará en las cotizaciones, vamos a tener varios días con volatilidad".

A su vez, Ramírez consideró que "si la fuerte diferencia de aproximadamente $100 entre el blue y los dólares financieros se mantiene, el blue debería caer, porque van a empezar a hacer la típica bicicleta donde compras en el CCL y vendes en el mercado informal, lo que va a generar una sobreoferta en el blue y empezar a reducirlo a los niveles de los dólares financieros".