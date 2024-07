Los productos de cosmética y cuidado personal pueden significar una gran inversión, por lo que siempre se recomienda comprar cuando hay rebajas, descuentos o alguna promoción significativa.

¿Dónde comprar productos de cosmética baratos?

Comprar cosméticos de calidad a precios accesibles puede ser un desafío, pero Farmacity ofrece una excelente oportunidad para adquirir productos de marcas reconocidas con grandes descuentos este mes de julio.

A continuación, se detallan algunas de las mejores ofertas que se pueden encontrar.

Descuentos en productos de belleza

Farmacity suele ofrecer promociones continuas en una amplia gama de productos de belleza, lo que permite a los clientes mantenerse al día con las últimas tendencias y necesidades de cuidado personal sin romper el presupuesto.

Es recomendable revisar sus promociones periódicamente, ya que siempre hay novedades y descuentos adicionales que pueden ser de interés. Algunas de las disponibles en este momento son las siguientes.

Garnier

La marca Garnier presenta una variedad de descuentos en productos esenciales para el cuidado de la piel. Se puede aprovechar un 40% de descuento en su sérum de vitamina C, ideal para iluminar y revitalizar la piel.

Asimismo, las cremas con vitamina C tienen descuentos que oscilan entre el 35% y el 40%, y todos los tipos de agua micelar están al 35% de descuento, perfectos para una limpieza facial profunda y efectiva.

L'Oréal

L'Oréal ofrece su sérum Revitalift con retinol al 40% de descuento, dejando su precio en $21.214,5. Este sérum es conocido por sus propiedades antienvejecimiento, ayudando a reducir arrugas y mejorar la textura de la piel.

Neutrogena

Neutrogena tiene descuentos del 30% en serums y cremas, con precios que rondan los $15.579,20. Su crema hidratante está disponible por $7.300 y el gel hidratante Hydro Boost tiene un 15% de descuento, quedando en $7.349. Estos productos son excelentes para mantener la piel hidratada y radiante.

Nivea

Toda la línea de productos antimanchas de Nivea, incluyendo el sérum Luminous, está al 30% de descuento, ahora a $14.304,15. Las cremas hidratantes están a $11.999, y hay un 25% de descuento en cremas para manos y corporales.

La línea Rose Care también tiene descuentos del 25% al 30%, con el limpiador facial disponible por $5.600.

ACF by Dadatina

ACF by Dadatina ofrece un 20% de descuento en una variedad de productos, incluyendo su sérum reparador, contorno de ojos, tónico exfoliante y antiroce stick. Además, su protector solar está a mitad de precio, a $9.800.

Dermaglós

Dermaglós presenta un 20% de descuento en su protector solar, con un precio de $16.752,4. Sus cremas hidratantes faciales tienen un 25% de descuento, quedando en $18.523,5.

Los serums están al 25% de descuento, con precios entre $17.000 y $22.000. También hay descuentos del 25% en geles de limpieza ($7.583) y leches de limpieza ($7.602).

Farmacity ofrece descuentos en productos de cosmética y cuidado personal

Rayito de Sol

Rayito de Sol ofrece un 20% de descuento en su protector solar, ahora a $15.428,4.

Caviahue

Caviahue tiene un 30% de descuento en su mineral fase, disponible por $22.700, y su sérum de vitamina C, a $20.650.

CeraVe

La crema hidratante de CeraVe está al 30% de descuento, con un precio de $25.655.

WAV

WAV ofrece un 2x1 en cremas para manos y cuerpo, con un precio de $2.290.

Bagóvit

Bagóvit tiene un 30% de descuento en su crema spray continua ($8.138) y en otras cremas ($5.233).

Descuentos en cuidado del cabello

Farmacity no solo destaca por sus promociones en productos de belleza facial, sino que también se esmera en ofrecer descuentos considerables en productos para el cuidado del cabello.

Desde tratamientos nutritivos hasta soluciones para problemas específicos como las puntas abiertas o la hidratación nocturna, las ofertas en Farmacity aseguran que puedas mantener un cabello saludable y hermoso sin gastar de más.

Pantene

Pantene presenta un 40% de descuento en su sellador de puntas ($3.594) y en su tratamiento nocturno ($2.139). Además, todos los shampoos y acondicionadores están al 40% de descuento.

Elvive

Elvive también ofrece un 40% de descuento en sus shampoos y acondicionadores.

Bagóvit

Bagóvit tiene un 30% de descuento en su tratamiento capilar, a $4.662.

Hay una gran cantidad de promociones en maquillaje

Garnier

Garnier ofrece un 2x1 en sus shampoos y acondicionadores sólidos, con un precio de $5.842.

EtereoColor

EtereoColor presenta un 50% de descuento en sus productos para el cabello.

Farmacity

Farmacity ofrece un 2x1 en mascarillas para el cabello de su marca propia, una oportunidad perfecta para nutrir y reparar tu cabello a un precio reducido.

Descuentos en maquillaje

En el área de maquillaje, Farmacity se asegura de cubrir todas las necesidades con descuentos significativos en productos de alta calidad.

Ya sea que busques una máscara de pestañas duradera, una base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel, o labiales de larga duración, Farmacity tiene ofertas que hacen que mantener tu rutina de maquillaje sea accesible.

La tienda regularmente actualiza sus promociones, lo que significa que siempre puedes encontrar algo nuevo y emocionante cada vez que visitas.

Extreme

Extreme tiene una oferta 2x1 en máscaras de pestañas, con precios que varían entre $15.290 y $17.490. También, su paleta de cejas está al 50% de descuento, a $6.995, y los correctores están al 30% de descuento, a $9.174. Más aún, hay un 2x1 en sombras y bases con un 40% de descuento, a $13.643.

Get the Look

Get the Look ofrece un 2x1 en correctores, a $17.490, y brochas con un 40% de descuento, a $10.000. Los pads desmaquillantes están disponibles por $9.500.

Rimmel

Rimmel tiene una oferta 2x1 en polvos faciales.

Maybelline

Maybelline ofrece un 2x1 en labiales, a $19.000, y su reconocida base Fit Me tiene un 35% de descuento, con precios entre $16.000 y $20.000.

L'Oréal

L'Oréal presenta un 30% de descuento en gloss y un 25% en máscaras de pestañas, a $18.500. Los labiales tienen un 30% de descuento, quedando en $12.124.

Estas ofertas de Farmacity son una excelente oportunidad para renovar tu colección de cosméticos y productos de cuidado personal sin gastar una fortuna. Aprovechá los descuentos de julio y comprá productos de alta calidad a precios reducidos.