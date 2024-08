El Frente Sindical de Universidades Nacionales retomó este martes el plan de lucha con un cese de actividades por 48 horas, que terminará este miércoles a la medianoche, afectando el dictado de clases. La protesta es acatada por docentes y no docentes, y reclaman un aumento salarial en el marco de la reapertura de la paritaria del sector, el pago del Fondo de Nacional Incentivo Docente (FONID) y mejoras para mejorar los ingresos de las jubiladas y jubilados docentes.

La semana pasada, las organizaciones gremiales realizaron medidas de fuerza durante toda la semana, lo que impidió comenzar con normalidad las clases después de las vacaciones de invierno.

El Frente, conformado por la CONADU Histórica, la CTERA, la CONADU, la FADUN, la UDA, la FATUN y la FAGDUt, convocó a un plenario para el 30 de agosto, que se llevará a cabo en La Pampa. Fuentes gremiales indicaron a iProfesional que, si no se reencauzó el diálogo con el ministerio de Educación, "seguramente se definirá la fecha para una nueva marcha universitaria".

Universidades nacionales paralizadas: rechazo a la propuesta salarial oficial por "insuficiente"

Los voceros subrayaron que el Ministerio de Capital Humano "no convocó a continuar con el diálogo y la oferta realizada del 3 por ciento para agosto y del 2 por ciento para septiembre en materia de incremento salarial sigue en pie y es insuficiente".

El secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, aseguró que el acatamiento al cese de actividades es total en las 61 universidades públicas de todo el país y esperan ese mismo número para el miércoles. Subrayó que "esta medida es con motivo de la pérdida salarial de más del 50% que tenemos".

En tanto, el secretario General de ADUBA, Emiliano Cagnacci, manifestó que "hay una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va agotando mes a mes, licuando el salario de los docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario".

Paritaria estancada: cómo están hoy los salarios de los docentes universitarios

El Frente avisó que la paritaria nacional del sector continúa "estancada, sin una base salarial en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que se debe recomponer en forma urgente el poder adquisitivo de los ingresos de los docentes". En esa línea, además de la convocatoria a la paritaria, solicitó el, al tiempo que retomará las protestas por la vuelta del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría.

La secretaria General de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Ileana Celotto, explicó que "un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, el equivalente en carga horaria a un docente de escuela primaria, cobra 301.015 pesos bruto, mientras que la línea de indigencia en junio fue de 393.319 pesos". Agregó que "es un escándalo que un docente que está frente a un curso, que se formó para eso, que tiene alumnos a cargos, clases que preparar y exámenes que corregir cobre salarios de indigencia, no podemos permitirlo y por eso paramos en todo el país".

Celotto indicó que "tenemos que salir a luchar porque no podemos permitir tranquilamente que nuestras compañeras y compañeros renuncien porque no pueden continuar dando clases por estos salarios de miseria; por eso decimos: sin salario no hay docentes, sin docentes no hay universidad".

Exigió el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) eliminado por el gobierno de Javier Milei. Destacó que "a la pérdida salarial por la inflación, se le suma la eliminación del Fonid, que afecta a las y los docentes de las escuelas preuniversitarias como el Pellegrini o el Nacional de Buenos Aires".