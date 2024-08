La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidió que el Estado y las empresas de transporte de colectivos resuelvan sus diferencias y garanticen el pago en término los salarios de los trabajadores, en medio del creciente conflicto entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, y las compañías por la quita de subsidios.

El sindicato de los empleados del transporte se pronunció, mediante un comunicado, sobre la disputa que mantienen Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano, a la que previamente se sumaron las cámaras empresarias poniendo en riesgo el normal funcionamiento del servicio en septiembre.

Conflicto transporte colectivos y subsidios: ¿cuál fue el pedido de la UTA?

La UTA aseguró que los trabajadores de la actividad "estamos en estado de incertidumbre y alerta" señalando que "somos víctimas del sistema de subsidios, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas (en perjuicio de público usuario)".

En ese sentido, remarcó que "los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios (fue el Estado), ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios".

El comunicado, firmado por el secretario general del gremio Roberto Fernández, apuntó contra las autoridades gubernamentales y los empresarios reclamando que "arreglen sus cuentas entre ustedes (el Estado en sus diversos formatos, divisiones y jerarquías y empresarios), los trabajadores tenemos que tener la certeza que el cuarto día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley".

Continuando con la expresión del descontento frente a la política de subsidios, el sindicato sostuvo que "estamos cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente" y advirtieron que "cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento".

En relación al aumento de la reducción de las frecuencias de colectivos durante la noche y los fines de semana, a partir de septiembre, que anunciaron las cámaras empresarias, la UTA aseguró que "estamos en estado de alerta ante las posibles caídas de servicios".

El malestar del gremio del transporte suma otra voz a un conflicto que se profundiza entre los diferentes actores que tienen injerencia sobre el funcionamiento de los colectivos y que aparenta estar lejos de encontrar un acuerdo.

Suba boleto de colectivo: por qué el secretario de Transporte de la Nación apuntó contra Axel Kicillof

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, confirmó la quita de subsidios al transporte en el AMBA desde este domingo 1° de septiembre y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los futuros aumentos en los boletos de los colectivos de jurisdicción provincial. Consideró que el mandatario kirchnerista será "el único responsable de los incrementos" por no afrontar con sus fondos la quita de subsidios que abonaba el Estado nacional.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, se quejó de la decisión y advirtió que la quita de subsidios "va a tener un impacto muy grande sobre el bolsillo de los bonaerenses" porque la reducción paulatina del costo del transporte, a partir del segundo medio de transporte utilizado por un usuario en el lapso de dos horas, no regirá en los colectivos que tienen recorridos dentro del territorio bonaerense.

"Son montos muy altos, de $ 5.000 millones por mes. Lo trabajaremos, pero hoy la Provincia no tiene los recursos para hacer frente a esos montos", dijo Bianco. Y acusó al gobierno de Milei de ser "un Estado desertor" y "abandónico".

"A partir del 1° de septiembre cuando los ciudadanos de la Provincia dejen de tener esos beneficios, el único responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires", expresó Franco Mogetta en diálogo con radio Rivadavia, en un intento por cargar el peso del descontento que generará la medida en la gestión de Axel Kicillof. Desde su punto de vista, el Gobierno bonaerense debería afrontar con sus fondos la quita de subsidios que abonaba el Estado nacional para los colectivos de jurisdicción provincial.

Luego sostuvo que la quita de subsidios a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires es para "llevar un poco de equidad" respecto del resto de las jurisdicciones del país como Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y otras grandes urbes que subsidian sus propios sistemas.

"No queremos que se vaya la tarifa a ningún lado. Queremos que las autoridades en sus jurisdicciones se hagan cargo, porque no puede el Gobierno Nacional subsidiar a dos jurisdicciones sobre el resto del país", sentenció Mogetta.

Además, también se refirió a las versiones que circulan de un eventual aumento del boleto de alrededor de los $ 1.400 en la región del AMBA, a partir de la quita de subsidios.

"Son especulaciones. Lo hacen con especulación política llevando el subsidio a cero y no es así. La Ciudad solventa 50% de las compensaciones, por lo tanto no estamos pasando de o a cien, sino de 55 a 100, o 90, y llevar de manera coordinada la política tarifaria, con lo cual no debería llevar el boleto en la Ciudad a esos números que están especulando de manera política sin ningún fundamento técnico", concluyó el secretario de Transporte.