A cuánto se iría el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sin el subsidio del Gobierno nacional

El Gobierno nacional anunció que, a partir del 1 de septiembre, se eliminarán los subsidios al transporte público que benefician a 31 líneas de colectivo que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta medida provocará un aumento considerable en el costo de los pasajes, afectando a los usuarios de estas líneas.

El importe de los boletos, que actualmente es de $371 para los pasajeros, pasará a ser de $642.

Actualmente, el costo total de los boletos en estas líneas de colectivo es de $863, de los cuales los pasajeros pagan $371. La diferencia es cubierta por subsidios del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad, con $271 y $221 respectivamente.

La eliminación del subsidio nacional provocará un ajuste en la tarifa que deberán pagar los usuarios, quienes asumirán el costo de $271 que antes era absorbido por el Estado.

Colectivos sin el subsidio del Gobierno nacional: la reacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ante el anuncio, el Gobierno de la Ciudad emitió un comunicado en el que destacó que las 31 líneas de colectivo en cuestión dependen directamente del Gobierno nacional, sin haber sido transferidas a la jurisdicción porteña. En consecuencia, la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia en la decisión sobre los subsidios, ni en la fijación de las tarifas o la estructura de costos del servicio.

El comunicado enfatiza que, sin el subsidio nacional, las empresas encargadas del transporte no podrán mantener la calidad del servicio con la tarifa actual. Por lo tanto, el aumento de tarifas sería inevitable si se concreta la eliminación del subsidio. Además, la Ciudad subrayó que no es responsable de los cambios en el financiamiento del transporte público, ya que las competencias sobre estas líneas no han sido transferidas formalmente desde la Nación.

El Ministerio de Economía de la Nación notificó a la Ciudad de Buenos Aires sobre la decisión de eliminar el subsidio el 19 de julio. En respuesta, el 8 de agosto, la Ciudad envió una nota oficial al ministro de Economía rechazando la medida. La Ciudad argumenta que la transferencia de responsabilidades sobre el transporte público debe realizarse mediante un acuerdo formal avalado tanto por la Legislatura porteña como por el Congreso Nacional. De lo contrario, la acción sería inconstitucional, violando el artículo 75 de la Constitución Nacional.

El Gobierno de la Ciudad advirtió que, en caso de que se lleve a cabo la eliminación del subsidio, el Gobierno nacional será responsable de las consecuencias y los conflictos que puedan surgir de esta decisión.

Posición del Gobierno nacional y continuidad de otros subsidios

Por su parte, el Gobierno nacional defendió su decisión de eliminar los subsidios a estas líneas de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que busca garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todas las jurisdicciones.

No obstante, se confirmó que los subsidios para otras áreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como el servicio de trenes y 113 líneas de colectivos de jurisdicción nacional, se mantendrán. Además, se ratificó la continuidad de la Tarifa Social, que ofrece un descuento del 55% para viajar en transporte público a través de la Red SUBE.