Como nunca antes, las diferencias entre economistas referentes del mercado quedaron expuestas a la luz pública. Domingo Cavallo y Ricardo Arriazu —dos de los máximos exponentes de las ideas de la ortodoxia económica— dejaron planteadas a cielo abierto su desacuerdo en relación con el cepo cambiario.

Y la ruta que debería seguir Javier Milei para dejar atrás las restricciones del mercado cambiario sin que ello signifique un agravamiento de la crisis.

Ambos economistas -Cavallo y Arriazu- fueron (y acaso son) referentes en la formación académica del actual Presidente. El problema es que, en la actualidad, ambos tienen planteos bien diferentes sobre la dinámica económica.

Levantar el cepo ahora: ¿explosión o alternativa?

"Si devaluamos, explotamos por los aires; se acaba todo el programa económico". Arriazu puso la posibilidad de una salida ordenada del cepo como un imposible.

Lo dijo hace unos pocos días durante una charla en el Rotary. Lo escuchan una decena de empresarios.

En las últimas semanas, Arriazu fue contratado en empresas de primera línea. En esas charlas, el economista tucumano insistió en poner límites a las ansias de los ejecutivos que pretenden una rápida salida del cepo.

Para que quedara claro cuál es su postura respecto de las restricciones, Arriazu es taxativo. "Soy enemigo del cepo, pero si hubieran abierto del cepo en diciembre pasado, hubiéramos tenido una hiperinflación. El cepo no se podía levantar. Y no se puede todavía. Pero sí se puede ir levantando de a poco. Eso no impide el crecimiento. Crecer se puede crecer mucho mejor sin cepo".

Reservas: la apuesta por 6.000 millones de dólares

Arriazu asegura que, de acá a fin de año, el Gobierno podría conseguir u$s6.000 para sus reservas. Y que esos fondos harán caer el índice de "riesgo país", que por ahora merodea los 1.400 puntos. Un nivel impropio para lograr un refinanciamiento de los vencimientos de la deuda en el mercado voluntario de capitales.

"Es fundamental no cometer errores. En junio, el Gobierno cometió el error de bajar demasiado la tasa para frenar el supuesto problema de la bomba de Leliq. Ahora ya no pueden cometer ese error", sentencia el economista.

Domingo Cavallo apura a Javier Milei

A través de su blog personal, el exministro de Economía y padre de la convertibilidad plantea un escenario bien diferente del imaginado por Arriazu.

Es más, en un párrafo de su última nota, y por la manera de transmitirlo, el mediterráneo deja entrever que puede tener algún tipo de información desde dentro del Gobierno. O al menos contactos con funcionarios.

De hecho, formula el siguiente planteo: "Yo no descarto que más pronto que tarde, el Gobierno deba decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. El salto cambiario que ello supondría, lejos de reintroducir inflación galopante, puede marcar el inicio de un plan de estabilización definitivo, basado en la institucionalización de un sistema cambiario y financiero de competencia de monedas capaz de sostenerse indefinidamente en el tiempo".

Es decir, "Mingo" —al revés de su colega Arriazu— dice que vale la pena correr el riesgo.

"No hay que descartar que el Gobierno se convenza, más pronto que tarde, que le conviene adelantar la liberalización y reunificación del mercado cambiario", aun arriesgando un salto devaluatorio, sugiere en otro párrafo de su nota.

No obstante, deja en claro que, según las exposiciones públicas de los funcionarios, hoy en día, "el Gobierno parece proponer que el cepo no se levantará en 2025 e incluso podría seguir en 2026".

Uno de los puntos interesantes de Cavallo es que la deuda en dólares podría dejarse de pagar si se mantienen las restricciones. Porque, aun cuando Milei afirma que pagará sí o sí, esa voluntad de pago solo podría concretarse en un escenario en donde aparezcan las divisas. Dólares que, hoy por hoy, no están.

Lo dice así: "Parece paradojal, pero la existencia del cepo cambiario y financiero, que facilita la refinanciación de la deuda en pesos a vencer a lo largo de 2025, al mismo tiempo dificulta la refinanciación de la deuda en dólares por caída de las reservas y mantenimiento del riesgo país a niveles muy altos. Dificultades para refinanciar la deuda en pesos puede llevar a la necesidad de flexibilizar la política monetaria. Dificultades para refinanciar la deuda en dólares puede llevar a un default".

Lo que parece claro es que las próximas semanas y meses, antes del verano, serán determinantes para conocer a quién escucha Milei. Si al pedido conservador de Arriazu; o al planteo audaz de Cavallo.

Acaso la dinámica que muestren las reservas de acá hasta fin de año sea lo disparador de uno u otro escenario.