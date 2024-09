El conflicto en la justicia se profundiza con el correr de las semanas, con protestas callejeras y ceses de tareas. En esta oportunidad, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el último aumento del 3,5 por ciento para julio y un 3 por ciento para agosto, por lo que dispuso un paro nacional por 24 horas para el viernes próximo.

La semana pasada el gremio realizó una huelga y una movilización que terminó en represión, con unos 20 trabajadores y trabajadoras heridos, entre ellos el secretario General, Julio Piumato, quien denunció al gobierno y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich por los hechos, afirmando que "nos quieren amedrentar, pero no lo van a conseguir".

Voceros judiciales revelaron a iProfesional que un miembro de la Corte Suprema se comunicó con la Casa Rosada para manifestarle su malestar por los incidentes desatados en la puerta de los Tribunales y a la espera de que "no se vuelvan a repetir". De hecho, el despliegue de efectivos en el último "banderazo" de los judiciales sorprendió a los sindicalistas.

El gremio de Judiciales explicó que hay una pérdida salarial del 22%

Para el gremio, la suba del 6,5 por ciento es "insuficiente" y explicó que "seguimos perdiendo el 22 por ciento desde diciembre pasado", por lo que decidió continuar la lucha "en defensa del presupuesto, por la independencia de la justicia, en contra del impuesto a las Ganancias y la política de ajuste llevada adelante por el Gobierno".

Piumato advirtió que "los y las judiciales no rifaremos nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras ni ninguno de los derechos consagrados en nuestro país a lo largo de nuestra historia", y planteó que "este gobierno está avanzando contra los derechos adquiridos de la clase trabajadora, con la intención de llevarse puesta la legislación laboral, licuando los ingresos de los jubilados, poniendo techo a las paritarias y liquidando los ahorros de miles de argentinos".

Repitió que "desde la fuerte devaluación que realizó La Libertad Avanza (LLA) hasta la fecha, tanto los salarios como las jubilaciones se han licuado, demostrando que somos uno de los sectores perjudicados por este modelo, que no ataca a la casta, sino que la beneficia con sus medidas".

Explicaciones sobre los incidentes en la protesta en Tribunales

Sobre la represión sufrida en la manifestación, Piumato relató que "cuando terminamos el banderazo en el interior del Palacio, bajamos, y como las escaleras son chicas y la gente tarda en salir, esperamos en las escalinatas. Es una modalidad de todas las semanas, no hicimos nada nuevo. Nos quedamos cinco minutos cantando y tocando el bombo hasta que salieron los últimos y ahí nos retiramos".

Amplió que "en la puerta estaba la policía de siempre con el famoso protocolo. Ellos ya saben lo que hacemos porque lo hacemos siempre. No hicimos algo distinto, y cuando ya terminábamos, empezaron a empujarnos", lamentó y agregó: "hay videos que se ve clarito que los bombos están arriba, no están tocando porque nos estábamos yendo. Ahí alguien del operativo, no sé si es el jefe o quien, recibe una llamada telefónica. Atrás estaban los policías que empujaban a los compañeros y había seis o siete agitando los aerosoles de gas pimienta. Estaban preparando la represión. Nunca hubo una intimación a nada, reprimieron directamente. Esto estaba planificado como un escarmiento a quienes osamos a pedir por nuestros derechos".

El titular del gremio de los Judiciales afirmó que "fueron minutos de tensión y temor. De gritos y desesperación. Como empujaban fuerte y las mujeres gritaban, me acerco a decirles «paren que nos estamos yendo». Era todo provocación, y al primero que le tiran gas pimienta es a mí. Según me dicen fue el jefe del operativo".

Incidentes en la protesta en Tribunales: u nos 20 trabajadores heridos y un empleado detenido

Piumato expresó que "me tiran a mí y ahí empiezan a tirarle a todos, e inmediatamente como hacen siempre manotean a uno para tener un detenido. Pero está claro que el compañero no estaba enfrentando a las fuerzas de seguridad, estaba conteniendo para que las compañeras se pudieran retirar sin caerse".

El hecho dejó un saldo de al menos 20 heridos con quemaduras y efectos de los golpes y el gas pimienta. Algunos de ellos recibieron atención del SAME en el lugar, mientras que otros debieron trasladarse a un centro de ojos para un mejor control. Además, dos empleadas fueron llevadas al Instituto del Diagnóstico, en tanto que un trabajador fue detenido con denuncia de desacato a la autoridad.

La UEJN agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento que recibieron de organizaciones gremiales argentinas e internacionales. Expresó que "estas cosas trascienden y desnudan lo que hay detrás de quienes manejan la represión. Acá no pudieron armar ninguna artimaña como armaron en la famosa represión de la marcha por la Ley Bases. Hicimos una protesta que es normal y no es en contra de nadie".