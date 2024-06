Tal como anticipó iProfesional, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) decidió profundizar el plan de lucha en reclamo de un aumento salarial del 8,5 por ciento pactada para abril y dispuso un cese de actividades por 36 horas para este jueves y viernes.

El gremio detalló que el paro nacional comenzará este jueves desde las 10 horas de la mañana, con movilizaciones en cada dependencia del interior del país y en el Palacio de Justicia, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viernes en tanto se realizará una huelga total de actividades por 24 horas, sin marchas.

El secretario General de la UEJN, Julio Piumato, planteó que la medida de fuerza fue ratificada luego de no haber recibido novedades sobre el pago de un aumento de abril, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tramita con el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei y contra la vuelta del Impuesto a las Ganancias que estipula el paquete fiscal que se votará junto a la Ley de Bases en el Senado.

Reclamo de aumento salarial y contra el impuesto a las Ganancias

Piumato afirmó que "desgraciadamente las novedades no son buenas", y apuntó que el Ejecutivo no responde a las demandas de suba de partidas realizadas por la Corte Suprema. Agregó que sobre el tema Ganancias, "el dictamen del Senado sigue adelante con el disparate de la reimplantación y agravamiento de las condiciones de los que pagan hoy el Impuesto a las Ganancias, entre ellos fundamentalmente los que han entrado a la Justicia desde 2017".

Y aclaró que el 8,5 por ciento propuesto por el Alto Tribunal "no es lo que aspiramos", pero que "no vamos a aceptar que nuevamente a la Corte la cacheteen y se deje avasallar por este ajuste inhumano que está saliendo del gobierno", indicó sobre los pedidos al Ejecutivo para que adecuen las partidas destinadas al presupuesto del Poder Judicial.

El titular del gremio hizo referencia a los enfrentamientos que la Corte Suprema y el gobierno de Alberto Fernández, que no enviaba los fondos, pero no por temas económicos, sino el enfrentamiento político, juicio político mediante.

Judiciales, al paro: exigen al Gobierno que envíe los fondos a la Corte

Piumato sostuvo que "estamos enfrentando al ajuste del gobierno" y le pidió a la Corte que no claudique en el reclamo salarial al Ejecutivo, apuntando que "no queremos que este enfrentamiento sea a un ajuste del cual la Corte Suprema termine siendo cómplice". Planteó que "es impensable que mientras la inflación sigue comiéndose los salarios, aun no tengamos resuelta la recomposición".

Por otra parte, cruzó al presidente Javier Milei y desmintió que los salarios se están recuperando frente a la inflación: "En el caso de los judiciales y la mayoría de los argentinos, todos los meses perdemos algo". A su vez, subrayó que, si en los próximos días el gobierno no gira fondos para una recuperación salarial, "vamos a continuar con el plan de lucha".

Fuentes gremiales informaron a iProfesional que para la semana que viene los judiciales repetirán las movilizaciones y los "banderazos" y no se descarta que los ceses de actividades se extiendan a 48 horas.

Además, alertó sobre la recurrente consulta por parte de prosecretarios administrativos y otros cargos jerárquicos a quienes sus superiores les dicen que no pueden adherirse a las protestas por su condición de funcionarios judiciales. El gremio repudió el accionar y resaltó que el derecho a huelga está consagrado por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.