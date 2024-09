Tras el rechazo al DNU que asignaba fondos adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado, un nuevo decreto del presidente Javier Milei, podría seguir el mismo camino y la oposición ya se prepara la unificarse detrás de esa medida.

En ese marco, legisladores de Unión por la Patria pero también un sector del radicalismo ya anticiparon su rechazo al decreto y advierte que el decreto tendría la misma suerte que el DNU de Inteligencia.

La oposición busca frenar otro decreto de Javier Milei en el Congreso

Se trata del DNU 846, que dictó el lunes el Gobierno nacional que busca "modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera" para que pueda realizarse un canje de deuda en cualquier moneda, sin pasar por el Congreso Nacional.

Esta fue una de las facultades extraordinarias que el Congreso de la Nación le negó al gobierno nacional en la Ley Bases, y un reconocimiento tácito de las dificultades para afrontar los vencimientos inminentes.

De hecho, ya empezaron las gestiones entre legisladores de la oposición para darlo de baja y advirtieron que no se puede "renegociar deuda sin pasar por el Congreso", otra de las críticas a la medida que despertó una serie de cruces por X entre Luis Caputo y la ex presidenta Cristina Kirchner.

El decreto menciona al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra las inversiones de la ANSES y extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la obligación de aceptar títulos públicos por hasta el 70% del total de su cartera.

El cambio fue oficializado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, publicado en el Boletín Oficial, y permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Es decir, ya no será necesario que consiga dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar adelante un eventual canje de deuda.

El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos.

Sin embargo, el nuevo DNU elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera, lo que, según explican desde el mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos donde los vencimientos de deuda presionan las reservas.

Canje de deuda: otro DNU con final incierto

En las últimas horas, el DNU cosechó rechazos de todo el arco opositor y amenaza con convertirse en una bomba de tiempo para el gobierno de Milei.

Esta tarde en una conferencia de prensa, el jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que el Gobierno "está preparando un camino para que a través de la ley Administración Financiera se pueda llevar adelante algún proceso de canje de deuda formal o informal que no contemple los requisitos de la ley".

"Este DNU tiene que ser rechazado lo más rápido posible. Exigimos la conformación de la comisión bicameral que sigue la deuda. No vamos a considerar válido ningún tipo de reestructuración formal de deuda hecha con este DNU", afirmó el legislador de UP, que cuestionó fuertemente al gobierno de Milei, al sostener que "el Congreso es un estorbo para la mirada del presidente que no cree en la división de poderes. Le gustaría tener todas las herramientas para no depender del Congreso".

Martínez junto a senadores de UP precisó: "Queremos llevar este tema al recinto lo más rápido posible para rechazarlo. Necesitamos la voluntad política de otros espacios para no dejarse avasallar por este Poder Ejecutivo".

Legisladores de este espacio realizaron una conferencia de prensa para denunciar que el DNU 846 que dictó el lunes el Gobierno busca "modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera" para que pueda realizarse un canje de deuda "a espaldas del Congreso Nacional".

Por su parte, desde el bloque de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego del Senado, Pablo Blanco, anunció que envió un pedido para que dejar sin efecto el DNU, al señalar que "el DNU 846/24 es la llave para hipotecar al país. Reestructurar deuda sin mejorar los montos, plazos no sólo es ilegal sino ruinoso para la Nación. Pedí urgente reunión de la Comisión que tiene que tratarlo. Mi intención es rechazarlo", adelantó.

Según la nota enviada por el senador al Presidente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, el riojano Carlos Pagotto, el DNU "permite reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera".

"La renegociación (de deuda) sólo podría realizarse si implica una mejora" en las condiciones de tasas, plazos o capital, agregó el senador fueguino sobre lo que plantea la Ley de Administración Financiera y señaló que al eliminarse el requisito "se da vía libre a peores condiciones, simplemente porque no existe un plan económico sustentable".

Y añadió: "Lo que sí existe es una voluntad hegemónica de poder y un profundo desprecio de las instituciones que se evidencia una vez más al soslayar la participación de este Congreso".

¿Qué dijo el Gobierno sobre el DNU?

El vocero Manuel Adorni negó que el Gobierno tenga planeado tomar pasivos y dijo que "conceptualmente la nueva deuda en términos de aumento de stock de deuda es algo que no va a existir".

"Cuando vos tenés superávit financiero no haces incrementos en tu stock de deuda. En todo caso lo que hacés es rolear el stock que ya tenés", dijo durante la conferencia de prensa de este miércoles.

"No vamos a tomar nueva deuda", remarcó el Vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

¿Cómo sigue el trámite en el Congreso?

La movida opositora deberá contar con una mayoría absoluta en ambas cámaras para prosperar, ya que la aprobación o desaprobación del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Si ambas cámaras rechazan el DNU, este queda sin validez.

Es decir, que para rechazar un Decreto de Necesidad y Urgencia se necesita el voto de 129 diputados.

Por eso, por estas horas, legisladores de la oposición mantienen contactos reservados para reunir voluntades en contra del DNU y tratarlo en principio en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que será una prueba de fuego antes de llegar al recinto.