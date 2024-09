Ante la dificultad de acumular reservas que se prevé para los próximos meses, el Gobierno flexibilizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las condiciones para realizar canjes de deuda en dólares para preparar el terreno para recurrir a esa opción ante los abultados vencimientos de deuda que debe afrontar de 2025 en adelante.Los expertos estiman que ese canje no será en el corto plazo sino en algún momento del 2025.

Y es que en un contexto de reservas netas negativas, y sin fondos frescos del FMI por ahora, persisten las dudas del mercado sobre la capacidad de pago de los vencimientos de la deuda en dólares de 2025 que, según indicó un informe de Lambda Consultores, asciende a un total de u$s25.065 millones entre los pagos a acreedores privados, organismos internacionales, y provincias.

La semana pasada, el Gobierno mandó una señal al mercado en busca de aquietar esas dudas al informar que el Tesoro ya compró los dólares al BCRA para pagar los vencimientos de intereses de la deuda en enero del próximo año por unos $1.528 millones. De todos modos, aún falta concretar el giro de esos fondos al Banco de Nueva York, donde quedarán en custodia hasta usarse para pagar en enero.

En ese sentido, la mayoría de los analistas juzgaron que es positivo que hayan asegurado ya los dólares para los intereses, pero el tema es que el mercado tiene más dudas sobre el capital y esa inquietud sigue estando.

¿Qué dispone el DNU de la deuda en dólares?

El DNU 846/2024 publicado el lunes en el Boletín Oficial.le permite al Ejecutivo hacer canjes de deuda en moneda extranjera eludiendo la Ley de Administración Financiera, lo cual sólo estaba permitido para trueques en moneda local.

Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores, explicó que "antes de este DNU, si se quería reestructurar deuda en dólares se debía cumplir con al menos dos de las siguientes tres siguientes condiciones de mejora: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses y/o 3) reducir capital".

"Con este DNU podés hacer canjes en condiciones de mercado sin necesidad de cumplir con esas condiciones. Ahora el Gobierno puede salir a negociar con las condiciones de mercado, sin hacer una mejora en las condiciones iniciales, y no tiene que pasar por el Congreso", remarcó.

En sentido, en la sociedad de Bolsa Cohen también remarcaron que "el DNU permite ignorar el artículo que establece que cualquier canje debe mejorar dos de las siguientes tres condiciones: montos, plazos e intereses,y esto flexibiliza las capacidades de negociación del gobierno, que ahora podría, por ejemplo, extender los vencimientos a cambio de elevar los cupones sin necesidad de recortar el capital".

Los analistas de Inviu indicaron, además, que "este decreto modifica las condiciones para futuros intercambios de bonos en moneda extranjera, retocando el artículo 11° del Decreto 331/2022". Al respecto, precisaron que "anteriormente, los canjes debían realizarse con bonos de la misma moneda, pero con la nueva norma, el Gobierno tendrá la flexibilidad de recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o viceversa.

En ese sentido, en Delphos Investment destacaron que con el DNU "el Gobierno abrió la posibilidad de realizar canjes de deuda denominada en cualquier moneda sin cumplir con las restricciones de las Ley de Administración Financiera (LAF) en cuanto a la moneda y las condiciones de plazo, cupón o quita de capital. De esta manera, se extendió a la deuda en dólares las mismas condiciones que posibilitaron los canjes de deuda en pesos realizados desde 2020".

¿Habrá canje de deuda en el corto plazo?: la lectura de los expertos

El analista financiero Christian Buteler evaluó que "la realidad es que no hay dólares con lo cual el Gobierno necesita sí o sí ir a un canje de la deuda en algún momento, y están preparando el terreno para eso".

"Creo que lo que quieren hacer es bajar todo lo posible el riesgo país, y si no llega a los niveles que el Gobierno necesita para regresar al mercado de financiamiento internacional. En ese caso, tener abierta la chance de ir a un canje porque no tiene los dólares necesarios para pagar", señaló. Y estimó que ese canjea se realizaría recién en 2025.

En sintonía, la consultora Outlier juzgó que este DNU "deja abierta la puerta a canjes de deuda en moneda extranjera con condiciones más flexibles que las previstas por la Ley de Administración Financiera y que claramente se inscribe en un contexto donde aún hay dudas de dónde saldrán los dólares para el pago de los servicios de capital de los Bonares y Globales previstos para enero de 2025".

A su vez, Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, comentó que con este DNU "se pueden realizar canjes voluntarios de bonos bajo condiciones de mercado con mayor facilidad, en tanto el artículo 65 de la LAF establece condiciones que en la práctica pueden ser muy restrictivas para realizar una administración adecuada de pasivos".

Ritondale dijo que "nuestra lectura es que el DNU lo que habilita puntualmente es un canje voluntario de Bonares ahora bajo condiciones de mercado, apuntando en primer lugar a canjear voluntariamente las tenencias de Bonares que tienen las distintas agencias del sector público (alrededor del 60% del total), y que eventualmente podría extenderse a los tenedores privados de Bonares, sobre todo de los Bonares 29 y 30".

"Un canje voluntario de dichas especies permitiría reducir los vencimientos en moneda extranjera del año próximo. En nuestra opinión, es un desarrollo esperable en el marco actual y que no debería sorprender, incluso el gobierno ya lo había intentado en la ley bases original", recordó

De igual visión, en Delphos afirmaron que "el canje de los títulos hard dollar más cortos (29s y 30s) mejoraría el perfil de vencimientos y evitaría el drenaje de reservas por los pagos de capital en 2025. Y subrayaron que "en este ejercicio es fundamental que el riesgo país siga bajando" Ayer finalizó en 1.311 puntos básicos (11 puntos básicos menos que el viernes), quedando nuevamente a las puertas de quebrar los 1.300 puntos.

Para el economista Federico Glustein, "posiblemente este DNU tenga por objetivo hacer algún canje dentro del sector público; es una medida tendiente a mejorar el manejo del perfil de deuda local". Y prevé que "seguramente haya canje porque hay diversos vencimientos que afrontar en 2025; aproximadamente u$s17.000 millones sumado los Bopreales".

Por su parte, el ex subsecretario de Finanzas, Ramiro Tosi alegó consideró que "es una reforma necesaria el artículo 65 de la LAF pero esta no es la manera de encararlo, sino a través del Congreso donde se convoque a especialistas en la materia con la mayor amplitud posible para que sea logre un gran acuerdo político sobre sólidas bases técnicas".

"Lo más probable es que quieran tener la herramienta disponible para utilizarla en la segunda parte de 2025 cuando la cuenta de los dólares será más compleja y quieran encarar una operación de administración de pasivos que implique un canje pero de reducida aplicación y no generalizado", especuló.

Demora del Gobierno para el canje de deuda por escasez reservas: ¿señal positiva o debilidad?

Los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen plantearon que "con dificultades para acumular reservas netas y sin acceso al financiamiento externo, el canje se presenta como una alternativa 'market-friendly' para extender los vencimientos sin que los inversores sufran pérdidas en sus tenencias"

Juan Truffa, director de Outlier, alegó que "no necesariamente supone una debilidad, es preparar el camino para tener disponible esa posibilidad" del canje. Y aseveró que "es una alternativa más que está en línea con la no salida del cepo, le da un margen de maniobra más amplio para gestionar los vencimientos, sobre todo de capital, de 2025".

Para Buteler "con las restricciones anteriores no iban a poder realizar un canje porque obligaba a mejorar las condiciones de los bonos actuales, sin tomar en cuenta las condiciones del mercado".

"Hoy se podrá canjear en peores condiciones.Pero la alternativa cuál sería, ¿ir a un default por no poder pagar?. Eso sería peor", razonó.

A su vez, Mauro Carrizo, Financial Advisor de Cocos Capital, opinó que "la flexibilización en las condiciones de los canjes de deuda en dólares luce bastante positivo",y aseguró que "esto impacta de lleno en las empresas que antes debían ofrecer condiciones quizás peores a las que el mercado demandaba y ahora pueden acomodarse a lo que la situación amerite"..

"Esto va a ayudar a que las empresas obtengan mayor financiamiento de cara a una etapa argentina en donde la actividad podría continuar creciendo", aseveró el especialista

Santiago López Alfaro, presidente de Dracma Investment, evaluó que "flexibilizar las condiciones para un canje no es algo malo para el mercado, al revés, es bueno porque le desata a la secretaría de Finanzas la posibilidad de hacerlo en dólar o pesos, que la LAF tiene un corset sobre eso". Y argumentó que "da la chance de hacer distintos canjes para mejorar el perfil de vencimientos de deuda".

Por su parte, Ramírez esgrimió que puede ser interpretado como una señal de debilidad porque "da la pauta que ante la falta de dólares, estas buscando una reestructuración de la deuda en dólares".

"No están pudiendo acumular reservas, y los bancos que iban a dar dólares no los están dando y entonces empezás a buscar alternativas. Me parece que esa es la lectura que hace hoy el mercado", especuló.

En ese sentido, cree que "el foco no es tanto 2025, sino 2026 donde la deuda en dólares aumenta sustancialmente pasa de u$s8.500 millones a casi entre u$s14.000 y u$s15.000 millones entre capital e intereses; ahí va a tener que generar salir al mercado y conseguir deuda o reestructurarla".

¿Cómo puede afectar a los bonos la demora del canje de deuda en dólares?

Los bonos en dólares extendieron el martes las pérdidas.en Wall Street.No obstante, el analista Franco Tealdi consideró que el DNU "no debería impactar negativamente sobre los bonos, sino al contrario, porque es una muestra de que el Gobierno se está ocupando" dado que el DNU "le da las herramientas para hacer ingeniería financiera. de cara a los pagos del año próximo".

Buteler remarcó que el DNU "por un lado es una señal que no hay dólares, pero por otro lado, el Gobierno está buscando la forma de pagar (a los acreedores que con un canje) a precio de mercado, y eso no es malo".

Pero el experto advirtió que el riesgo que hay es que este DNU el Congreso se lo puede llegar a voltear".Y recordó que "esto los legisladores ya se lo habían volteado de la ley de Bases".

"Además hay argumentos reales por los cuales le pueden defender y llegar a voltear esto al Gobierno porque vas a endeudar al país en peores condiciones que la deuda actual. Y si los legisladores le dan de baja a este DNU, ahí la reacción del mercado puede ser negativa".

Para Glustein,"lo veo a prima face positivo pero si se cambia deuda en dólares por pesos, por ejemplo, puede afectar negativamente a los bonos".