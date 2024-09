En la Argentina, cada mes se efectivizan millones de transferencias bancarias. Y más allá de que es vital tener en cuenta los montos máximos de dinero que se puede tanto enviar como recibir entre cuentas en estas transacciones sin tener que justificar el origen de los fondos ante la AFIP, por otro lado, los bancos también van modificando sus medidas de seguridad para permitir que sus clientes puedan operar de forma más segura y con el objetivo de evitar fraudes.

Cuál es el nuevo requisito para realizar transferencias en octubre 2024

Teniendo en cuenta este último aspecto, y con el fin de optimizar la ciberseguridad de las operaciones por home banking, el banco BBVA alertó a todos sus clientes: a partir de los últimos días de septiembre ya no estará disponible la validación de identidad por SMS.

Los clientes de esta entidad bancaria que necesiten hacer transferencias inmediatas, pagar servicios, agendar contactos u otro tipo de operación en adelante tendrán que validar su identidad a través de una clave token antes del 23/09, conforme alertaron en un comunicado oficial las autoridades del ex Banco Francés, con el objetivo de "confirmar la identidad de manera segura" y "proteger las operaciones online".

Con estas medidas, los clientes contarán con una capa extra de seguridad para realizar las transacciones con mayor tranquilidad, evitar posibles fraudes, efectivizar operaciones desde cualquier lugar del mundo y contar con agilidad de uso, ya que no demanda recordar ningún código. De esta manera, BBVA no es el único banco que tomó esta medida, también lo hicieron Macro, Galicia, Banco Provincia y Santander, etc.

Para qué sirve la clave token y cómo se activa

Con el objetivo de mejorar la seguridad en las operaciones bancarias virtuales, la clave token es un código o contraseña que los clientes tienen que activar en sus celulares con el fin de autentificar la intención de la persona de hacer una operación y, así, validar su identidad.

Para activar en el celular el código de autorización de las transacciones bancarias a través del home banking se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al tu perfil con nombre y apellido Ir a "Mis claves" Generar clave token y escanear el código QR para continuar desde el teléfono celular. A continuación, el banco ofrecerá las indicaciones pertinentes para activarla de manera online.

Para activar la clave token desde un cajero Banelco:

Ingresar a "Claves" Ir a generación de claves Presionar Clave token Generar una clave de 6 números y guardar el ticket con el código de asociación Abrí la app de BBVA Ingresar a "Seguridad y privacidad" Ir a "Accesos y Firmas" Hacer clic en "Firmas" Entrar a "Clave token" / Ingresar los códigos generados en el cajero

Y una información importante: desde agosto de 2024, conforme las regulaciones del Banco Central, los nuevos montos establecidos para recibir transferencias de dinero entre cuentas bancarias a través de aplicaciones sin tener que justificar el origen de los fondos ante la AFIP son los siguientes: en sucursales o cajeros automáticos: $125.000; mediante Home Banking: $250.000; y $400.000 es el monto límite que los usuarios pueden transferir sin obligación de presentar una declaración jurada.