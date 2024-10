Mas allá de los planes para el futuro de las instituciones educativas como la Escuela Nacional de Náutica y la Escuela Nacional Fluvial, en el sector de la marina mercante reconocieron a iProfesional que se trata de una verdadera opción para los jovenes de poder prosperar económicante en la vida.

profesión sacrificada, pero bien paga y, si bien, la marina mercante viene con una crisis duradera en la Argentina y, en todo el mundo tiene una crisis constante y progresiva y creciente desde la década del 80 del siglo pasado, la razón hay que hallarla en que no se consiguen postulantes para la carrera, y por lo tanto no hay suficientes oficiales para cubrir los puestos de trabajo", explicó, directivo de la Escuela Nacional de Náutica, en diálogo con el programa de streaming Up River.

En medio de esta verdadera oportunidad laboral, decíamos que los almirantes evalúan desprenderse de la Escuela Nacional de Pesca y los gremios marítimos denuncian "una privatización encubierta". Desde el Centro de Patrones de Pesca repudiaron la decisión de la fuerza militar y aseguraron que se trata de un "despropósito" con una institución que tiene medio siglo de vida, alberga a cerca de 200 alumnos y cuenta con un plantel de 90 profesores. Se sumaron a las críticas el SOMU y el Sindicato Conductores Navales (Siconara) que realizaron asambleas para militar el rechazo.

Los gremios temen que se trate de una idea que emana del ministerio de Desregulación y Trasformación del Estado de Federico Sturzenegger para abrir al capital extranjero la actividad pesquera. Sin embargo, en Casa Rosada, iProfesional pudo averiguar que no es esa la intención actual de la administración de Milei.

Para el especialista en el sector y ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, "Las tres escuelas mercantes forman y capacitan a oficiales de ultramar,fluviales y pescadores. De las denominadas técnicamente, profesiones liberales, que realizan un significativo aporte tanto a los intereses marítimos argentinos, como a los intereses estratégicos nacionales y al Fisco, la verdad es que, mucho menos que cerrarlas,habría que sostenerlas y, más aún, promoverlas y multiplicar el ingreso de postulantes.Los Oficiales de la Marina Mercante que prestan servicios en buques extranjeros,exportan servicios altamente calificados y remunerados e importan divisas esenciales para el crecimiento nacional", señaló el ex funcionario de Cambiemos.

Por su parte, Vázquez Rivarola cuantificó, "Existe un déficit a nivel global de 150 mil oficiales, creciendo a 250 mil. Esto significa que hay 150.000 jóvenes que podrían hacer la carrera y podrían cobrar un sueldo mínimo hoy de 2.000 dólares hasta 8.000 y 10.000 mil dólares que es lo que cobra un capitán". Y agregó: "Pero esto sucede porque no saben que existe, no saben ni dónde están o si pueden hacerlo o no. Nosotros tenemos que hacerlos conocer porque esto pasa en todas las escuelas del mundo", afirmó.

Por el momento, la preocupación es política e institucional por el futuro de las tres escuelas de formación. Expertos consultados señalaron a iProfesional que, "...la Armada Argentina es, según la legislación vigente, la autoridad de administración de las escuelas; por tal motivo no tendría facultades para disponer el cierre de ningunade ellas". Pero, lo cierto es que para los trabajadores en búsqueda de una profesión u oficio rentable, la marina mercante continúa siendo una verdadera opción.

Y, comparó la situación laboral con un país alejado del nuestro y con costa en el mar Negro,"En ese país asiático hay una Academia Marítima Estatal en Batumi, que es una institución muy famosa porque se creó durante la segunda guerra mundial, con la ayuda de los rusos, para proveer de suficientes tripulantes a la flota mercante y de guerra rusa.Georgia cuenta actualmente con más de 12.000 marinos registrados y cabe destacar que, a pesar de tener una población de tan solo unos 3,8 millones de personas, la población de marinos está aumentando a un ritmo constante, lo que demuestra el compromiso del país con el desarrollo profesional de sus marinos y de la industria marítima. El problema nuestro es lo de siempre, administramos el sistema de formación y capacitación en función de intereses que nada tienen que ver con la dinámica del negocio naviero. Tenemos una oportunidad en mano de mejores condiciones para el desarrollo de la marina mercante nacional si viene acompañado de la voluntad política", aseguró Metz.