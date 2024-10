La dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá un marcado protagonismo esta semana, donde el conflicto está a la vuelta de la esquina. Por un lado, el martes habrá una reunión casi definitiva en materia salarial, que puede llevar al gremio a decidir medidas de fuerza. Por otro lado, tendrá que decidir formalmente si adhiere o no al paro nacional del 30 de este mes dispuesto por la Mesa Nacional del Transporte, que además integra.

La semana pasada dirigentes de la UTA asistieron a una reunión con empresarios y funcionarios de las secretarías de Trabajo y de Transporte para discutir el aumento de los salarios de los choferes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La intención de llegar a un acuerdo quedó bloqueada por la postura de las partes, que no cedieron en sus posiciones.

La organización gremial que encabeza Roberto Fernández insiste en una mejora de los ingresos que contemple la suba inflacionaria, en tanto que las patronales sostienen que sólo puede dar un incremento en tanto y en cuanto el gobierno gire los fondos de los subsidios.

Nueva reunión paritaria: qué salarios reclama la UTA

Voceros de la UTA consultados por iProfesional explicaron que "los tiempos están acortando", como forma de advertir que si no reciben una oferta que sostenga el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras, retomarán el plan de lucha con paros, afectando el transporte de pasajeros en el AMBA.

El consejo directivo del sindicato anunció ceses de actividades que fueron suspendidos ante el dictado de la conciliación obligatoria de parte de la secretaría de Trabajo. La medida vence el 29 de este mes y, por ahora, no hay visos de solución. En el marco de las negociaciones, la nueva reunión será este martes a las 14.

Mientras las cámaras apuntan contra la Casa Rosada por no das soluciones a los problemas de estructura de costos, la UTA reclamó un básico conformado para agosto de 1.160.000 pesos; septiembre 1.200.600; octubre 1.242.621; noviembre 1.283.627 y diciembre 1.322.136 pesos, más una suba proporcional para el rubro viáticos.

Colectivos: cuál es la situación por la que atraviesan los empresarios

Desde la secretaría de Transporte -o, mejor dicho, desde el ministerio de Economía-, no piensan en aumentar los subsidios del Estado Nacional para las líneas del AMBA. Fuentes de los empresarios revelaron que "no tenemos respuestas del gobierno, por lo tanto, tampoco podemos ofrecerles a los trabajadores una mejora salarial que no podemos cumplir".

El Ejecutivo evalúa que una suba del boleto mínimo no solo impacta en la inflación, sino en el sector más castigado por la situación económica. La idea va en línea con el freno a la escalada que venían registrándose en las tarifas de luz, agua y gas.

El escenario se complica porque además las empresas han bajado las frecuencias del servicio en la noche y trascendió que también está ocurriendo en algunas líneas durante el día, generando las quejas de los usuarios. "Tenemos colectivos más caros con un servicio que deja mucho que desear, viajando apretados o llegando tarde a nuestros compromisos o trabajos porque no se respetan los horarios", coinciden los pasajeros.

De la huelga nacional a una posición más dialoguista

Por otra parte, la Mesa Nacional de Transporte convocó para el 30 de este mes a un paro nacional por demandas laborales y salariales y contra la privatización de Aerolíneas Argentinas, entre otros puntos. El espacio se conformó para unificar criterios debido a la división de los sindicatos que participan de la actividad, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT). Vale señalar que la secretaría de Trabajo están analizando aplicar la conciliación obligatoria para evitar la protesta.

El nuevo espacio está integrado por Pablo Moyano (Camioneros), Pablo Biró (pilotos) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) por la CATT y Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU) por la UGATT, entre otros, y también hizo su aparición como respuesta al ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se reunió con funcionarios del gobierno.

A pesar de la participación de la UTA, el gremio está evaluando su participación en la huelga, atento a las negociaciones que viene llevando adelante y teniendo en cuenta que, si llega a un acuerdo en los próximos días, posiblemente sus afiliados no se adhieran a la protesta, que además generó ruido puertas adentro de la CGT.

Fernández quedó en el ojo de la tormenta porque, en principio acompañó la fundación de la Mesa Nacional del Transporte, pero ahora preferiría bajarse e integrar la corriente dialoguista de la central obrera. De hecho, formó parte de la delegación cegetista que vistió la Casa Rosada.