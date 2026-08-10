Los haberes jubilatorios subieron menos que los precios en julio y los beneficiarios de la mínima sufrieron una pérdida todavía mayor

Los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires terminaron julio con una menor capacidad de compra, debido a que la jubilación aumentó por debajo de la inflación y perdió poder adquisitivo.

El IPC porteño registró una variación del 2,9% durante julio, mientras que las jubilaciones tuvieron un incremento del 2,1%, determinado por la fórmula de movilidad y la evolución de los precios nacionales correspondiente a mayo.

La diferencia entre ambos porcentajes implicó una pérdida de 0,8 puntos porcentuales de poder adquisitivo para los jubilados durante el mes.

Cuánto perdió la jubilación mínima frente a la inflación porteña

El deterioro fue todavía más marcado para los beneficiarios que perciben el haber mínimo y reciben el bono extraordinario de $70.000, cuyo valor permanece sin modificaciones. Con esa suma incluida, el ingreso mensual alcanzó en julio los $481.989.

Sin embargo, el incremento efectivo que recibieron en sus bolsillos fue de apenas 1,8%, por debajo del aumento de precios registrado en la Ciudad. De esta manera, la diferencia frente a la inflación porteña fue de 1,1 puntos porcentuales.

El congelamiento del bono tiene un efecto adicional sobre el ingreso real de este grupo. Al mantenerse fijo mientras los precios continúan aumentando, su peso dentro del ingreso total se reduce progresivamente.

Alimentos, salud y vivienda le ganaron a la jubilación mínima

La pérdida de poder adquisitivo no se limitó al promedio general de precios. Los gastos esenciales que forman parte del presupuesto de los jubilados también registraron aumentos durante julio.

Los alimentos tuvieron una suba del 1,9%, mientras que el rubro salud avanzó 2,4%. A su vez, los costos vinculados con el mantenimiento de la vivienda aumentaron 2,7%.

En los tres casos, las variaciones superaron el incremento efectivo del ingreso de quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono.

Menor ingreso disponible y efecto sobre el consumo

El retroceso en términos reales tiene consecuencias que exceden el presupuesto de cada jubilado. Al tratarse de un sector que destina una proporción elevada de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, una reducción de su capacidad de compra también puede repercutir sobre el consumo.

La combinación entre jubilaciones que avanzan por debajo de los precios y un bono que permanece congelado profundiza así la pérdida de ingresos reales y limita el margen disponible para afrontar otros gastos durante el mes.

Pago a jubilados: escalas confirmadas y montos finales del mes

El cálculo del ingreso mensual combina el haber base reajustado con el complemento extraordinario. Para quienes cobran haberes por encima del piso mínimo pero no superan el tope del haber acumulado más el refuerzo, el organismo otorga un bono proporcional hasta alcanzar dicho techo.

La liquidación de las diferentes categorías previsionales se estructura con los siguientes montos de referencia:

Jubilación mínima : haber base de $419.775,93 pesos más el bono de $70.000, alcanzando un total de $489.775,93.

Pensión Universal para el Adulto Mayor : $405.820,74 finales con la inclusión del refuerzo.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : un haber total de $363.843,15 integrando la suma fija.

Pensión para Madres de siete hijos o más: cobro total equivalente a la mínima de $489.775,93.

Jubilaciones superiores a la mínima: escalas escalonadas con el incremento aplicado y tope máximo fijado en $2.824.694,49.

Calendario de cobro de jubilaciones y pensiones según la terminación de documento

El cronograma de depósitos se organiza en diferentes tramos según el monto del haber percibido. Para los beneficiarios del piso previsional mínimo, las fechas de acreditación en cuenta bancaria son las siguientes:

Documentos finalizados en 0: lunes 10.

Documentos finalizados en 1: martes 11.

Documentos finalizados en 2: miércoles 12.

Documentos finalizados en 3: jueves 13.

Documentos finalizados en 4: viernes 14.

Documentos finalizados en 5: martes 18.

Documentos finalizados en 6: miércoles 19.

Documentos finalizados en 7: jueves 20.

Documentos finalizados en 8: viernes 21.

Documentos finalizados en 9: lunes 24.

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes que superen el haber mínimo cobrarán durante la última semana del mes. La distribución comprende a los documentos en 0 y 1 el martes 25, finalizados en 2 y 3 el miércoles 26, en 4 y 5 el jueves 27, en 6 y 7 el viernes 28, y concluye el lunes 31 con las terminaciones en 8 y 9.