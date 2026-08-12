Las condiciones para acceder a préstamos para comprar o refaccionar vivienda cambiaron y ahora las diferencias entre bancos son más notorias

El Banco Nación subió del 6% al 6,7% la tasa nominal anual (TNA) fija de sus créditos hipotecarios UVA para primera vivienda. El cambio alcanza a quienes acreditan sus haberes en la entidad y solicitan financiamiento para comprar una vivienda única y de ocupación permanente de hasta 210.000 UVAs.

La modificación representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de la tasa que estaba vigente, en un contexto donde los bancos ofrecen distintas tasas, montos máximos, plazos y requisitos de ingresos para acceder a créditos hipotecarios UVA.

Para quienes no cumplen con las condiciones para acceder a la línea de primera vivienda, el Banco Nación mantiene una tasa fija del 12% anual.

El cambio se produce en un mercado en el que los bancos ofrecen distintas tasas, montos máximos, plazos y requisitos de ingresos para acceder a créditos hipotecarios UVA. Un relevamiento de Empiria Consultores permite comparar cuánto cuesta inicialmente un préstamo equivalente a u$s100.000 en distintas entidades.

En el caso del Banco Nación, la cuota inicial estimada asciende a $977.600 mensuales para ese monto de crédito bajo las condiciones de la línea de menor tasa.

Cuánto queda la cuota de un crédito hipotecario UVA de u$s100.000

El relevamiento de Empiria muestra diferencias en las cuotas iniciales de los créditos hipotecarios UVA según el banco y las condiciones aplicadas a cada solicitante.

El Banco de Neuquén registra una cuota inicial de $878.640 mensuales por cada u$s100.000 de crédito, mientras que el Banco de Rosario presenta una cuota de $934.100.

El Banco Nación queda en $977.600 mensuales. Luego aparece BBVA, con una cuota inicial de $1.059.310, seguido por Banco Ciudad, con $1.119.570, e ICBC, con $1.165.500.

Patagonia registra una cuota de $1.246.350 y Credicoop, de $1.267.210. En el caso de Macro, el pago inicial alcanza $1.314.750.

Grupo Petersen y BanCor presentan una cuota de $1.353.360, mientras que Banco del Sol registra $1.363.080.

Comafi, Galicia y Santander tienen una cuota inicial de $1.412.180 cada uno para un crédito equivalente a u$s100.000.

Más arriba se encuentran Banco de Corrientes, con $1.451.980; Brubank, con $1.558.350; Banco Hipotecario, con $1.582.000, y Banco de Chubut, con $1.628.030.

Supervielle presenta una cuota inicial de $2.120.370 mensuales para el mismo monto de financiamiento.

La diferencia entre la cuota inicial más baja y la más alta del relevamiento es de $1.241.730 mensuales.

Estos valores corresponden a la cuota inicial. Al tratarse de créditos hipotecarios denominados en UVA, el capital se actualiza según la evolución de la unidad de valor adquisitivo.

Banco Nación: qué tasa tiene el crédito hipotecario UVA

La línea "+Hogares" del Banco Nación establece una TNA fija del 6,7% para la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente.

Para acceder a esa tasa, el solicitante debe percibir sus haberes a través del Banco Nación y la propiedad que pretende comprar debe tener un valor igual o inferior a 210.000 UVAs.

Para las operaciones que no están comprendidas en ese segmento, la tasa fija es del 12% anual.

La tasa del 12% se aplica, entre otras operaciones, a la adquisición de una segunda vivienda, cambio de vivienda, construcción, ampliación, refacción o terminación. También alcanza a quienes compren una propiedad cuyo valor supere las 210.000 UVAs.

En esas operaciones, el monto máximo de financiamiento llega hasta 350.000 UVAs.

Los créditos se actualizan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y utilizan el sistema de amortización francés, con pagos mensuales.

Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario del Nación

La línea está dirigida a personas humanas en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas.

La edad máxima para cancelar la totalidad de las obligaciones es de 85 años.

Para alcanzar el monto de financiamiento necesario, el Banco Nación permite incorporar hasta dos titulares y hasta dos codeudores.

Los codeudores deben ser familiares directos en primer grado y cumplir con las condiciones generales establecidas por la entidad.

La línea contempla además una alternativa de tope mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Los beneficiarios de la tasa del 6,7% pueden contratar una prima que les permite optar mensualmente por una cuota ajustada por el CVS, en lugar de una cuota actualizada por UVA.

El costo de esa cobertura surge de la diferencia entre la cuota correspondiente a la operación y una cuota de referencia calculada con un adicional de dos puntos porcentuales anuales.

Qué tasas ofrecen otros bancos para créditos hipotecarios UVA

Las tasas de los créditos hipotecarios UVA varían según la entidad, el monto solicitado y la condición del cliente.

El Banco de Neuquén ofrece tasas de entre 3,5% y 8,5% para clientes y de entre 4,5% y 9,5% para quienes no acreditan sus haberes en la entidad.

En el caso del Banco Nación, la tasa es de 6,7% para clientes que cumplen las condiciones de la línea para primera vivienda y de 12% para quienes acceden al esquema correspondiente a otras operaciones o no reúnen los requisitos de la tasa preferencial.

BBVA ofrece una tasa de 7,5% para clientes y de 17% para no clientes. Para un crédito de u$s100.000, el ingreso mínimo informado en el relevamiento de Empiria es de $4.237.240.

El ingreso mínimo requerido por el Banco Nación para acceder a la mejor línea se ubica en $3.910.380.

Los requisitos de ingresos constituyen uno de los elementos que utilizan las entidades para determinar el acceso al financiamiento. También se consideran la relación entre la cuota y los ingresos, el porcentaje de financiación y el plazo.

Cuánto financian los bancos para comprar una vivienda

Las entidades también establecen límites diferentes sobre el porcentaje del valor de la propiedad que pueden financiar.

En la mayoría de los casos relevados, el financiamiento se ubica entre el 70% y el 80% del valor del inmueble, aunque el porcentaje puede variar de acuerdo con la línea y las condiciones particulares de cada banco.

La relación entre la cuota y los ingresos suele ubicarse alrededor del 25%. Algunas entidades permiten una relación de hasta el 30%.

Los plazos máximos también difieren. Según el banco y el tipo de crédito hipotecario, pueden extenderse desde 15 hasta 30 años.

Por eso, para calcular el costo de un crédito hipotecario UVA es necesario considerar la tasa, el monto solicitado, el porcentaje de financiación, el ingreso mínimo requerido, la relación cuota-ingreso y el plazo.

Por qué el Banco Nación subió la tasa de los créditos hipotecarios

El aumento de la tasa del Banco Nación se produjo después de dos emisiones de deuda ajustada por UVA realizadas por la entidad durante 2026, en las que la tasa de ese financiamiento aumentó 1,25 puntos porcentuales.

El 7 de mayo, el banco colocó deuda UVA a una tasa de UVA + 5,25%. Esa emisión estaba vinculada al financiamiento de su línea de créditos hipotecarios.

En julio, el Nación realizó una nueva colocación de deuda ajustada por UVA a una tasa de UVA + 6,5%. La operación formó parte de una emisión total equivalente a u$s270 millones destinada a obtener fondos para financiar al sector privado.

Entre ambas emisiones, la tasa de ese financiamiento aumentó 1,25 puntos porcentuales.

El movimiento se produjo antes de la actualización de la tasa de los créditos hipotecarios UVA para primera vivienda, que pasó del 6% al 6,7%.

Banco Ciudad: nuevo plazo y monto máximo

El Banco Ciudad también modificó las condiciones de sus créditos hipotecarios.

La entidad extendió el plazo máximo de financiación de 20 a 25 años y elevó el monto máximo del préstamo de $100 millones a $150 millones.

En el relevamiento de Empiria, la cuota inicial del Banco Ciudad para un crédito equivalente a u$s100.000 se ubica en $1.119.570.

El cambio en el plazo modifica la cantidad de cuotas disponibles para distribuir el capital financiado, mientras que el nuevo límite aumenta el monto máximo contemplado por la línea.

Cuántos créditos hipotecarios UVA se desembolsaron en julio

La actualización de las tasas y condiciones de los bancos se produce mientras el mercado de créditos hipotecarios UVA registra cambios en el volumen de operaciones.

Durante julio se desembolsaron alrededor de u$s202 millones en créditos UVA, según los cálculos de Federico González Rouco. Se trató del mayor volumen mensual desde diciembre de 2025.

El monto de julio quedó 28% por debajo del promedio mensual registrado durante 2025 antes del período electoral.

La evolución de los créditos hipotecarios depende de las condiciones de financiamiento establecidas por cada banco y de los requisitos que deben cumplir los hogares para acceder a los préstamos.

Con el nuevo esquema, el Banco Nación mantiene una tasa del 6,7% para su línea de primera vivienda destinada a clientes que acreditan sus haberes, mientras que el resto de las entidades presenta tasas y cuotas iniciales diferentes según cada producto y perfil de solicitante.