El distrito patagónico mostró una mejora de 0,1% (13 nuevas compañías). La Rioja y la Provincia de Buenos Aires, entre las últimas del ranking

La provincia del Neuquén es la única jurisdicción del país que registró un aumento en la cantidad de empresas en funcionamiento, a partir del impulso que da Vaca Muerta.

Datos oficiales a mayo muestran una mejora de 0,1% con relación al mismo período del año pasado a partir de la creación de 13 nuevas compañías.

Por Vaca Muerta, Neuquén lidera la creación de empresas

A nivel nacional, el escenario muestra una tendencia opuesta. En mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado, una cifra que equivale a una caída del 3,3% en comparación con mayo de 2025.

Esto significa que se perdieron 16.422 empresas en el último año en todo el territorio argentino.

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco, basado en cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que procesó la Agencia Noticias Argentinas.

Según el documento, con el resultado de mayo se encadenan veintisiete meses consecutivos de descensos interanuales en este indicador.

El informe destaca que "la baja registrada en mayo 2026 es la más fuerte de todo ese período". En el resto de las 23 jurisdicciones del país se observaron retrocesos de distinta intensidad.

Las caídas van desde niveles inferiores al 2% como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta bajas superiores al 10%.

El caso más extremo es el de la provincia de La Rioja, que registró una contracción del 16,1% en su stock de empresas empleadoras.

En términos de volumen, las jurisdicciones con mayor cantidad de empresas fueron las que más firmas perdieron.

El informe detalla que "la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 4.786 empresas menos (-2,9%)", seguida por Córdoba con una baja de 2.664 firmas, CABA con 1.704 y Santa Fe con 1.509".

Estos cuatro distritos concentran el 78% del total de las empresas del país, por lo que su evolución impacta directamente en el promedio nacional.

Si se analiza el desempeño por sectores de actividad, la industria manufacturera lideró las mermas con una caída interanual del 5,5%, seguida por el comercio con un 4,4%.

Por su parte, el sector de la construcción retrocedió un 2,3% y el agropecuario un 2,6%.

Al ampliar el análisis al período de la actual gestión de gobierno, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la caída nacional acumulada es del 6,0%, lo que representa la desaparición de 30.385 firmas. En este recorte temporal, Neuquén vuelve a ser la excepción con un crecimiento del 1,7%, sumando 148 empresas.

Peter Thiel, fundador de PayPal, invierte en Vaca Muerta

El multimillonario estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir y cofundador de PayPal, puso el foco en la energía argentina y adquirió una participación en Vista, la petrolera fundada por Miguel Galuccio con una fuerte presencia en Vaca Muerta.

La inversión fue informada por Thiel Macro LLC, el fondo vinculado al empresario, a través de una presentación realizada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El documento, presentado el 14 de agosto, detalla las posiciones que el fondo mantenía al cierre del segundo trimestre de 2026.

Según la presentación, Thiel declaró 1.189.792 ADS de Vista, una tenencia que al 30 de junio estaba valuada en aproximadamente u$s76 millones. El paquete representa cerca del 1% del capital de la petrolera y alrededor del 18% de la cartera bursátil informada por el fondo.

De esta manera, Vista pasó a convertirse en la segunda mayor posición dentro de una cartera concentrada en apenas ocho compañías. La principal participación corresponde a Amazon, mientras que buena parte del resto de las inversiones está vinculada con compañías de energía y generación eléctrica.

La incorporación de Vista al portafolio de Thiel se encuentra en línea con una de las tesis de inversión que el empresario viene desarrollando alrededor del vínculo entre energía, tecnología e inteligencia artificial.

El crecimiento de la inteligencia artificial no requiere únicamente chips cada vez más potentes, modelos de lenguaje y grandes desarrollos de software. También demanda una infraestructura energética capaz de abastecer los enormes centros de datos utilizados para entrenar y ejecutar estos sistemas.

En ese escenario, Vaca Muerta adquiere un valor estratégico, tanto por su capacidad para producir petróleo y gas como por el potencial de la Argentina para incrementar sus exportaciones energéticas.

Vista ocupa un lugar destacado dentro de esa expansión. La compañía se consolidó como la principal exportadora de petróleo de la Argentina y durante el segundo trimestre de 2026 alcanzó una producción total de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más que en el mismo período del año anterior.

En petróleo, la producción llegó a 135.000 barriles diarios, con un incremento interanual del 33%.

El crecimiento también se reflejó en las ventas al exterior. Durante el trimestre, Vista exportó 8,6 millones de barriles de petróleo, un 54% más que un año antes. Ese volumen representó el 72% de las ventas totales de petróleo de la compañía.

La posición de Vista en el mercado argentino se fortaleció luego de la incorporación de los activos de Petronas en abril de 2025, operación que contribuyó a convertirla en el mayor exportador de crudo del país.

Vaca Muerta, energía y centros de datos

La inversión de Thiel en Vista se inscribe así en una tendencia que vincula el desarrollo de la infraestructura energética con el crecimiento de la economía digital.

Los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial requieren grandes cantidades de electricidad y, por lo tanto, disponibilidad de energía a costos competitivos y una infraestructura capaz de garantizar el suministro.

En ese mapa, Vaca Muerta aparece como uno de los principales activos estratégicos de la Argentina, tanto por sus reservas de hidrocarburos como por la posibilidad de aumentar la producción y las exportaciones.

El Gobierno busca acompañar ese proceso mediante incentivos para proyectos de inversión de gran magnitud, con foco en sectores como inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, pequeños reactores nucleares, semiconductores, hidrógeno, GNL y nuevos desarrollos energéticos.

A la vez, la expansión de la producción de Vaca Muerta requiere nuevas obras de infraestructura para transportar y evacuar el crudo hacia los mercados internacionales.

En ese punto también aparece Vista, que participa del desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), uno de los principales proyectos destinados a ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde la formación neuquina y facilitar un incremento de las exportaciones.

La llegada de Thiel al capital de Vista suma así a uno de los inversores más influyentes del sector tecnológico estadounidense a la lista de grandes jugadores que buscan posicionarse frente al potencial energético argentino.