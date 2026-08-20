ANSES ofrece una asistencia temporal a trabajadores que quedaron sin empleo. Cómo iniciar el pedido, qué papeles presentar y cuánto puede durar

Quienes pierden un empleo en relación de dependencia pueden acceder a una asistencia económica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mientras buscan una nueva oportunidad laboral, siempre que cumplan las condiciones establecidas para la Prestación por Desempleo.

La ayuda alcanza a quienes quedaron sin trabajo por alguna de las causas previstas por el régimen, como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato u otras situaciones contempladas.

Uno de los puntos más importantes es iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese. Si se presenta después, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

Qué debe acreditar el trabajador para cobrar un seguro de desempleo

El acceso depende de los aportes acumulados antes de quedar desempleado. Para los trabajadores permanentes, se requieren seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o finalización del vínculo.

En empleos eventuales o de temporada, las condiciones son diferentes: se debe acreditar menos de 12 meses trabajados durante los últimos tres años y más de 90 días de actividad durante el año anterior al cese.

La cobertura puede comprender entre 2 y 12 cuotas, según los antecedentes laborales. Para las personas mayores de 45 años existe además una extensión de seis meses.

Qué documentos hay que presentar para cobrar el seguro

Los papeles que deberá presentar cada trabajador dependen de cómo se produjo su salida de la empresa. En todos los casos se solicita DNI original y copia, además de la documentación que permita acreditar la situación.

En un despido sin justa causa, pueden presentarse:

Telegrama de despido

Carta documento

Nota de desvinculación con firma certificada del empleador

Cuando la empresa atravesó una quiebra o concurso preventivo, pueden requerirse documentos del síndico, resoluciones judiciales, comunicaciones del empleador o la publicación oficial correspondiente.

Si el trabajador se desvinculó invocando una causa justa, deberá presentar los telegramas de intimación y desvinculación. En los contratos a plazo fijo, se necesita una copia del contrato vencido.

También hay requisitos para situaciones particulares. El fallecimiento de un empleador unipersonal se acredita con una copia certificada del acta de defunción. Si el trabajador atravesaba una enfermedad o un accidente al momento del cese, deberá contar con un certificado médico de aptitud para realizar una actividad compatible con su situación.

Dos formas de iniciar el pedido

El trámite puede comenzar por internet mediante Atención Virtual de ANSES. Para ingresar se necesita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, además de la documentación que respalde la solicitud.

Quienes prefieran realizar la gestión personalmente pueden concurrir a una oficina del organismo. Para eso deben obtener previamente un turno y presentar allí los documentos correspondientes.

Qué ocurre cuando ANSES aprueba la prestación

El pago se canaliza mediante una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Si la persona ya tiene una cuenta bancaria en la que recibe otra prestación de ANSES, puede utilizarse esa misma cuenta.

La prestación funciona como un respaldo transitorio mientras el trabajador permanece desempleado. Por eso, si consigue un nuevo empleo, debe informar la situación y solicitar la suspensión del beneficio dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la nueva actividad.

La ayuda puede mantenerse durante varios meses, pero el período exacto depende de los aportes acumulados antes de la pérdida del puesto. En el caso de los mayores de 45 años, la normativa contempla una extensión de seis meses.