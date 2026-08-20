El riesgo país se recalienta y se acerca a los 530 puntos, su mayor nivel en tres meses

Pese al mejor clima global, el índice trepa este jueves otro 2,1% y se ubica en los 528 puntos básicos. En lo que va de agosto ya subió casi un 23%

El riesgo país vuelve a subir este jueves y se acerca a los 530 puntos básicos. El índice que mide el JP Morgan trepa 2,1% y se ubica en los 528 puntos básicos, su nivel más alto en tres meses.

En lo que va de agosto, este indicador ya trepó casi 23%.

El indicador vuelve a mostrar un comportamiento diferente al de la deuda emergente, que en la jornada previa registró una mejora luego de que Estados Unidos decidiera ampliar la recompra de bonos del Tesoro para contener los rendimientos.

La evolución de los activos argentinos vuelve a quedar así bajo la lupa de los inversores, en un contexto en el que el mercado sigue atento a la dinámica de la deuda en dólares y a las señales que llegan desde el exterior.

Riesgo país: por qué Argentina no aprovechó la mejora externa

En la jornada previa, los mercados emergentes mostraron una evolución positiva, pero los bonos argentinos que cotizan en Nueva York registraron leves caídas. Para la economista Elena Alonso, este comportamiento marca una diferencia cada vez más evidente entre Argentina y el resto de los mercados emergentes.

La señal de alerta para el Gobierno llega justamente desde el exterior. El miércoles, Estados Unidos duplicó el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos del Tesoro de largo plazo, una medida destinada a contener las tasas de interés, luego de que el rendimiento del bono a 30 años alcanzara niveles máximos que no se veían desde 2007.

La decisión tuvo impacto sobre los mercados internacionales. Los principales índices bursátiles de Wall Street repuntaron y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años retrocedieron.

La mejora de las tasas también permitió comprimir el riesgo país de la deuda emergente, pero Argentina quedó al margen de ese movimiento. La falta de reacción de los activos locales frente a un contexto internacional más favorable refuerza la lectura de que los inversores están concentrando su atención en los factores propios de la economía argentina.

En ese sentido, el mercado sigue de cerca la evolución del riesgo país, que se mantiene por encima de los 500 puntos básicos, y considera que una baja hacia la zona de los 300 puntos sería una señal clave para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El riesgo país que esperaba el Gobierno

Lo más relevante del caso argentino es que hasta hace algunas semanas, el Gobierno había dejado trascender que el objetivo era llegar hasta los 300 puntos.

Federico Furiase, secretario de Finanzas, mencionó entonces que a ese nivel de riesgo país, el Gobierno podría salir, finalmente, a buscar refinanciamiento de la deuda en dólares en Wall Street.

Obviamente, esa idea quedó archivada hasta nuevo aviso. El Gobierno confía en que su programa monetario 2026-2027 será suficiente para convencer al mercado financiero -y al FMI- de que los dólares están. Y estarán.

No es casual que el viceministro José Luis Daza haya anunciado hace unos días que la intención es que el Banco Central salga a comprar u$s10.000 millones adicionales en el mercado.

Motivos de un cambio de tendencia

¿Qué pasó que el escenario cambió? La última buena noticia que había incorporado el mercado se vinculó con la recalificación de la deuda argentina, por parte de las tres calificadoras de riesgo internacionales.

Ahí fue cuando el indicador cayó a la zona de los 400 puntos, con tendencia a la baja.

Desde entonces, lo que se modificó fueron las novedades de la denominada "economía real". Los datos surgidos desde el INDEC y de las cámaras empresariales dan cuenta de que los sectores productivos siguen a la baja, con afectación en los ingresos de la población y en el empleo.

Esa realidad empezó a impactar en las encuestas de opinión. La imagen presidencial y en la gestión oficial, si bien se mantienen en zonas electoralmente competitivas, se deterioraron.

En ese contexto, algunos de los economistas ortodoxos -algunos de ellos muy identificados con la gestión de la Casa Rosada, como Miguel Angel Broda- advirtieron por el peligro político al que se expone el Gobierno en un contexto de caída de la actividad económica.

Broda, Miguel Kiguel, Lucas Llach y Carlos Melconián -todos ellos identificados con el liberalismo económico- coincidieron en reclamar modificaciones en la toma de decisiones a la Casa Rosada, con el objetivo de que la actividad repunte lo más pronto posible.

Expectativa: ¿el riesgo país seguirá en alza?

"El riesgo país se encontraba en los máximos de los últimos años y era lógico que los bonos argentinos se tomaran una pausa; lo que en el mercado se conoce como una toma de ganancias", aseguró el analista financiero Martín Genero a iProfesional.

"No me parece que la dinámica sea la de una caída sensible en los precios de los activos. Argentina tiene buenos números fiscales y un nivel de deuda decreciente, con un Banco Central que sigue comprando dólares. Menos que antes, pero que se mantiene activo en el mercado cambiario", completó el analista ante la consulta de iProfesional.

"No están los fundamentos que hagan prever una caída en los valores de los bonos. Javier Milei sigue siendo muy competitivo para las próximas elecciones. Falta todavía", reseñó.

En ese contexto, Genero no descarta que el "riesgo país" suba hasta los 600 puntos en las próximas semanas, pero como reacción a la "toma de ganancias" que él mismo caracterizó. "Yo espero que, en el peor de los casos, el riesgo llegue a 600 puntos para volver a comprar", dijo.

La mirada desde Wall Street y el efecto elecciones 2027

La gran incógnita que hoy domina las mesas de dinero es qué pasará en 2027, el año en que Javier Milei buscará revalidar su mandato en las urnas.

En este contexto de alta sensibilidad, un reciente informe de FixScr (la afiliada local de Fitch Ratings) arrojó luz -y algunas sombras- sobre lo que se puede esperar para la economía argentina y, fundamentalmente, para el precio del dólar bajo dos escenarios políticos contrapuestos.

El mercado financiero internacional sigue con lupa cada paso del experimento libertario.