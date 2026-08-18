La incertidumbre política se acentúa en la City y se siente en el precio de los activos. Falta más de un año para las elecciones, pero el temor a un eventual regreso del kirchnerismo ya preocupa al mercado, impulsado por el deterioro en la imagen pública de Javier Milei y el avance de varias figuras de la oposición. Los operadores se ponen más defensivos en estrategias de inversión y advierten cautela en todos los segmentos locales. A corto plazo, algunos prefieren evitar posiciones en pesos y girar hacia instrumentos dolarizados o que ofrezcan cobertura en moneda dura.

El índice S&P Merval, que representa a las empresas líderes que operan en el mercado local, cayó 4,1% en dólares la semana pasada hasta ubicarse por debajo de u$s1.900. En lo que va de agosto, acumula una baja de más de 10% y amplía la distancia respecto al récord nominal de u$s2.400 que alcanzó a principios del año pasado. La baja se dio a contramano de Wall Street, que avanzó a nuevos máximos, aunque en línea con el mal desempeño del mercado brasileño.

Las pérdidas en las acciones se dieron a pesar de los buenos balances corporativos, que obtuvieron el visto bueno de los analistas pero no alcanzaron para eludir el arrastre de la región y la cautela por preocupaciones políticas. Gran parte de los reportes del segundo trimestre ya fueron publicados, pero aún faltan los de los principales bancos locales, que serán divulgados en los próximos días:

Miércoles 19 de agosto: Macro .

. Miércoles 25 de agosto: Galicia .

. Jueves 27 de agosto: BBVA Argentina.

La cautela de los inversores también se reflejó en el retroceso de los bonos soberanos en dólares: el riesgo país avanzó desde 450 puntos hasta la zona de 490. Cabe resaltar que un mes atrás el indicador había rozado la línea de 400 puntos. Ahora, cerca de los 500, está en máximos desde junio. En tanto, el mercado cambiario aflojó la presión y el tipo de cambio mayorista se alejó un poco de la línea de $1.500, aparentemente con menor intervención oficial, pero en parte colaboró la baja del dólar a nivel global y la fuerte desaceleración en las compras de divisas por parte del Banco Central.

Cautela en la City hacia acciones, bonos y activos en pesos

En el arranque de la semana, con el mercado local sin operaciones por el feriado, gran parte de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York siguieron la racha bajista, salvo las energéticas, beneficiadas por el avance del precio internacional del petróleo. Las acciones de Vista, particularmente, recibieron además la buena señal que dejó la compra del 1% de la compañía por parte del magnate Peter Thiel. A la vez, hubo apuestas por Banco Macro, con miras hacia el balance que presentará esta semana. El resto de los papeles argentinos, en rojo.

El analista Gustavo Ber destaca que los activos domésticos se mantienen ajenos al mayor apetito por el riesgo que se observa en Wall Street, dentro de un comportamiento también desafiante para los emergentes, aunque con factores locales que frenan cada vez más las decisiones de inversión. Afirma que el mercado espera nuevas señales para reanudar las apuestas por los papeles argentinos tras el "fuerte castigo" que hundió al Merval por debajo de u$s1.900.

"El riesgo político viene pesando, tanto por el deterioro en los índices de confianza en el Gobierno como por la incertidumbre respecto al desenlace en las negociaciones con aliados de otros partidos, los cuales también son clave para aprobar iniciativas del oficialismo en el Congreso. Desde lo económico, las miradas vienen posándose cada vez más sobre la ‘micro’, en particular de aquellos sectores más rezagados, ya que condiciona la actividad económica, el consumo y el humor social", sostiene Ber.

La consultora Outlier afirma que detrás del mal desempeño de los activos hay varios factores locales, como la fragilidad de la actividad económica en varios sectores y el estancamiento de la inflación. Además, malas señales en lo político: caída en la imagen pública de Milei, con la actividad económica y el empleo entre las principales preocupaciones, a lo que se suma el traspié legislativo en las modificaciones a la Ley de Tierras. Todo esto genera "ruido político anticipado" de cara a las elecciones de 2027, en un mercado que empieza a descontar volatilidad por este frente.

Inversores se protegen y rearman posiciones por mayor cautela

"En este contexto, preferimos mantener una postura cautelosa respecto a posiciones argentinas hasta que el panorama se aclare, tanto en lo que hace al manejo monetario y cambiario como en lo político de cara a un año que será inevitablemente electoral. En bonos soberanos en dólares, no vemos mucho valor en general. En renta variable, la dinámica de descalce desfavorable contra comparables regionales no muestra señales de reversión por el momento y la ausencia de catalizadores domésticos nos lleva a mantenernos al margen", resalta Outlier.

La consultora también advierte cautela en posiciones en pesos: el compromiso del equipo económico del Gobierno con el techo de $1.500 para el tipo de cambio oficial mayorista "parece firme", pero sugiere a sus clientes evitar estrategias de carry trade y dejarlas únicamente para perfiles arriesgados, con permanente seguimiento a la cotización del dólar. Afirma que la "fragilidad del equilibrio" de corto plazo requiere de gran atención.

Fortress Capital agrega que el escenario de 2027 empieza a incorporarse en los análisis y los inversores podrían ponerse más cautos a medida que avance el calendario electoral. En los niveles actuales, afirma, los bonos soberanos en dólares exhiben una relación riesgo-retorno menos atractiva, ya que el potencial adicional es acotado, por lo que consideran oportuno reducir gradualmente la exposición a estos papeles para perfiles conservadores y moderados.

"En acciones, para que el mercado convalide precios más altos será necesario observar mejores resultados corporativos y la aparición de un catalizador claro que impulse otro rally, escenario que hoy vemos lejano. Si bien identificamos oportunidades puntuales en el mercado local, mantenemos una visión cauta a mediano plazo. A medida que se acerquen las elecciones, es probable que el mercado incorpore mayor incertidumbre política. Por lo tanto, no consideramos que la relación riesgo-retorno sea suficientemente atractiva para sobreponderar a Argentina frente a otros mercados", sostiene Fortress Capital.

En los últimos días, IEB aumentó la participación del sector energético en la cartera de renta variable local, que pasó de 40% a 46% tras la incorporación de Transportadora de Gas del Sur, que implicó una reducción en Loma Negra. El portfolio de acciones argentinas que el bróker sugiere a sus clientes quedó conformado de la siguiente manera: