Altos funcionarios analizaron nuevas acciones oficiales y preparan anuncios en temas salariales y planes sociales para los próximos días

La mesa política del Gobierno de Javier Milei volvió a reunirse este martes en Casa Rosada. El encuentro duró más de dos horas y media y estuvo encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El objetivo central fue coordinar la estrategia para una sesión clave en Diputados prevista para este miércoles. Pero el temario no se limitó al recuento de votos.

Durante el cónclave se anticiparon anuncios económicos y medidas educativas que se darán a conocer en los próximos días, con protagonismo de las carteras de Economía y Capital Humano.

La reunión se dio en la previa de una nueva sesión en la Cámara baja. El oficialismo busca anotarse una victoria tras el sinsabor que dejó la media sanción de la Ley de Propiedad Privada en el Senado.

En aquella votación, el Gobierno no logró los votos necesarios y debió resignar el articulado de tierras y el del manejo del fuego. Esta vez, aseguran, los números están.

Qué proyectos se votan el miércoles en Diputados

La sesión de este miércoles incluirá el tratamiento de dos iniciativas centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal.

Ambos proyectos buscan consolidar la arquitectura económica y fiscal del Gobierno. En el caso del BCRA, se trata de cambios estructurales en su funcionamiento. La Inocencia Fiscal II, por su parte, amplía el paraguas de protección para quienes se acogieron al blanqueo.

También se votará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur. Otro punto es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

La lista completa incluye la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca. En las últimas horas se sumó al temario la denominada Ley Joaquín, una normativa de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Entre los integrantes del reducido círculo hay optimismo. Aseguran que cuentan con los números necesarios gracias al respaldo de los bloques aliados.

El clima que buscan proyectar es distinto al de semanas atrás. En aquella oportunidad, el oficialismo no logró reunir los apoyos suficientes en la cámara alta.

Caputo anunciará medidas económicas este miércoles

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará una conferencia de prensa este miércoles por la mañana en la sede de su cartera. Será portavoz de nuevos anuncios de medidas económicas, aunque el tópico específico no fue aclarado durante la reunión de la mesa política.

Durante la reunión de Gabinete del lunes, la plana mayor del Gobierno discutió el creciente endeudamiento de las familias argentinas. La consultora Analytica advirtió que las personas con más de un año de mora en el pago de sus deudas pasaron de casi 2 a 3,8 millones en un año.

El Ejecutivo negó que exista un escenario de alarma. Afirmó que la mora "muestra una tendencia descendente".

Aún así, el Gabinete repasó las distintas medidas que se vienen implementando para trabajar sobre la morosidad. Entre ellas destacaron la reducción de la inflación y del riesgo país, además del trabajo con los distintos actores del sector para renegociar las tasas y extender los plazos.

El anuncio de Caputo podría incluir novedades en este frente. Las familias argentinas enfrentan condiciones de financiamiento más accesibles, pero el saldo de deuda sigue siendo alto.

Pettovello adelantó medidas educativas y se sumó al círculo íntimo

Por primera vez, la ministra de Capital Humano participó de la mesa política. Es la segunda ministra que ingresa al grupo que encabeza Karina Milei, luego de la anterior citación a Federico Sturzenegger.

Durante el encuentro se discutieron temas vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. Y se anticipó que próximamente darán a conocer medidas y proyectos legislativos en materia educativa, aunque no se brindaron precisiones sobre el alcance de estas iniciativas.

La inclusión de Pettovello en la mesa chica marca un giro en la estrategia del Gobierno. Capital Humano concentra áreas sensibles como educación y desarrollo social, dos frentes donde el oficialismo busca mostrar gestión concreta.

También se abordó la coordinación de la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para los primeros días de noviembre. Karina Milei brindó detalles de los primeros contactos con representantes del Episcopado.

La secretaria general de la Presidencia está a cargo de la coordinación de la agenda con la administración libertaria. Trabaja con las carteras involucradas para asegurar que el operativo papal no tenga fisuras.

En paralelo, también se repasó la agenda del Senado. Este jueves la cámara alta tratará una serie de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

Además de Karina Milei y Sandra Pettovello, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.