El Banco Central enumeró una serie de aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito: no solo mirar la tasa de interés

En medio de la creciente preocupación por la morosidad en los préstamos, el Banco Central (BCRA) difundió una serie de recomendaciones para quienes estén por solicitar un crédito. El objetivo es que los usuarios puedan comparar las distintas alternativas disponibles y evitar asumir compromisos financieros que después resulten difíciles de afrontar.

La autoridad monetaria advirtió que, antes de elegir una entidad financiera, no alcanza con mirar la tasa de interés que aparece en la publicidad. También es necesario prestar atención al Costo Financiero Total (CFT), el plazo de devolución, el valor de las cuotas, las comisiones y las condiciones establecidas en el contrato.

Las recomendaciones que dio el BCRA a la hora de sacar un préstamo

El BCRA recordó que sacar un préstamo personal implica asumir la obligación de devolver el dinero recibido bajo las condiciones acordadas con la entidad. Por eso, recomendó analizar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Entre los principales aspectos que los usuarios deberían revisar se encuentran:

La tasa de interés : puede ser fija, cuando se mantiene durante toda la vigencia del préstamo, o variable, cuando está vinculada a una referencia que puede modificarse con el tiempo.

: puede ser fija, cuando se mantiene durante toda la vigencia del préstamo, o variable, cuando está vinculada a una referencia que puede modificarse con el tiempo. El Costo Financiero Total (CFT) : es uno de los indicadores más relevantes, ya que contempla intereses, seguros, comisiones y otros cargos asociados al crédito.

: es uno de los indicadores más relevantes, ya que contempla intereses, seguros, comisiones y otros cargos asociados al crédito. El plazo de pago : la cantidad de cuotas determina el monto mensual y también incide sobre el costo total del financiamiento.

: la cantidad de cuotas determina el monto mensual y también incide sobre el costo total del financiamiento. Las comisiones: el organismo recordó que existen cargos que las entidades financieras no pueden aplicar, entre ellos determinadas comisiones relacionadas con la cancelación anticipada.

La importancia de leer el contrato antes de sacar un préstamo

El Banco Central también puso el foco en la necesidad de revisar detenidamente el contrato antes de aceptarlo, ya que ese documento establece los derechos y obligaciones tanto del cliente como de la entidad financiera.

Entre los aspectos que recomienda verificar aparecen las condiciones generales del préstamo, las tasas aplicables, las comisiones, las modalidades de pago y las consecuencias previstas en caso de atrasarse con las cuotas.

Además, el organismo aconsejó conservar una copia del contrato una vez firmado, para contar con el documento ante cualquier eventual reclamo o consulta posterior.

Qué hacer si un banco rechaza una solicitud de crédito

El BCRA explicó que una entidad financiera puede rechazar una solicitud de préstamo por diferentes motivos. Entre los más habituales se encuentran ingresos que no cumplen con los criterios establecidos por el banco, inconsistencias en la documentación presentada o la situación crediticia registrada en el sistema financiero.

Para conocer cuál es esa situación, cualquier persona puede consultar de manera gratuita la Central de Deudores del BCRA mediante su CUIT o CUIL. El sistema permite verificar si existen deudas registradas, con qué entidades, por qué montos y cuál es la calificación asignada.

Si el usuario detecta información incorrecta o desactualizada, el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda para solicitar que los datos sean corregidos o actualizados.