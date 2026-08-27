Durante una sesión del Senado la jefa del bloque oficialista pidió que bancos y fintech "se hagan cargo". La propuesta que dejó flotando en el debate

Bullrich exige a bancos y fintech plan de refinanciación, rechazando que el Estado cubra el 12,8% de deudores en mora.

La problemática del endeudamiento de los hogares y los niveles de morosidad se instaló con fuerza en el Congreso y la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, se metió de lleno al calificar directamente como "un robo" el Costo Financiero Total (CFT) que se cobra a quienes toman préstamos y abonó la idea de establecer una suerte de "etiquetado frontal" en ese aspecto.

Bullrich dejó esa fuerte definición al tomar la palabra sobre el final de la sesión que realizó el Senado este jueves para tratar pliegos judiciales y acuerdos internacional. Frente a la mención que hicieron algunos senadores opositores sobre la morosidad, la titular del bloque La Libertad Avanza (LLA) se expresó también sobre el tema.

En momentos en que su relación con la Casa Rosada parece bastante fría, Bullrich se cuidó de seguir la línea que ya marcó el presidente Javier Milei sobre el tema y subrayó, ante todo, que la mora alcanza solo al 12,8% de quienes tomaron préstamos con bancos o billeteras virtuales y que el Estado no puede hacerse cargo de cubrirlo, como reclama un sector de la oposición.

No obstante, fue categórica al sostener que "los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo" y que la tasa del CFT debe ser informada con "un cartel gigante" y no con letra chica, una idea que según trascendió en las últimas horas ya es evaluada por el Gobierno.

¿Cuál fue la fuerte definición que dejó Bullrich en el Senado sobre las deudas y la morosidad?

"Claro que nos preocupa. ¿Pero cuál es la solución? No es emitir. No es sacarle a toda la población para pagarle la deuda al 12,8 que se endeudó", señaló Bullrich durante la alocución con la que cerró los debates que se llevaron a cabo en el Senado pero también respondió a las críticas sobre diversos temas de la coyuntura que realizó la oposición y particularmente la bancada peronista.

En ese aspecto, abundó: "¿Por qué el 87% que pagó le tiene que pagar al que no pagó? Pongamos que aceptemos que el que no pagó tuvo problema, bueno, hay otros mecanismos: refinanciación, plazos más largos".

La senadora planteó que "los proyectos que están presentando" distintos bloques opositores en el Senado y en la Cámara de Diputados buscan "solucionar un problema creando un problema mayor" porque, según su mirada y la del Gobierno, se le va a "trasladar el problema del 12,8% al 100% de los argentinos".

"Sería políticamente injusto, moralmente imposible de aceptar", continuó Bullrich y, seguidamente, desafió a la oposición con una frase que también fue un tiro por elevación a los bancos y las billeteras virtuales como Mercado Pago: "A ver progres: ¿por qué no se hacen cargo los bancos? ¿Por qué no se hacen cargo las fintech?".

Un "etiquetado frontal" de CFT para los préstamos: la idea que abonó Bullrich

En ese sentido, la jefa del bloque libertario del Senado consideró que "los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo", al tiempo que apuntó contra la forma en la que comunican el CFT.

Sobre ese punto, Bullrich sostuvo que al tomar un préstamo tiene que aparecer "un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga ‘si usted se endeuda por 100 mil pesos va a terminar pagando 250 mil pesos’". Y explicó: "Porque en el CFT, cuando uno lo mira, en letra chiquitita, se da cuenta del robo que se está haciendo y ese robo no se puede permitir".

"Sabemos que hay un 12,8% de endeudados, pero la solución que tenemos que encontrar es la de aquellos que fueron de alguna manera generando el problema y no que todos los argentinos" paguen la deuda del sector que está en mora.

La pulseada entre oficialismo y oposición que puso la morosidad en la agenda del Congreso

El tema del endeudamiento familiar y la mora empezó a sumar voces en el Congreso el último miércoles, durante sesión de la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Banco Central. En el debate previo, La Libertad Avanza (LLA) evitó que se trate los 30 proyectos que hay allí para "aliviar" la situación de los deudores pero la votación expuso que los bloques opositores tienen el número para llevar el tema al recinto en una próxima sesión.

Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) fueron los encargados de pedir, al inicio de la sesión, un apartamiento del reglamento para incorporar al temario los proyectos "relativos al endeudamiento familiar".

Como ninguno de los proyectos formaban parte del temario, se requería una mayoría de tres cuartos sobre los presentes para incluirlos. La oposicón sabía que no tenía ese número. En efecto, los pedidos cosecharon 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que la moción para incorporarlos fue rechazada.

Sin embargo, esa votación mostró que la oposición tiene más de 129 votos para avanzar con el tema, mayoría suficiente para insistir con esos proyectos en una próxima sesión, que es exactamente lo que tratarán de hacer en las próximas semanas. El pedido de apartamiento del reglamento no lo presentaron para ganar sino, precisamente, para medir el nivel de apoyo.

En ese marco, los bloques que había votado a favor dieron horas después una conferencia de prensa en la que confirmaron su plan de convocar a una sesión especial para el 9 de septiembre.

Conscientes de que LLA no habilitará voluntariamente el tratamiento del tema, la intención de los opositores es aprobar en esa sesión un emplazamiento a las comisiones para que abran el debate de los proyectos con fecha y hora definida para emitir dictamen. Lo lograrían sin inconvenientes con los mismos 133 votos positivos que ya lograron reunir.

La posición del Gobierno y la orden que Milei ya le dio a sus legisladores

Este jueves Milei volvió a criticar a quienes cuestionan su gestión por el aumento de la morosidad durante una charla con alumnos de la escuela ORT, donde insistió en que se trata de un tema instalado por la oposición para "dividir a la sociedad" y reducir el apoyo al Gobierno.

Pero además, el pasado martes el mandatario reunió en Casa Rosada a los diputados y senadores de LLA para arengarlos de cara a la sesión en la que se aprobó la reforma del BCRA, pero también para ordenarles que resistan la presión que empezó a crecer en los últimos días sobre el problema del endeudamiento de hogares y pymes.

Fuentes del bloque libertario relataron a iProfesional que Milei les pidió que "no se dejen operar por la oposición y salgan a defender" la postura del Gobierno, que es la que ya dio el Presidente al afirmar que se trata de "un tema entre privados" y que "nadie les puso una pistola en la cabeza" para tomar préstamos.

En el Gobierno señalan que en los bancos la morosidad ronda el 11% (algo menos que el 12,8% mencionado por Bullrich) razón por la cual Milei señaló que que no ve una situación de "crisis", como plantea la oposición.

Además en el oficialismo apuntan que el tema tiene "cierta relación con las apuestas, sobre todo en los jóvenes" durante el Mundial, según confiaron fuentes al tanto de lo que se conversó en la reunión de Milei con los legisladores.

Entre los argumentos que prepara el oficialismo para enfrentar esa discusión también sobresale que el Gobierno observa que la mora está "arriba del 25% en el conurbano bonaerense, casualmente en los municipios kirchneristas", según deslizaron fuentes del oficialismo a la prensa acreditada en el Congreso, entre ellos iProfesional.

De esta forma, la discusión sobre el endeudamiento familiar y la morosidad promete extenderse en el tiempo, con Javier Milei de un lado insistiendo en que se trata de una operación político-mediática y no de un problema de la macroeconomía, y la oposición del otro juntando los votos para avanzar en una próxima sesión.