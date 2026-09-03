La Argentina quedó a mitad de camino en el ranking mundial, lo que redundó en una pérdida de poder adquisitivo del 15 por ciento

¿El consumidor argentino está pagando cara o barata el litro de nafta luego del estallido de la guerra Estados Unidos-Irán? La primera conclusión es que, hoy en día, hay un gasto mayor en términos reales que hace algunos meses. Pero, en definitiva, ¿se trata de una alteración global o particular?

El ranking mundial en el precio de los combustibles no deja dudas. Hoy se paga más pero a otros países les fue peor.

Para ir al punto: Argentina quedó lejos de la disparada en los Estados Unidos, pero por encima de la contención aplicada en Brasil, la plaza local transita un delicado equilibrio que combina exportaciones récord y un duro golpe para los ingresos de los consumidores.

Un aumento a mitad de camino

Según datos de la consultora Economía & Energía, la evolución del precio de los combustibles tras el inicio de la guerra muestra una gran disparidad global.

En la Argentina, las naftas registraron un alza del 27% real desde febrero de 2026, mientras que el gasoil subió un 23%. Este comportamiento coloca a nuestro país en un escalón intermedio del ranking de variaciones mundiales.

Se encuentra lejos del salto de EE.UU., donde la nafta trepó un 43% (real) y el gasoil un 34%.

En tanto, Brasil amortiguó de gran manera el golpe con subas de apenas el 8% en naftas y el 4% en gasoil.

En naftas, la suba local del 27% quedó por debajo de:

Perú (53%)

Filipinas (51%)

Francia y Paraguay (33% cada uno)

Alemania (31%)

Chile (30%)

A su vez, superó a:

Uruguay (20%)

Corea del Sur (16%)

China (13%)

Japón (12%)

Brasil (8%)

México (3%)

El ranking del gasoil

Para el gasoil, el incremento local del 23% igualó a Alemania, superando a Chile (20%), Uruguay (14%) y Brasil (4%), pero por debajo de EE.UU. (34%), Filipinas (33%), Paraguay (32%) y Perú (30%).

A pesar de estos ajustes, el análisis del precio promedio en surtidor en perspectiva histórica revela un dato llamativo. Medido en pesos constantes entre enero de 2010 y julio de 2026, el valor promedio fue de $2.305 por litro. En julio de este año, se situó en $2.257, un 2% por debajo de su media histórica.

Esto se refleja también al compararnos con la región en dólares constantes: en el primer semestre, la nafta súper promedió u$s1,4 por litro en la Argentina, apenas por debajo de la media regional de América Latina (u$s1,5).

El gasoil promedió u$s1,5 por litro, levemente por encima del promedio regional de u$s1,4.

Variación del precio de los combustibles desde la guerra (FOTO: Economía y Energía)

Pérdida de poder adquisitivo

Este encarecimiento real recortó un 15% interanual el poder adquisitivo del salario registrado medido en litros de nafta en los primeros siete meses del año.

Como correlato, las ventas totales de naftas cayeron 1,8% interanual de enero a julio, empujadas por la nafta súper (-2,8% interanual).

En gasoil, las ventas totales subieron 1,7% interanual impulsadas por la demanda del sector agropecuario y las centrales eléctricas, mientras que las ventas al público en estaciones sufrieron una baja del 2,3%.