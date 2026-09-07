PAMI dispuso un aumento salarial más bono para todo el personal y ATE suspendió el paro

El sindicato consideró insuficiente la suba, que es del 14,1% y va de junio a diciembre, más un bono de $180.000. Reclama que se abra la paritaria

ATE suspende su plan de lucha en PAMI. Esto se da tras una oferta del gobierno de un aumento salarial y un bono.

Ahoras del inicio de un plan de lucha en el PAMI, dispuesto por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gobierno anunció la aplicación de un aumento salarial del 14,1% más un bono de $180.000. Si bien la organización gremial consideró que la mejora es "insuficiente", decidió suspender la jornada nacional de protesta prevista para este martes, al tiempo que exigió reabrir inmediatamente las negociaciones, no solo para recomponer los ingresos en línea con la inflación, sino para discutir condiciones laborales.

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que "después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en el organismo, finalmente logramos arrancar un incremento salarial", aunque subrayó que "la propuesta es insuficiente, pero tenemos que destacar que los trabajadores de la obra social hayan aceptado el plan de lucha que definimos desde el sindicato hace un mes y se plegarán a cada una de las medidas de fuerza en todo el país".

Reclamo por los jubilados. De cuánto es la suba salarial

El dirigente planteó que "este incremento no alcanza para compensar el recorte que sufrieron los salarios dentro de la obra social; y además no existió una propuesta que mejore la cobertura médica de los jubilados", en tanto que anunció que "hemos resuelto dejar en suspenso la medida de fuerza y la movilización prevista para este martes a la sede nacional de PAMI".

Explicó que "esto lo hacemos como muestra de buena fe y en demanda de que se convoque rápidamente a una nueva paritaria para comenzar a discutir un proceso que nos permita recuperar todo el poder de compra de nuestros ingresos".

Según detallaron tanto desde el gremio como las autoridades del PAMI, el 14,1% de actualización salarial se aplicará de la siguiente forma:

2,4% en junio

2,2% en julio

1,9% en agosto

1,9% en septiembre

1,8% en octubre

1,6% en noviembre

1,5% en diciembre

Los porcentajes de junio, julio y agosto son considerados como pagos retroactivos y deben abonarse con los haberes de septiembre. La mejora no sólo alcanzará a los trabajadores de planta permanente sino también a los contratados. En cuanto al bono de $180.000, será liquidado en cuatro cuotas de $45.000 entre septiembre y diciembre.

Levantan la jornada de protesta, pero continúan las demandas

La medida de fuerza dispuesta por ATE consistía en un cese de actividades en todo el país con movilizaciones en distintos puntos y una manifestación principal a la sede del PAMI, ubicada en avenida Corrientes 655 (CABA). La crisis en la obra social no solo es salarial, sino a las demandas de los prestadores, la deficiente atención a jubilados y pensionados y el recurrente cambio de las autoridades.

Aguiar declaró que "si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5.000.000 de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud".

Manifestó que "el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación" y agregó que "en los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones".

Temor por el futuro del PAMI. Renuncia de funcionarios

Para el titular de ATE, quien además es empleado del PAMI, "hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica" y añadió que "mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados".

Según el sindicato, la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5.000.000 de jubilados y pensionados, estimando que una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País, que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. Indicó que, en 2024, el gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional; sin embargo, de los $2,8 billones que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron $0,9 billones hasta julio de este año.

En cuanto a los cambios directivos, la semana pasada se fue Juan Cruz Montero de la Coordinación Ejecutiva de la obra social, reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, ligada al asesor presidencial Santiago Caputo. Por su parte, Florencia Zicavo dejó la sindicatura del organismo, a través del Decreto 860/26 dictado por el presidente Javier Milei y por ahora el puesto continúa vacante.