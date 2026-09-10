Las nuevas líneas de financiación permiten a la clase media acceder a préstamos de hasta $100 millones para adquirir la vivienda propia en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad destinados a la compra de primera vivienda. El nuevo esquema contempla una tasa fija del 6,5% anual, para préstamos en UVAs, con el objetivo de reducir el costo inicial de las cuotas y facilitar el acceso a la vivienda.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, informó la medida y señaló que, bajo las nuevas condiciones, los préstamos tendrán una cuota inicial que busca ubicarse en niveles similares o inferiores a los valores de un alquiler.

"Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda", afirmó Macri. También sostuvo que la reducción se logró a partir de una reorganización de las prioridades de la Ciudad y remarcó que la medida apunta a la clase media.

Cuánto se paga por un crédito de $100 millones

Según el ejemplo difundido por el Gobierno porteño, un préstamo de $100 millones en UVAs, a 25 años, tendrá una cuota inicial de aproximadamente $658.000 bajo la nueva tasa del 6,5%.

Para acceder a ese monto, los solicitantes deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000, de acuerdo con las condiciones informadas.

La relación entre cuota e ingresos es uno de los principales requisitos para determinar la capacidad de endeudamiento. En este caso, la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos del hogar.

Además, los solicitantes podrán presentar hasta un garante con el objetivo de ampliar su capacidad crediticia.

Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios

El programa está dirigido a personas que buscan financiar la compra de su primera vivienda y contempla distintos tipos de trabajadores.

Pueden solicitarlo

Trabajadores en relación de dependencia que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o que pasen allí su cuenta sueldo

Monotributistas

Trabajadores autónomos

El crédito puede tramitarse mediante Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, además de los canales digitales de la entidad y las sucursales.

Cómo funcionan los créditos hipotecarios en UVAs

Los préstamos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), una modalidad en la que el capital adeudado se expresa en una unidad que se actualiza de acuerdo con la evolución de los precios.

Por ese motivo, la cuota y el saldo de capital no permanecen necesariamente constantes en pesos durante toda la duración del préstamo. A cambio, la tasa de interés se mantiene fija según las condiciones pactadas.

La característica de los créditos UVA hace que la evolución futura de la cuota dependa también del comportamiento de la inflación. Por eso, el valor inicial informado por el banco para un préstamo determinado no representa necesariamente el importe que se pagará durante los 25 años de vigencia del crédito.

Qué cambia con la nueva tasa del Banco Ciudad

La principal modificación anunciada por la Ciudad es la reducción de la tasa preferencial para los créditos destinados a primera vivienda. El nuevo porcentaje informado es de 6,5% fija, por debajo de la tasa del 7,5% que había sido comunicada anteriormente para determinados créditos hipotecarios UVA de la entidad.

Con una tasa menor, para un mismo monto y plazo, el componente financiero de la cuota inicial resulta inferior. La posibilidad concreta de acceder al préstamo, sin embargo, continúa dependiendo de los ingresos acreditados, el porcentaje de cuota permitido y la evaluación crediticia del solicitante.

El esquema se suma a la oferta de créditos hipotecarios UVA que distintos bancos comenzaron a ampliar en los últimos años, luego de que este tipo de financiamiento volviera a ocupar un lugar relevante en el mercado hipotecario argentino.

Cómo solicitar el crédito hipotecario

Los interesados pueden iniciar la consulta a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, comunicándose al 11-5150-505. También pueden consultar las condiciones vigentes mediante los canales digitales de la entidad o de manera presencial en las sucursales.

Las condiciones definitivas del préstamo —incluidos el monto que puede solicitar cada persona, el plazo, la relación cuota-ingreso y los requisitos de documentación— quedan sujetas a la evaluación crediticia correspondiente.