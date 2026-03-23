El Gobierno de la Ciudad lanzó un plan de créditos hipotecarios para clase media con subsidio en la tasa, destinado a quienes buscan su primera vivienda

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, presentó un programa de crédito hipotecario dirigido a familias de clase media, con el Banco Ciudad como entidad ejecutora. La iniciativa ofrece préstamos de hasta 20 años con ajuste por UVA más un 7,5% anual.

Además, el gobierno subsidiará dos puntos porcentuales de la tasa, lo que reduce el costo financiero para los beneficiarios y facilita el acceso a la vivienda propia.

Créditos hipotecarios en CABA: requisitos, límites y cómo tramitarlo

Para solicitarlo, los hogares deben contar con ingresos familiares de $3.200.000. Es posible incluir un aval para cumplir con el requisito de ingresos y así aumentar las chances de obtener el crédito.

Los créditos están dirigidos exclusivamente a la compra de primera vivienda o vivienda única y permanente.

Las unidades financiables no podrán superar los 80 metros cuadrados. Además, se establece un límite de u$s2.800 por metro cuadrado, para garantizar que los créditos se destinen a viviendas de clase media.

El presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, explicó cómo se calculan las cuotas: "La cuota es de aproximadamente 80 mil pesos por cada 10 millones". Así, por ejemplo, un crédito de $100 millones tendría un pago de $800.000.

Recursos públicos y financiamiento del programa

El lanzamiento del crédito hipotecario incluye una redistribución de los fondos públicos. Según explicó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri explicó: "Los recursos del Instituto de Vivienda de la ciudad que antes se destinaban a las villas ahora se volcarán exclusivamente a financiar estos créditos".

Asimismo, la Ciudad sumará ingresos provenientes de la concesión de medios públicos a manos privadas y los dividendos generados por el Banco Ciudad, ampliando las fuentes de financiamiento.

Además, según reveló Laje, se emitieron obligaciones negociables por 100 mil millones de pesos para reforzar la financiación.

"Queremos terminar con la injusticia": Macri lanza crédito hipotecario con cuotas que no superan el 25% de ingresos

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó la iniciativa, a mediados de marzo, el jefe de Gobierno porteño subrayó su objetivo de equidad: "Queremos terminar con la injusticia". Y añadió: "En lugar de regalarle la casa a algunos, vamos a ayudar a muchos para que, con esfuerzo y trabajo, puedan comprar en lugar de pagar alquiler".

Asimismo, destacó la atención hacia la clase media: "Reparamos una deuda histórica con la clase media que no pide privilegios, cumple las reglas, paga impuestos y nunca deja de empujar para adelante".

El mandatario completó su mensaje remarcando la competitividad de la propuesta: "Hay un objetivo claro: que la Ciudad se abra camino y le dé opciones de progreso al que la pelea. La tasa es una de las más competitivas del mercado y en 2024 fuimos el primer banco en ofrecer créditos UVA, más de 3500".

En este marco, recalcó que el crédito está pensado para que la cuota no supere el 25% de los ingresos familiares, evitando afectar la economía de los porteños. "Si la misma plata que vos estás usando para alquilar la usás para comprar tu vivienda, tus finanzas no impactan. Hay un cambio de paradigma", afirmó.