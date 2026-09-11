El monto surge de combinar la Pensión para Madres de 7 Hijos con la Prestación Alimentar. Hay requisitos de residencia, ingresos y situación previsional

Un grupo de beneficiarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puede alcanzar en septiembre un ingreso mensual de $648.058,20 mediante la percepción simultánea de dos prestaciones estatales. El monto se obtiene a partir de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos y un adicional correspondiente a la Prestación Alimentar. Ambos conceptos se acreditan de manera automática en la cuenta de cada titular y en la misma fecha de cobro.

La asistencia está destinada a mujeres que tienen o tuvieron siete hijos o más, incluidos los adoptados, pero el número de hijos no es el único requisito para acceder al beneficio.

Pensión Madres de 7 Hijos: cuánto se cobra en septiembre

La cifra total está integrada por dos componentes. Por un lado, la Pensión para Madres de 7 Hijos tiene un valor equivalente al haber mínimo y, según los datos consignados para septiembre, representa $498.633,20.

A ese importe se agregan $149.425 correspondientes a la Prestación Alimentar, en la categoría destinada a familias con tres hijos o más. La suma de ambos conceptos lleva el ingreso mensual a $648.058,20.

La prestación es gestionada por la ANSES y corresponde al esquema de asistencia del Ministerio de Capital Humano.

Quiénes pueden acceder a la pensión

La condición de haber tenido siete hijos debe complementarse con otros criterios relacionados con la residencia, la situación económica y la percepción de otros beneficios.

En materia de nacionalidad, pueden solicitarla las mujeres argentinas y las naturalizadas que acrediten al menos un año de residencia en el país. Para las extranjeras, el requisito es de 15 años de residencia en Argentina.

Los siete hijos pueden ser biológicos o adoptados. Además, para esta condición no se toma en cuenta ni la edad de los hijos ni el estado civil de la madre.

La situación previsional también es determinante. La solicitante no debe cobrar otra jubilación, pensión o retiro, tanto si se trata de una prestación contributiva como de una no contributiva.

El esquema tampoco resulta compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo o las Asignaciones Familiares.

Otro de los criterios establecidos está relacionado con los recursos económicos. La persona que solicita la pensión no debe contar con bienes, ingresos formales ni recursos suficientes para afrontar su propia subsistencia o la de su grupo familiar.

Qué documentación se necesita para hacer el trámite

Antes de iniciar la gestión, es necesario controlar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en "mi ANSES". Una vez verificada esa información, la solicitud puede realizarse sin turno previo en cualquiera de las oficinas del organismo.

Para completar el trámite, se debe presentar el DNI original junto con el formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales (PS 6.18). El beneficio tiene carácter mensual y vitalicio, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta prestación.

Qué hay que tener en cuenta

El monto de $648.058,20 no corresponde a una única prestación ni constituye un pago extraordinario: surge de la combinación de la pensión destinada a madres de siete hijos con la Prestación Alimentar.

Por eso, para acceder al importe completo no alcanza con cumplir únicamente con el requisito de tener siete hijos. También deben mantenerse las condiciones exigidas respecto de residencia, ingresos, patrimonio y compatibilidad con otros beneficios estatales.

ANSES: cuánto cobran otras prestaciones en septiembre de 2026

Los valores de las principales prestaciones de ANSES también se actualizaron en septiembre de 2026, de acuerdo con el aumento de movilidad del 2,11% aplicado para el mes.

La jubilación mínima quedó establecida en $428.633, mientras que con el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 el ingreso puede alcanzar los $498.663. El bono se aplica de manera diferencial según el haber que percibe cada titular.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto informado para septiembre es de $342.907. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez alcanza los $300.043.

Entre las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) quedaron en $154.031 por titular. Para quienes reciben la AUH por discapacidad, el monto asciende a $501.537.

También se actualizó la Asignación Familiar por Hijo, cuyo valor para el primer tramo de ingresos quedó en $77.025. El acceso y el monto final dependen de la situación de cada grupo familiar y de los topes de ingresos establecidos por el sistema.

De esta manera, los valores de septiembre muestran diferencias importantes entre las distintas prestaciones, ya que cada una responde a una situación familiar, previsional o económica específica.