La prestación está destinada a trabajadores que perdieron su empleo de manera involuntaria y cumplan con las condiciones establecidas por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza el 22 de septiembre con el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones. El cronograma se extiende hasta el 28 de septiembre y se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.7

El beneficio contempla un pago mensual cuyo monto se determina a partir de la remuneración del trabajador antes de la finalización de la relación laboral. Entre las situaciones que pueden dar acceso se encuentra el despido sin justa causa.

Quiénes pueden cobrar la prestación de ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo de manera involuntaria y cumplan con los requisitos establecidos por el régimen.

Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, el despido por fuerza mayor y determinados casos de quiebra de la empresa. También existen condiciones específicas para trabajadores de la construcción y trabajadores rurales.

Para los trabajadores permanentes comprendidos en el régimen general, ANSES establece como requisito contar con al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

El acceso también está sujeto a otras condiciones previstas por el régimen. Por ejemplo, existen incompatibilidades con determinadas prestaciones previsionales o no contributivas y con otras situaciones laborales o de ingresos.

Cuánto paga ANSES por desempleo

El importe de la prestación se calcula sobre la remuneración del trabajador y está sujeto a los valores mínimos y máximos establecidos por el régimen.

En septiembre de 2026, el beneficio puede alcanzar los $383.800 mensuales, mientras que el monto mínimo es de $191.900.

La prestación equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual correspondiente a los seis meses anteriores al cese laboral. A su vez, no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% de ese valor.

De esta manera, el monto que recibe cada beneficiario depende de su remuneración previa y de los límites establecidos para el período.

Cuánto tiempo se puede cobrar

La duración de la prestación depende de los meses trabajados y de los aportes realizados antes de la pérdida del empleo. Para el régimen general, la cantidad de cuotas se determina de la siguiente manera:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 meses de prestación.

De 12 a 23 meses: 4 meses.

De 24 a 35 meses: 8 meses.

36 meses: 12 meses.

Las personas de 45 años o más cuentan, además, con una extensión automática de seis meses, de acuerdo con las condiciones previstas por el régimen.

Los trabajadores comprendidos en el régimen de la construcción tienen requisitos y una tabla de duración específicos. En ese caso, ANSES contempla un mínimo de ocho meses de trabajo con aportes dentro de los dos años anteriores al despido o a la finalización de la obra.

Cuándo paga ANSES la Prestación por Desempleo en septiembre

El calendario de pagos comienza el martes 22 de septiembre y se distribuye según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite se realiza a través de los canales habilitados por ANSES. Para gestionarlo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en el apartado Trabajo . Seleccionar Prestación por Desempleo y completar los datos solicitados. Presentar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral. Según el caso, pueden requerirse el telegrama de despido, la carta documento o documentación judicial .

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Si se supera ese plazo, los días excedentes se descuentan del período total de la prestación.

Los trabajadores comprendidos en el régimen general y los de la construcción realizan la gestión ante ANSES. En el caso de los trabajadores rurales alcanzados por la Ley 25.191, el trámite corresponde al RENATRE.

Qué otros beneficios incluye la Prestación por Desempleo

Además del pago mensual, quienes acceden al Seguro por Desempleo pueden recibir asignaciones familiares, cuando corresponda, y contar con cobertura médico-asistencial.

El período de percepción también contempla el reconocimiento de la antigüedad a los fines jubilatorios y permite acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE.

A su vez, el régimen incluye herramientas orientadas a la reinserción laboral, como capacitación, orientación para la búsqueda de empleo, entrenamiento para el trabajo y apoyo a la inserción laboral.