Por qué las proyecciones de Caputo en el Presupuesto 2027 son muy optimistas para la City

Para economistas de la City, el crecimiento esperado luce optimista. Dudas por la consistencia fiscal y especial atención en la ola dolarizadora

Se cuestiona el crecimiento del PIB, tipo de cambio e inflación proyectados.

Las primeras reacciones en el mercado sobre las proyecciones económicas para el próximo año fueron cautelosas. Para economistas de la City consultados por iProfesional, la visión de Luis Caputo para el año electoral suena demasiado optimista, al menos en relación a dos de las principales variables: el crecimiento del PIB y el tipo de cambio.

Sobre este último punto, hay un planteo concreto: si se cumpliera la previsión del Ministerio de Economía, el dólar mayorista a fines del próximo año se ubicaría incluso por debajo de lo que hoy en día es el techo de la banda cambiaria.

Por qué el Presupuesto 2027 será difícil de cumplir para la City

El actual techo se encuentra en $1.900,87 que se compara con un tipo de cambio de $1.847,60 para fin de diciembre del año que viene en el proyecto del Presupuesto.

Sin embargo, no todo pasa por el dólar, a la hora del análisis.

En definitiva, se trata de la economía que Javier Milei imagina para poder ser reelecto en las elecciones de octubre del año que viene.

Está claro que la apuesta principal tiene que ver con un dólar tranquilo, en calma, a pesar de la mayor demanda de divisas que ya se observa por parte del sector privado.

Y de una inflación que, aunque a la baja, quede en valores del 1,5% mensual, y que -en definitiva- sea percibida como manejable por el Gobierno y tolerable por los ciudadanos.

Actividad, consumo y crecimiento, en la mira del mercado

Economistas consultados por iProfesional, apenas el Gobierno divulgó el adelanto de la iniciativa oficial, pusieron la mirada en la expectativa de crecimiento para el año que viene.

"El crecimiento 4%, sin arrastre estadístico de este año, lo veo muy difícil", sugirió el economista Amílcar Collante en diálogo con iProfesional.

Hernán Hirsch, economista jefe del Estudio Broda, opinó en el mismo sentido: "La pauta de crecimiento luce optimista", dijo.

"Este 2026 está más para cerrar con una expansión del 2.0% (con riesgo de revisión a la baja), y no en el +3,0% que pautó el Gobierno" en el balance anticipado de este año.

Por otra parte, los economistas consultados marcaron otra variable, que no está explicitada en el Presupuesto.

El dólar en año electoral: ¿puede haber una corrida?

El equipo económico se preocupó en explicitar que el dólar promedio para el 2027 de $1.728; con el mencionado $1.847,60 para el final de año. "No se trata de una predicción, sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027", expuso un comunicado de Economía.

Para el Gobierno, la inflación promedio será del 21,1% el próximo año.

"Si la inflación cierra este año en torno al 2% mensual, como se espera, ellos prevén una desinflación al 1.5% promedio mensual hasta fin de año, también luce optimista", aseguró Hirsch.

En las consultoras suponen que este escenario podría darse en un esquema muy optimista para el Gobierno, donde "no toca nada" de lo que viene siendo la dinámica monetaria y cambiaria, algo que está por verse durante el año electoral.

Lo concreto es que si bien Caputo ya dijo que viene armando una especie de escudo anti crisis, la realidad muchas veces le gana al esquema más cauteloso.

De hecho, lo que están percibiendo los financistas es que la demanda de divisas se recalentó en las últimas dos semanas, en medio de dudas sobre el plan económico oficial y la mayor incertidumbre en los mercados internacionales, sobre todo en los Estados Unidos, donde volvió a subir la tasa de interés de largo plazo.

En este contexto, las compras diarias de divisas por parte de la autoridad monetaria en la plaza oficial evidenciaron un freno muy marcado.

"Las proyecciones oficiales no contemplan un eventual ‘riesgo K’, que podría incluir una mayor dosis de dolarización, presión cambiaria y una eventual suba del dólar", completó Hirsch en su diálogo con iProfesional.

Actividad y recaudación: ¿las cuentas claras y equilibradas?

Sebastián Menescaldi, economista jefe de Eco Go, puso énfasis en otra de las variables: el equilibrio fiscal y los recursos que vaya a recaudar el Gobierno.

"La verdad es que los recursos dependen mucho del crecimiento real. Y la proyección oficial sobre la cuestión fiscal luce optimista. Entonces ahí queda la duda y después en los gastos, lo que nos llamó un poco la atención fue el tema de los intereses, que parecen bajos. Todo el esquema depende mucho de que crezca la recaudación y la actividad; y ahí están las dudas", apuntó Menescaldi.

Entre las principales proyecciones figuran un crecimiento del PBI del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Desde el Gobierno remarcaron además que la iniciativa volverá a contemplar un resultado fiscal positivo. En ese sentido, destacaron que sería la primera vez en la historia argentina que se registren cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin que el país se encuentre en default.

Otras proyecciones en el Presupuesto 2027

En materia de comercio exterior, el Gobierno estima exportaciones por más de u$s130.000 millones y un resultado favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a u$s15 mil millones.