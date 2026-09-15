El Gobierno presentó el Presupuesto 2027, con proyecciones para dólar, inflación y PBI

El proyecto ingresará en las próximas horas al Congreso y se conocieron los detalles de su contenido luego de una reunión de la mesa política

Espera una inflación de 21,1% y un dólar a $1.728 para el año que viene.

El Gobierno fijó el Presupuesto 2027, con parámetros de crecimiento y salarios.

El Gobierno definió los principales parámetros que tendrá el Presupuesto 2027 y prepara el envío del proyecto a la Cámara de Diputados. Las variables para el dólar, la inflación y el PBI fueron analizadas durante la reunión de la mesa política, que se extendió por más de tres horas y media.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de presentar ante los funcionarios los indicadores que contempla el proyecto para el próximo año.

Presupuesto 2027: qué espera el Gobierno para dólar, inflación y PBI

Entre las principales proyecciones figuran un crecimiento del PBI del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Desde el Gobierno remarcaron además que la iniciativa volverá a contemplar un resultado fiscal positivo. En ese sentido, destacaron que sería la primera vez en la historia argentina que se registren cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin que el país se encuentre en default.

Las principales variables macroeconómicas del Gobierno en el Presupuesto 2027

Otro de los supuestos incluidos en el proyecto es el posible valor que tendrá el dólar durante el año que viene. En ese caso, el Gobierno estima que el dólar llegaría a diciembre del 2027 en $1847,6 (+15,5%).

Desde la Casa Rosada aclararon que ese número no constituye una predicción sobre la cotización del dólar, sino que surge de un cálculo que toma como referencia el tipo de cambio actual y la inflación proyectada para el año próximo.

En materia de comercio exterior, el Gobierno estima exportaciones por más de u$s130.000 millones y un resultado favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a 15 mil millones de dólares.

Otras proyecciones macroeconómicas del Gobierno para 2027:

Consumo privado: 3,4%

Inversión: 9,2%

Exportaciones: u$S133.984 millones

Importaciones: u$s118.424 millones

Saldo comercial: u$s15.560 millones

En tanto, señaló que los recursos totales de la Administración Nacional en 2027 se prevé que alcancen los $198.964.940,7 millones (14% del PBI), un incremento del 25,3% frente a 2026.

Los gastos totales, excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional, ascienden a $198.718.199,7 millones (+25,2%). Los gastos corrientes representan el 98,1% del total. Dentro de los gastos corrientes, los relacionados con asistencia a personas en forma directa explican el 76,2% del total

El resultado financiero de la Administración Nacional previsto para 2027 alcanza un superávit de $246.741,0 millones, manteniéndose estable en términos del PBI respecto de 2026.

Estos números forman parte de las variables macroeconómicas sobre las que se construirá el cálculo de ingresos y gastos del Estado nacional para el próximo ejercicio.

"La consolidación del superávit fiscal, la limpieza en la hoja de balance del Banco Central y la desaceleración de la inflación permitieron una profunda mejora en el perfil financiero del país. La relación entre la deuda bruta y el PBI mostró una marcada reducción, pasando del 156,6% a fines de 2023 al 71,4% a julio de 2026", sostiene el documento del ministerio de Economía.

"Esta mejora de las condiciones macroeconómicas se reflejó en sucesivas revisiones al alza de la calificación soberana por parte de agencias internacionales (Fitch, S&P y Moody's) y en una significativa reducción del riesgo país", agrega.

Y detalla: "Para 2027, la estrategia financiera priorizará la extensión de plazos, la diversificación de fuentes y la minimización del costo de refinanciación de la deuda pública".

Cómo será el envío del Presupuesto 2027

El Presupuesto era uno de los temas centrales de la reunión de la mesa política, que se realiza todos los martes y que en esta oportunidad se desarrolló durante más de tres horas y media.

El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo lugar en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Tras la reunión, el Gobierno prevé concretar el envío del proyecto a la Cámara de Diputados. La iniciativa ingresaría por mesa de entradas y, a diferencia de lo ocurrido en otros años, no está prevista una presentación especial.

En anteriores oportunidades, incluso el propio presidente Javier Milei había presentado el proyecto públicamente, en algunos casos mediante una cadena nacional.

Una vez que el Presupuesto comience a ser analizado en las comisiones de la Cámara baja, la estrategia oficial contempla la participación de funcionarios técnicos del Ministerio de Economía.

Está previsto que concurran secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Palacio de Hacienda, entre ellos Carlos Guberman, para explicar los distintos componentes de la denominada "ley de leyes".

Por el momento, Luis Caputo no tiene previsto asistir a la defensa del proyecto en comisión, pese a haber participado de la definición de las principales variables del Presupuesto 2027.

Qué dijo Luis Caputo sobre el Presupuesto 2027

Tal como anticipó Caputo este martes en un evento ante empresarios, el proyecto de Presupuesto 2027 tiene una premisa fundamental: la continuidad del superávit financiero.

Según adelantó el funcionario, el resultado positivo de las cuentas públicas se mantendrá por cuarto año consecutivo. Caputo puso el dato en perspectiva histórica y destacó que se tratará de la primera vez que la Argentina consigue cuatro años seguidos de superávit financiero sin encontrarse en default.

"Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero", sostuvo el ministro durante el evento por el Día de la Exportación, organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

La presentación se produjo en la fecha límite prevista para que el Poder Ejecutivo envíe la iniciativa al Congreso. El equilibrio de las cuentas públicas será, de esta manera, uno de los principales puntos del programa económico que el Gobierno busca sostener durante 2027.

Además de referirse al resultado fiscal, Caputo trazó un escenario de crecimiento para los próximos meses. El ministro estimó que la actividad económica terminará 2026 con una mejora del 2,5%.

También proyectó que durante 2027 la Argentina habrá acumulado un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023, una evolución que utilizó como argumento para defender la continuidad del programa económico.

El esquema oficial contempla, además, un incremento real moderado de la recaudación tributaria entre 2027 y 2029. De acuerdo con lo planteado por Caputo, la recuperación de la actividad y el aumento de las exportaciones permitirían elevar los ingresos del Estado, al mismo tiempo que el Gobierno mantiene el objetivo de reducir la presión impositiva.

Caputo destacó el crecimiento de las exportaciones

El otro eje de la exposición fue el desempeño del comercio exterior. El ministro aseguró que la Argentina alcanzó niveles récord en las cantidades exportadas y atribuyó parte de ese resultado a una combinación de reducción de impuestos, eliminación de regulaciones, menor costo financiero y mejoras de infraestructura.

"Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17.000 regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades", afirmó.

Cuántos dólares espera generar la Argentina

Para los próximos años, Caputo vinculó el crecimiento de las exportaciones con una mayor disponibilidad de divisas y con la estabilidad cambiaria.

El funcionario estimó que las exportaciones argentinas podrían alcanzar los u$s61.000 millones en 2031, unos u$s40.000 millones más que este año según su proyección.

Además, sostuvo que las estimaciones oficiales podrían resultar conservadoras porque contemplan los proyectos que ya fueron aprobados, mientras que existen otros por alrededor de u$s150.000 millones que todavía no recibieron autorización.

Para 2026, en tanto, calculó que el superávit comercial podría ubicarse entre u$s27.000 millones y u$s28.000 millones. El ministro señaló que esa cifra estaría por encima de otras estimaciones que ubican el resultado en torno a los u$s25.000 millones.

El mensaje de Caputo frente al año electoral

La defensa del superávit también tuvo un componente político. Ante los planteos que reclaman una modificación del programa económico para aumentar el gasto y mejorar el ingreso de los hogares, Caputo rechazó la posibilidad de abandonar la disciplina fiscal.

El ministro pidió "no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento" y sostuvo que el proceso requiere mantener el rumbo elegido por el Gobierno.

En esa línea, apeló a una frase del presidente Javier Milei para explicar la posición oficial frente a las presiones por una política económica más expansiva: "Al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia".

Caputo cerró su exposición con otro mensaje de continuidad: "Vamos a seguir haciendo las cosas bien".

La definición deja planteado el escenario con el que el Gobierno buscará avanzar en el debate del Presupuesto 2027: sostener el superávit financiero, apuntalar el crecimiento y utilizar el aumento de las exportaciones como una de las principales fuentes de generación de dólares.