El Presidente planteó un escenario hipotético sobre la creación de empleo y recibió cuestionamientos de dos economistas del espacio liberal

Una explicación de Javier Milei sobre el funcionamiento del mercado laboral generó cuestionamientos de Roberto Cachanosky y Diego Giacomini, dos economistas que en distintos momentos estuvieron vinculados al espacio liberal y al propio Presidente.

El intercambio surgió a partir de una exposición de Milei ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Allí, el mandatario recurrió a un ejemplo hipotético para argumentar sobre la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo cuando la cantidad de personas que integran una economía permanece estable.

"Se lo pongo con un caso ridículo: ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? La tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. ¿Voy a crear puestos de trabajo? Si la cantidad de gente no cambia".

Milei utilizó ese escenario como parte de una explicación más general sobre los objetivos que, según su visión, debe perseguir una gestión económica. En ese mismo tramo de su discurso afirmó:

"¿De qué están hablando? O sea gobernar es generar bienestar, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres y menos indigentes".

Qué respondió Cachanosky

El planteo fue objetado por Cachanosky, quien centró su respuesta en la relación entre la cantidad de trabajadores disponibles y la demanda de empleo.

El economista sostuvo que, si la oferta laboral permanece sin cambios mientras las empresas demandan más trabajadores, el resultado esperado en ese mercado es un incremento del salario real.

"Si la oferta de trabajo es constante y aumenta la demanda de trabajo porque se crean más puestos de trabajo, entonces el salario real sube", advirtió Cachanoskyen su cuenta de la red social "X".

Después condensó su explicación en una frase: "Oferta constante, demanda aumentando, el precio sube". Su conclusión fue breve y en tono irónico: "Elemental Watson" cerró, lapidario, Cachanosky.

La respuesta de Milei de Roberto Cachanosky

Giacomini también marcó una diferencia

El planteo presidencial recibió además la respuesta de Diego Giacomini, economista libertario que había sido socio de Milei en la redacción de varios de sus libros.

Giacomini tomó como punto de partida el mismo escenario planteado por el Presidente, pero llegó a una interpretación diferente sobre lo que ocurriría con los salarios si la oferta de trabajadores permaneciera estable y aumentara la cantidad de puestos disponibles.

"Si la oferta de trabajo ("gente") está constante y la demanda de trabajo ("puestos de trabajo") crece; entonces sube el precio real en el mercado de trabajo; o sea, sube el poder adquisitivo del salario", lo corrigió el consultor.

El economista acompañó esa explicación con una crítica política dirigida al Presidente: "El AF (por el expresidente Alberto Fernández) del Liberalismo, Javier Milei".

El debate detrás de la discusión

El cruce se inscribe en una discusión más amplia sobre la interpretación de los resultados del programa económico de Milei. Mientras el Presidente sostiene una lectura positiva de su gestión y de sus objetivos en materia de inflación, crecimiento, salarios y pobreza, diferentes economistas cuestionan aspectos del modelo y sus consecuencias.

Las observaciones provienen de corrientes económicas diversas, tanto desde sectores de la ortodoxia como desde posiciones heterodoxas. En ese marco también aparecen cuestionamientos de economistas que tuvieron vínculos previos con el propio Milei.

El Presidente, por su parte, mantiene su defensa del rumbo económico y ha expresado incluso su expectativa de recibir el Premio Nobel de Economía.