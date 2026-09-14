El Gobierno presenta el Presupuesto 2027, con menos inflación y suba de hasta 5% del PBI

Caputo enviará este martes los principales lineamientos del Presupuesto para el año que viene, que también contendrá los gastos del "Proyecto Malvinas"

El Presupuesto proyectaría un crecimiento del PBI entre el 4 y 5% y una inflación anual del 12% para 2027.

El ministro de Economía Luis Caputo enviará este martes al Congreso los principales lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2027.

El proyecto que debe ingresar antes del límite legal del 15 de septiembre al Congreso de la Nación, sostendrá las tres anclas del principales del programa económico: la baja de la inflación, el freno de la emisión monetaria para financiar déficit fiscal y el déficit cero.

Por la información a la que pudo acceder iProfesional, el Gobierno ratificará el déficit cero para mantener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas.

Presupuesto 2027: qué espera el Gobierno para el PBI y la inflación

En relación al crecimiento económico se proyecta una suba del Producto Bruto Interno (PBI) de entre el 4 % al 5% para el próximo 2.027 que es un año electoral.

Los borradores estiman una desaceleración importante de la inflación con respecto al 35% anual actual: la intención sería llevarla a valores cercanos al 12% anual.

El Proyecto de Presupuesto 2027 también tendrá la premisa de emisión cero que tiene que ver con evitar la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro para financiar el déficit fiscal y está fiscalizado en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que tiene media sanción en Diputados.

El Proyecto de que se presentará el Congreso y que entraría por Diputados también contendrá los gastos del del llamado "Proyecto Malvinas", que contiene un aumento en los gastos del ministerio de Defensa y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que son fondos reservados.

Esto fue lo anticipado por un comunicado emitido la semana pasada por la Oficina del Presidente, en el que se informaba también la presentación de una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd y ejecutivos de las compañías ante posibles maniobras de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Esto se debe al DNU 867/2026 que reasignó fondos para la Base Naval Integrada en Usuahia le otorga unos $218.000 millones al ministerio de Defensa y de otros 30.600 millones de pesos a la SIDE

En ese el DNU, el Gobierno puso como fin prioritario la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia el incremento de los gastos correspondientes a SIDE y de ese monto unos $206.373 millones ya fueron identificados como adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo para Defensa, Ejército y Fuerza Aérea, y otros $11.581 millones para gastos corrientes de combustibles, servicios de la obra.

El costo total del proyecto es de unos 500 milllones de dólares o el equivalente a unos 760.000 millones de pesos pero no se sabe cuánto de este gasto será computado en el Protecto Presupuesto 2027.

El Gobierno apuesta a sostener el plan económico en un año electoral

Cabe recordar que la Ley de Presupuesto 2026 (Ley 27.798), sancionada por el Congreso a fines de diciembre de 2025, había anticipado una inflación del 10,1% anual y un crecimiento del 5% del PBI. Se estima que la variación de el IPC cerraría el 2026 finalmente en torno al 30%, mientras que el crecimiento económico sería del 2,5%.

La proyección para el nivel de actividad coincide con la que había quedado reflejada en el último Staff Report del FMI, publicado en mayo. La inflación, en cambio, sería 3,5 puntos porcentuales superior a la que mostró ese documento pero caería casi a la mitad respecto de los niveles en los que cerraría 2026 si se cumplen las proyecciones del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publicó el BCRA.

El informe de avance del Proyecto Presupuesto 2027, al que accedió iProfesional, muestra que se reflejará el compromiso del Gobierno por preservar el orden de las cuentas públicas, manteniendo el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica a través de la eliminación de regulaciones y la reducción de impuestos.

Con relación a la baja de impuestos Caputo la semana pasada en la Convención Anual del IAEF en Misiones que desde el equipo económico preparan una baja adicional de un punto del PBI en impuestos para el año próximo. En cuanto a la meta de superávit, el último Staff Report del FMI proyectaba un resultado primario positivo de entre 1,4% y 1,8% del 2.027.