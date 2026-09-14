Encuesta revela qué pesa más para los votantes, entre salarios, empleo e inflación

Un nuevo sondeo arrojó una diferencia entre el orden de prioridades de los votantes y del Gobierno en el plan económico. Cómo impacta en lo electoral

El presidente Javier Milei ratifica el rumbo de su programa económico tanto hacia hacia afuera como hacia adentro del Gabinete, con la mira puesta en el descenso marcado de la inflación, pero una nueva encuesta de la consultora Analogías arrojó que casi dos tercios del electorado prioriza la condición de los salarios y del mercado de trabajo antes que la estabilidad de precios.

Milei encabezó este lunes una reunión con todos los ministros del Gabinete donde puso de relieve la baja del índice de precios en agosto, que fue del 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses. El Presidente considera este dato una prueba de la efectividad de su plan económico e instó a los funcionarios a defenderlo sin "dejarse psicopatear por el statu quo", convencido de que la reducción de la inflación llevará a una mejora del poder adquisitivo.

Además, la reducción de la inflación es el mandato principal que el electorado le dio en 2023, por lo que representa su activo político más importante de cara a la reelección en 2027. En ese marco, los datos que surgieron del sondeo de Analogías podrían encender alguna luz de alerta en el tablero del Gobierno.

Por empezar, la encuesta realizada del 5 al 8 de septiembre con 2.932 casos y un margen de error de 2% arrojó que casi el 60% de los consultados califica negativamente "el manejo de la economía" por parte del gobierno de Milei. Pero además mostró que la mitad cree que el desempleo aumentará y casi siete de cada diez ya se preocupa más por esa situación y por el nivel de ingresos que por la suba de precios, con lo que discute el orden de prioridades que fija el libertario.

¿Qué nivel de aprobación tiene la gestión económica de Milei según la encuesta?

El sondeo de Analogías empezó por medir la aprobación sobre el Gobierno en general, que se ubicó en el 30,9% en tanto que la desaprobación ascendió al 58,2%, entre los que lo calificaron "muy mal" y "mal". El resultado fue casi igual al de las evaluaciones sobre la gestión económica de Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo.

Al preguntar "cómo calificaría el manejo de la economía en el Gobierno" en un rango del 1 ("muy mal") al 5 ("muy bien") el 50,6% le puso la nota más baja y apenas el 19,2% la más alta. El 11,5% lo calificó como regular con un 3. En el total, la desaprobación de la gestión económica alcanzó el 59,2% y la aprobación se quedó en el 29,4%.

La desaprobación de la gestión económica llegó casi al 60% en la encuesta

La encuesta también arrojó que el 60,9% dice que su situación económica personal y familiar está peor comparada con un año atrás y que persisten las expectativas pesimistas: el 47,7% cree que el contexto en los próximos dos años será peor y el 42,5% considera que será mejor, mientras que un 9,7% "no sabe".

¿Salarios y empleo o estabilidad de precios?: el dato clave para el Gobierno que surgió de la encuesta

Uno de los puntos destacados de la encuesta de Analogías fue su enfoque sobre el programa económico de Milei y la mirada que tienen los votantes consultados sobre dos pilares básicos: el poder adquisitivo de los salarios, el empleo y la estabilidad de precios.

El sondeo es pertinente porque se da en momentos en que el Presidente sale al cruce de economistas, analistas y dirigentes políticos que advierten que la mejora de los índices macroeconómicos aún no impacta en el bolsillo ni en la actividad.

Casi dos tercios de los votantes prioriza las políticas sobre salarios y empleo frente a los precios

"¿Qué programa económico prefiere Ud.? ¿Salario y empleo o estabilidad de precios?" preguntó la encuesta. El 27,1% respondió que prioriza el segundo ítem pero el 65,6% señaló que prefiere el foco puesto en la recuperación de los salarios y el empleo.

El estudio mostró, además, que esta preferencia se impone mayoritariamente en todos los segmentos y alcanza sus picos máximos entre las mujeres (70%), las personas de 30 a 44 años (74%) y personas con estudios terciario/universitario incompleto (70%).

Las expectativas sobre la inflación y el empleo

Los resultados de esta parte de la encuesta van de la mano con los que surgieron al medir las expectativas en torno a la inflación y al empleo. En el primer caso, el 40,4% cree que la inflación será mayor en los próximos meses, el 17,9% que será menor y un 31,6% considera que seguirá igual.

Ese segmento bastante amplio de personas que no esperan una suba más acelerada de los precios ni tampoco una reducción más marcada podría explicar por qué el electorado prioriza hoy una política que mejore el salario real por encima de una que garantice la estabilidad de precios: la inflación parece haber retrocedido como "problema" en la agenda ciudadana. Distintos sondeos coinciden en eso.

El 40,4% aún cree que la inflación subirá pero más del 30% ve un sendero estable

En tanto, al sondear las expectativas sobre el mercado de trabajo el 51,4% de los encuestados consideró que habrá mayor desempleo en los próximos meses, mientras que el 18,3% cree que será menor y el 20,4% estima que la situación será igual. Aquí se ve más claramente por qué el empleo, junto con el salario, tuvo prioridad frente a los precios controlados.

Las respuestas a la encuesta en este aspecto chocan con la rigidez que exhibe Milei para defender el curso de su programa económico. Durante el fin de semana, el Gobierno insistió en que hay una reactivación económica y machacó en sus críticas e ironías hacia quienes denuncian una caída del consumo que impacta en el nivel de empleo.

La mitad de los consultados cree que el desempleo aumentará

Milei y Caputo se pusieron al frente de esa controversia en las redes sociales. Ambos se hicieron eco de un video publicado por un usuario de X que mostraba a una importante aglomeración de gente en la calle Corrientes, el sábado último.

El Presidente apeló a la ironía para refutar la idea de que "la gente no llega a fin de mes" y escribió: "Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta, pero mucho peor es persistir en el error". El ministro de Economía también fue sarcástico: "Seguro que los que están ahí trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!".

¿Cómo le fue a Milei contra el peronismo en el tramo electoral de la encuesta?

De cualquier forma, las opiniones y el humor del electorado respecto de la economía es un factor central para la campaña que empieza a tomar forma rumbo a las elecciones de 2027 en las que Milei buscará su reelección. El Gobierno saca a relucir la baja de la inflación como una promesa cumplida. Es su principal activo electoral.

Sin embargo, depende de que los votantes hagan la misma lectura y le otorguen el mismo valor cuando estén frente a la urna el año próximo. Lógicamente, también será clave la oferta electoral de la oposición, pero la discusión sobre la situación de la economía y las prioridades del programa será un eje central de la pelea dialéctica entre Milei y sus rivales.

La encuesta mostró un empate técnico entre Milei y el peronismo

En ese marco, la encuesta de Analogías realizó una medición de intención de voto que arrojó una marcada paridad: la opción de un "peronismo unido" cosechó el 31% mientras que Milei obtuvo el 30,7%. La diferencia entre ambos es menor al margen de error de la encuesta, por lo que el resutlado es técnicamente un empate.

La alternativa de "una fuerza de los gobernadores" obtuvo el 7,4% y la Izquierda alcanzó el 6,2%, pero el verdadero tercer puesto de la encuesta lo ocuparon los indecisos, que alcanzaron el 24,7%, un número lógicamente alto cuando falta un año para las elecciones y, al mismo tiepmo decisivo.

El estudio de Analogías calificó ese escenario electoral como "una polarización ‘sucia’, con marcada paridad", precisamente debido al nivel de votantes indefinidos que hacen que el gobierno de Milei y el principal espacio opositor que encarna el peronismo estén cabeza a cabeza. La situación de los salarios, el empleo y la inflación será, muy probablemente, el tema clave para el reparto de ese 24% de aquí a 2027.