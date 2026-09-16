La inflación mayorista se aceleró y llegó al 2,1% en agosto por la suba del petróleo

A contramano del IPC, los precios mayoristas saltaron el mes pasado luego de haber perforado el 1% en julio. El mensaje de Luis Caputo

La inflación mayorista se aceleró en agosto y superó el 2%, luego de perforar el 1% en julio. Así lo informó este miércoles el INDEC, que hizo mención al fuerte salto del petróleo como una de las causas del salto en el IPIM.

El Índice de Precios internos al por mayor (IPIM) subió 2,1% en agosto, había sido 0,8% en julio y el dato fue ampliamente celebrado por Javier Milei y Luis Caputo.

El factor detrás del salto en la inflación mayorista y el mensaje de Luis Caputo

Sin embargo, la suba del petróleo presionó al alza a los precios mayoristas, en un mes en el que la inflación minorista fue del 1,7%, su menor registro en 14 meses.

La inflación mayorista acumula una suba del 19,1% en los primeros ocho meses del año, mientas que tuvo un alza del 29,8% interanual. En ambos casos, por debajo del IPC (21,3% y 33,5%, respectivamente).

La suba mensual de la inflación mayorista fue consecuencia de la suba de 2,1% en los "Productos nacionales" y de 2,9% en los "Productos importados". Dentro de los "Productos nacionales", las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron "Petróleo crudo y gas", con 0,71 puntos porcentuales (p.p.); "Productos agropecuarios", con 0,25 p.p.; "Alimentos y bebidas", con 0,17 p.p.; "Productos refinados del petróleo", con 0,14 p.p.; y "Vehículos automotores, carrocerías y repuestos", con 0,10 p.p.

Al respecto, Luis Caputo publicó un mensaje en X en el que analizó el dato de agosto, y aseguró: "Los productos primarios registraron un incremento de 4,6%, explicado fundamentalmente por la suba de 8% en petróleo crudo y gas. De esta manera, la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 p.p., de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas".

"Los precios de los productos manufacturados subieron 1,3%, en lo que fue el menor incremento para esta categoría para un mes de agosto desde 2016", subrayó.

El salto en los precios mayoristas llegó luego de que en julio el IPIM se ubicara por debajo del 1%, lo que provocó el festejo de Milei en redes: "Y al final Julio empezó con 0".

La inflación mayorista superó al IPC minorista

En agosto, los precios mayoristas subieron por arriba del IPC minorista, que fue del 1,7% y se desaceleró con fuerza luego del 2,1% registrado en julio. Así lo informó este jueves el INDEC. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró su variación mensual más baja en 14 meses: en junio del año pasado había sido 1,6%, mientras que en mayo del 2025 había sido del 1,5%.

Así, la inflación acumulada en lo que va del año es del 21,3% y la variación interanual fue del 33,5%. La baja de la inflación en agosto era algo que habían anticipado las consultoras, que para septiembre anticipan un dato similar y que tenderá a bajar en los próximos meses.

Según informó el INDEC, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). La segunda división con mayor incremento fue Educación (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

Inflación de septiembre: qué dato espera la City

Para el mes de septiembre, los diversos economistas relevados por iProfesional estiman que la inflación podría ubicarse en un rango entre 1,5% a 2%.

"A priori, las estimaciones nos indican que este período arrojará un porcentaje parecido a agosto", adelantó Camilo Tiscornia a iProfesional.

En tanto, Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la Consultora Eco Go, ve más cerca de 1,9% el IPC del presente mes, ya que "se normalizan" distintas variables, y "sigue el sendero crucero de los precios en un rango de entre 1,5% a 2% mensual".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum, espera que, en un escenario proyectado en el que se encuentre controlado para el dólar, "el proceso de desinflación continúe, así que las tasas, si se mantienen en estos niveles, vuelven a ser positivas en términos reales, ya que el índice de precios al consumidor podría ubicarse en septiembre en niveles de entre 1,3% a 1,5%".

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 45 economistas privados, los expertos estipularon que en corriente mes la inflación será de 1,8%.

"Con el fin del periodo de mayor presión estacional sobre el tipo de cambio y el fuerte salto que tuvieron los commodities agrícolas, que abren una ventana para que el sector agroexportador acelere liquidaciones, el mercado se tornó más optimista sobre el peso. En especial, por la desaceleración que registró la inflación en las últimas semanas de la mano de los alimentos", resume Isaías Marini, economista del fondo ONE618 (ex Consultatio), a iProfesional.

Para Morales, la moderación del índice de precios al consumidor ocurre "tras el pico registrado en julio", impulsado por factores estacionales como las vacaciones de invierno, que encarecieron el turismo y los pasajes, elevando la cifra de la ciudad de Buenos Aires al 2,9%.

Por lo que considera que la contención en el precio de los alimentos y la normalización de los servicios turísticos "permitirían retomar una tendencia a la baja".

De confirmarse estas proyecciones, "el indicador consolidaría un sendero inferior al 2% mensual para el resto del año, alineándose con las expectativas proyectadas por las principales consultoras financieras", destaca Morales.

Por lo que concluye que, hacia adelante, la inflación se mantendrá en un rango de entre 1,5% y 2%.

En esta tónica, proyecta que este año cerrará con una inflación de 29,6% y en 2027 se ubique por debajo de 23%.

"Es temprano para decir que perforará 20% porque las elecciones presidenciales harán que haya subas en el tipo de cambio con impacto en los precios de la economía", concluye Morales.

Qué pasará en los próximos meses, según las proyecciones del mercado

En tanto, de acuerdo al relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el BCRA, la inflación continuará en los próximos meses por debajo del 2%. Para octubre, se espera un IPC del 1,7%, para noviembre del 1,6% y del 1,8% para diciembre, un mes con mayor carga estacional.