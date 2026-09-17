El índice de la Universidad Di Tella subió 2,4% mensual, aunque la percepción sobre la economía y el consumo mostró comportamientos dispares

La confianza de los hogares argentinos recuperó terreno en septiembre. Después de dos meses de bajas consecutivas, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) llegó a 41,2 puntos, con una mejora mensual del 2,4%, según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El resultado también marcó un crecimiento de 3,4% frente al mismo mes de 2025. De acuerdo con la medición, se trata de la mayor variación interanual desde julio del año pasado.

El estudio fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre y alcanzó a hogares de 40 grandes centros urbanos. El ICC combina distintas percepciones de los consumidores: cómo observan su situación actual, qué esperan para los próximos meses y qué margen tienen para realizar compras de bienes de mayor valor.

El repunte se produjo mientras el mercado cambiario atravesaba una etapa de mayor estabilidad y disminuía la preocupación de los analistas por la morosidad de los créditos. En ese escenario también tuvieron lugar acuerdos de refinanciación ofrecidos por bancos y fintech a personas con deudas.

Confianza del consumidor: cómo varió en el interior, GBA y CABA en septiembre

El promedio nacional oculta diferencias importantes entre las distintas áreas relevadas.

El interior del país encabezó la recuperación de septiembre: el índice regional avanzó 5,23% y alcanzó 46,11 puntos, su registro más elevado desde marzo.

del país encabezó la recuperación de septiembre: el índice regional avanzó 5,23% y alcanzó 46,11 puntos, su registro más elevado desde marzo. El Gran Buenos Aires también tuvo una evolución positiva, aunque de menor magnitud. La mejora fue del 3,33%, con un resultado final de 39,55 puntos.

también tuvo una evolución positiva, aunque de menor magnitud. La mejora fue del 3,33%, con un resultado final de 39,55 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, ocurrió lo contrario. La confianza descendió 6,78% y quedó en 37,16 puntos.

El director del CIF, Sebastián Auguste, remarcó esta diferencia entre regiones. El comportamiento de los últimos meses muestra que la percepción económica de los hogares no evoluciona de manera uniforme en todo el territorio y que existen diferencias entre el interior, el conurbano y la Capital Federal.

Los ingresos también marcaron diferencias

El nivel de ingresos fue otro de los factores que separó los resultados de septiembre.

12,33% respecto de agosto. El indicador quedó así en 41,29 puntos. Los hogares ubicados en el segmento de menores recursos registraron un salto derespecto de agosto. El indicador quedó así en 41,29 puntos.

Entre los hogares de ingresos altos, en cambio, hubo una baja mensual del 4,07% y el índice terminó en 40,95 puntos.

El informe vincula parte de esta diferencia con el impacto de la actualización de los cuadros tarifarios, que tiene mayor incidencia sobre los sectores medios y altos. Pese a ello, ese componente presentó una mejora de 2,2% interanual.

En los hogares de menores ingresos, el comportamiento estuvo relacionado también con la evolución del empleo y de los salarios informales. A eso se sumaron las asignaciones familiares, cuyos valores se actualizan mensualmente tomando como referencia la inflación de dos meses antes y que acumularon una suba interanual del 4,8%.

Qué esperan los consumidores y cuánto están dispuestos a gastar

La mejora del ICC no fue uniforme entre sus distintos componentes.

La evaluación de las Condiciones Presentes tuvo una variación mensual de apenas 0,3%. El indicador alcanzó 33,2 puntos, aunque en la comparación con septiembre de 2025 mostró un avance más significativo, del 9,4%.

Las perspectivas para los próximos meses presentaron un panorama diferente. El componente de expectativas aumentó 3,8% en un mes y llegó a 49,2 puntos. Ese nivel prácticamente igualó el registro de un año atrás y lo convirtió en el subíndice de mayor valor dentro del relevamiento.

La intención de realizar compras importantes continúa siendo el punto más débil. El indicador correspondiente a bienes durables bajó 3,4% y se ubicó en 32,7 puntos.

La recuperación de este componente había comenzado desde niveles especialmente bajos, pero todavía aparecen obstáculos para concretar operaciones como la compra de un automóvil, un electrodoméstico o determinados gastos importantes del hogar. Entre los factores que condicionan esas decisiones figuran las tasas de interés, el financiamiento y la situación de los ingresos.

Qué pasó con la confianza desde el inicio del Gobierno de Milei

Los datos de septiembre también permiten poner el resultado actual en perspectiva. El CIF calculó que, durante los primeros 33 meses de la gestión de Javier Milei, la confianza acumuló una mejora de 3,4%.

Sin embargo, la evolución fue distinta según cada dimensión del índice. La percepción sobre la situación personal avanzó 1,9%, mientras que la evaluación de la economía general retrocedió 19,7%.

La mayor variación correspondió a la predisposición para comprar bienes durables, que acumuló un incremento de 84,7%. El dato debe interpretarse teniendo en cuenta que el indicador partía de un nivel extremadamente bajo.

El recorrido del ICC también tuvo dos puntos de referencia durante la actual administración. El máximo se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos. Desde entonces, el índice perdió 13,1%.

En el extremo opuesto, el mínimo se había producido en enero de 2024, cuando el indicador descendió a 35,6 puntos, después de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Milei. Frente a aquel piso, el nivel actual implica una recuperación acumulada del 15,7%.