Nueva ley de Inocencia Fiscal: el paso a paso para ingresar dólares del colchón

El Senado dio luz verde a la medida, que traía el visto bueno de Diputados. El anuncio busca dar seguridad ante posibles denuncias de ARCA

El Senado convirtió este jueves en ley la Inocencia Fiscal II, el régimen impulsado por el Gobierno para ampliar el acceso al sistema simplificado de Ganancias y facilitar que los argentinos incorporen al circuito formal los dólares que mantienen fuera del sistema financiero. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra.

El objetivo oficial es captar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema. El ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado que existen alrededor de u$s170.000 millones en manos de los argentinos fuera del circuito financiero formal.

La nueva ley no crea un blanqueo tradicional. En cambio, modifica las reglas de fiscalización, amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias y establece mayores niveles de protección frente a determinados cuestionamientos de ARCA.

El cambio resulta relevante para quienes tienen dólares en efectivo y quieren utilizarlos para una operación formal. El dinero puede ingresar al sistema financiero, utilizarse en determinadas operaciones bursátiles o aplicarse directamente a una operación inmobiliaria, de acuerdo con las condiciones establecidas por el nuevo régimen.

El Senado aprobó Inocencia Fiscal II: el paso a paso para ingresar dólares del colchón

El mecanismo puede entenderse en una serie de pasos que comienza con la adhesión al régimen y termina con la utilización formal de los dólares.

Paso 1: adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

El primer paso consiste en optar por el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias ante ARCA.

Una de las principales modificaciones aprobadas por el Congreso es que se eliminan los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen. El nuevo esquema alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes que cumplan con las condiciones previstas.

Una vez realizada la adhesión, el contribuyente obtiene una constancia que acredita su incorporación al régimen.

Este documento será relevante para la etapa siguiente, porque permite acreditar ante el banco, agente bursátil o escribano que la persona se encuentra alcanzada por el nuevo esquema.

Paso 2: elegir qué hacer con los dólares

Una vez adherido al régimen, el contribuyente puede utilizar los fondos mediante las vías habilitadas.

Una alternativa es llevar los dólares en efectivo a una entidad financiera para incorporarlos al circuito bancario, siempre dentro de las condiciones y controles que correspondan.

También pueden canalizarse a través del mercado de capitales mediante un agente autorizado por la Comisión Nacional de Valores.

Otra posibilidad es utilizar directamente los dólares para una operación inmobiliaria. En ese caso, el dinero puede entregarse en efectivo ante el escribano interviniente en una escritura pública destinada a constituir, modificar, declarar o extinguir derechos reales sobre un inmueble.

La lógica del régimen es que los fondos puedan pasar a formar parte de una operación formal sin que la sola existencia previa de esos dólares fuera del sistema genere automáticamente una presunción de evasión.

Paso 3: presentar la constancia ante el banco, agente o escribano

El contribuyente debe presentar la constancia de adhesión ante el sujeto que intervenga en la operación.

Según el caso, puede ser una entidad financiera, un agente del mercado de capitales o un escribano.

Estos actores continúan sujetos a las normas de prevención del lavado de activos y deben realizar los controles que les corresponden. La nueva ley no elimina esas obligaciones.

De hecho, la UIF ya había establecido que las entidades deben continuar aplicando un enfoque basado en riesgo para determinar los controles correspondientes a cada operación.

Por lo tanto, contar con la constancia de adhesión a Inocencia Fiscal no significa que desaparezcan los controles bancarios, bursátiles o notariales.

Paso 4: concretar la operación y formalizar los fondos

Una vez cumplidos los controles correspondientes, los dólares pueden utilizarse en la operación elegida.

Por ejemplo, una persona que tiene dólares en efectivo puede utilizarlos para comprar un inmueble y entregar los fondos ante el escribano en el marco de la escritura.

También puede incorporarlos al sistema financiero o utilizarlos mediante los mecanismos habilitados para operar en el mercado de capitales.

En todos los casos, el punto central es que los fondos dejan de permanecer fuera del circuito formal y pasan a estar vinculados con una operación identificable.

Para las operaciones inmobiliarias concretadas hasta el 31 de diciembre de 2027, el proyecto establece reglas específicas para computar los bienes incorporados al patrimonio a los efectos de Bienes Personales.

Paso 5: mantener las obligaciones fiscales

La adhesión al régimen no significa que el contribuyente quede liberado de presentar sus declaraciones juradas.

Para conservar los beneficios resulta necesario cumplir con las obligaciones establecidas por la nueva normativa, incluida la presentación de la declaración jurada correspondiente.

El principal beneficio es la presunción de exactitud de la declaración simplificada, que limita los supuestos en los que ARCA puede avanzar sobre la información declarada.

Qué pasa si ARCA detecta una diferencia

La nueva ley también establece qué ocurre si ARCA encuentra una diferencia entre lo declarado y la información que surge de sus sistemas o de terceros.

La denominada "discrepancia significativa" se configura, entre otros supuestos, cuando una impugnación genera un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.

A su vez, debe superarse un piso mínimo. Ese umbral equivale al 5% del monto establecido para la evasión simple en el Régimen Penal Tributario.

Como actualmente ese monto es de $100 millones, el piso equivale a $5 millones.

También existen otros supuestos específicos, entre ellos aquellos vinculados con el uso de facturas o documentación apócrifa y determinadas imputaciones improcedentes.

Hay 15 días para corregir la declaración jurada

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que la detección de una diferencia no implica automáticamente la pérdida de los beneficios.

Si ARCA notifica un ajuste, el contribuyente puede presentar una declaración jurada rectificativa dentro de los 15 días hábiles y cancelar o regularizar los saldos adeudados junto con los intereses correspondientes.

De esta manera, la ley establece una instancia de subsanación antes de que se produzcan consecuencias más severas sobre la protección otorgada por el régimen.

Además, ARCA debe fundamentar la diferencia sobre la información declarada por el contribuyente, la que se encuentre disponible en sus sistemas o la proporcionada por terceros.

Qué cambia para los dólares del colchón

La sanción de Inocencia Fiscal II busca modificar el escenario para quienes tienen ahorros en efectivo y hasta ahora evitaban incorporarlos al sistema financiero por temor a una fiscalización sobre el origen de esos fondos.

La ley no convierte automáticamente esos dólares en dinero declarado mediante un blanqueo tradicional, pero sí crea un marco de protección fiscal para los contribuyentes que ingresen al régimen y cumplan con sus condiciones.

El Gobierno apunta de esta manera a que una parte de los aproximadamente u$s170.000 millones que, según sus estimaciones, están fuera del sistema pueda transformarse en depósitos, inversiones, operaciones inmobiliarias, compras y otras transacciones formales.

El paso clave para el contribuyente será, por lo tanto, adherir al régimen, obtener la constancia, canalizar los fondos mediante una operación habilitada y mantener al día las obligaciones fiscales.

La aplicación efectiva de las nuevas disposiciones deberá contemplar además la promulgación y publicación de la ley, junto con la reglamentación que corresponda para poner en funcionamiento los distintos mecanismos previstos.