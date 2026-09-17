El Gobierno logró aprobar la ley Inocencia Fiscal II para atraer los dólares del colchón

El Senado aprobó la ley que amplía el universo de contribuyentes alcanzados por el régimen actual. Calculan que hay u$s170.000 millones fuera del sistema

La ley elimina límites para el Régimen Simplificado de Ganancias y ofrece mayor seguridad a los contribuyentes que exterioricen.

El gobierno de Javier Milei consiguió aprobar en el Senado la ley de Inocencia Fiscal II, una de las principales apuestas del ministro de Economía, Luis Caputo, para convencer a los ahorristas de que saquen sus "dólares del colchón" y los regularicen mediante la ampliación del Régimen de Ganancias Simplificado, para inyecarlos en la economía real.

La nueva norma, que modifica la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal vigente desde enero pasado, se aprobó en general con 44 votos a favor y 23 en contra, luego de un debate breve con pocos oradores pero en el marco de una sesión extensa que, para llevarse a cabo, obligó a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a una dura negociación con los bloques dialoguistas.

De hecho, la aprobación de Inocencia Fiscal II funcionó como una especie de premio consuelo para el Gobierno en lo político, luego de se dejara afuera del temario de la sesión la reforma del Banco Central, el proyecto que más interesaba a Milei pero que Bullrich postergó por la presión de bloques dialoguistas para hacerle modificaciones.

La modificación de la Ley de Inocencia Fiscal busca profundizar el objetivo de captar los dólares que los ahorristas tienen fuera del sistema bancario y que, según las estimaciones del Gobierno, pueden alcanzar los u$s170.000 millones.

Con ese fin, amplía el universo de contribuyentes que pueden ingresar al Régimen de Ganancias Simplificado al eliminar los límites por ingresos y permitir que más contribuyentes puedan regularizar sus ahorros no declarados sin que ARCA los investigue o los penalice, un beneficio que la nueva ley prohíbe solo para funcionarios públicos.

¿Cuáles son los puntos principales de la nueva ley de Inocencia Fiscal?

Para el Gobierno, la importancia de la nueva ley radica en la necesidad de simplificar el sistema tributario, reducir la discrecionalidad del Estado frente a los ahorristas que durante años compraron dólares en el mercado "blue" y atraer esos billetes a inversiones formales.

Entre las modificaciones que realiza esta nueva Ley de Inocencia Fiscal se destaca que elimina los límites que regían hasta ahora para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias, de ingresos hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones. Esto permite que puedan adherir contribuyentes con altos volúmenes de operaciones.

La ley contempla que incluso puedan adherir al Régimen Simplificado los grandes contribuyentes, aunque en ese caso tendrán dos condiciones: solo pueden utilizarlo para la mecánica de determinación de impuestos y no gozan de los beneficios de prescripción limitada ni de la protección fiscal sobre el IVA y Ganancias de periodos anteriores.

Otro punto saliente de la nueva ley es el cambio en el concepto de "discrepancia significativa", que es la llave que le permite a ARCA impugnar la declaración simplificada y levantar la protección que brinda el régimen.

El proyecto cambia la base de cálculo y el porcentaje del 15% para configurar la discrepancia ya no se medirá sobre el "saldo de impuesto a ingresar" (monto final a pagar tras computar retenciones, percepciones y pagos a cuenta), sino sobre el "impuesto determinado" (el impuesto resultante previo a esos descuentos).

Además, el proyecto establece que aún cuando se supere el 15% de diferencia, no se considerará discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia se igual o inferior al 5% del umbral de evasión fijado por el Régimen Penal Tributario, que a valores actuales se ubica en los $5.000.000.

¿Qué dice la ley sobre los funcionarios públicos?

La finalidad de esta nueva versión de Inocencia Fiscal es dar más incentivos para exteriorizarlos dólares sin declarar y mayor seguridad jurídica para quienes lo hagan, es decir, garantías de que no serán "perseguidos" por el fisco.

De hecho, la carga de la prueba recae sobre ARCA, que para impugnar -en caso de discrepancias- solo podrá utilizar la información declarada por el contribuyente; información disponible en sus sistemas propios e información de terceros. "Cualquier otra consideración no tendrá valor probatorio alguno", señala la ley, que blinda así al contribuyente contra otros indicios que no figuren en sistema.

Sin embargo, esta seguridad no corre para los funcionarios públicos. Durante el debate en Diputados -donde la ley se aprobó con una holgada mayoría- LLA cedió a un pedido de los bloques dialoguistas para asegurarse su apoyo y modificó el texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado que hayan ocupado un cargo en los últimos 5 años no puedan adherir a la exteriorización de los "dólares del colchón".

Los funcionarios sí podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque no gozarán de la presunción de exactitud de la declaración ni de ningún otro beneficio contemplado para el resto de los contribuyentes.

Esa modificación fue una consecuncia directa del escándalo que terminó por eyectar del Gobierno al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había adherido al Régimen Simplificado en medio de la investigación sobre sus gastos y patrimonio. Si bien la oposición señala que la nueva ley está hecha "a medida" para exfuncionarios como Adorni, los beneficios del régimen no los alcanzarían.

El debate entre los senadores

La nueva ley avanzó, al igual que su versión original, bajo el concepto de que "el Estado deje de sospechar de los contribuyentes" que definió oportunamente Milei y que repitieron los senadores libertarios durante el debate en el recinto, como Bruno Olivera, miembro informante del proyecto.

El senador destacó la intención de que los ahoristas "puedan volcar a la economía formal los dólares que tienen fuera del sistema" y que "más contribuyentes puedan ingresar a este sistema de Ganancias Simplificado", al cual ya adhirieron "400 mil personas desde la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal" original, según destacó.

"Durante 20 años nos marcaban errores, nos decían que estaban mal el mercado, estaba mal comprar dólares, estaba mal ahorrar, pero sin dar nunca una solución, mientras que este Gobierno identifica el error y propone una solución mediante un proyecto de ley", subrayó Olivera al tiempo que señaló que "tener 170 mil millones de dólares abajo del colchón es porque durante años el Estado hizo las cosas mal".