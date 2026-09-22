Día del Trabajador de la Sanidad: de cuánto fue el bono según el convenio colectivo

Se trata de un bono extraordinario, que se abona por única vez. Los empresarios están obligados a depositarlo antes del 20 de septiembre.

Este lunes 21 de septiembre los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad celebraron su día por partida doble: por un lado, los sindicatos de todo el país realizaron encuentros para los afiliados, al tiempo que, según consta en el último acuerdo paritario, se debió liquidar el pago de la asignación excepcional, que tiene un monto de acuerdo al convenio colectivo de trabajo de cada actividad.

Desde la conducción de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) advirtieron que, quienes no lo hayan recibido, pueden hacer el respectivo reclamo, ya que las patronales están obligadas a hacer los respectivos depósitos antes del 20 de septiembre.

Cuánto se cobra de bono según cada convenio colectivo de Sanidad

Asimismo, aclararon que, aunque se lo conoce como "bono por el Día de la Sanidad", su denominación formal es asignación excepcional no remunerativa. El monto se fue modificando en las diferentes negociaciones salariales, pero en la última ya quedó establecido de la siguiente manera:

Personal técnico, administrativo y obrero de droguerías y distribuidoras de especialidades medicinales: $101.560 , convenio colectivo 120/75

, convenio colectivo 120/75 Trabajadores de laboratorios fabricantes de productos medicinales y veterinarios: $101.560 , CCT 42/89

, CCT 42/89 Empleados de hospitales privados de colectividades y establecimientos de la comunidad: $71.635 , convenio colectivo 103/75

, convenio colectivo 103/75 Personal técnico, administrativo y de maestranza de mutualidades: $68.925,70 , convenio 107/75

, convenio 107/75 Empleados de clínicas, sanatorios, institutos con internación, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos: $68.925,70 , convenio 122/75

, convenio 122/75 Trabajadores de empresas de emergencias médicas, medicina domiciliaria y traslado de pacientes: $68.920,58 , CCT 459/06

, CCT 459/06 Empleados de institutos médicos, odontológicos, laboratorios, centros de diagnóstico y establecimientos sin internación: $68.863,34 , CCT 108/75

, CCT 108/75 Personal de empresas dedicadas a la atención, el cuidado y la internación domiciliaria: $58.003, convenio 743/16

Cuándo se retomarán las negociaciones paritarias en Sanidad

Las paritarias del sector se negocian entre la organización gremial que conduce el ex titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, y los representantes de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM) y la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), entre otras.

Desde FATSA remarcaron que dicho bono es un pago "extraordinario" que se abona una sola vez con motivo de la fecha. El pago "no reemplaza el salario mensual ni las sumas establecidas previamente en las negociaciones salariales". Los últimos acuerdos para las diferentes ramas giraron en torno a subas acumulativas del 3,7% en junio, 2% en julio y 1,6% en agosto, más asignaciones no remunerativas mensuales de $90.000 para junio y julio y de $80.000 para agosto.

Se estima que en los próximos días habrá encuentros entre el gremio y las cámaras patronales para establecer un nuevo incremento de los haberes que contemplaría el último tramo del año, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, aunque algunas fuentes dejaron trascender que la mejora podría pactarse por un trimestre fijando un nuevo cónclave para el último mes del año.

Por último, FATSA reiteró que, en caso de que la asignación no haya sido depositada dentro del plazo acordado, los trabajadores y trabajadoras pueden realizar la consulta ante la representación gremial del establecimiento o el sindicato de primer grado adherido a la Federación correspondiente a su jurisdicción.