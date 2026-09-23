Caputo arma un blindaje de u$s100.000 millones para evitar una corrida pre elecciones

Se espera una balanza comercial récord y la afluencia de inversiones en el marco del RIGI. Optimismo por la liquidación del campo

Se basa en superávit, compras BCRA, swaps (con China y EE.UU.) y RIGI para acumular divisas.

Si todo sale según lo previsto por Luis Caputo, el Gobierno podría disponer de un verdadero paquete anti corridas antes de las elecciones presidenciales de octubre del año que viene. El equipo económico lo desplegó en las últimas horas y el armado total podría sumar la friolera de u$s100.000 millones.

Se trata de fondos que Economía podría acumular entre lo que queda de este 2026 y el próximo año, hasta el momento de las elecciones presidenciales.

Caputo decidió mandarle un mensaje categórico al mercado: al contrario de lo sucedido el año pasado, en medio de la campaña, cuando se produjo una severa corrida en contra del peso, esta vez debería ser distinto porque el Gobierno llega bien armado rumbo a la contienda en las urnas.

El mensaje oficial no tuvo la respuesta esperada por los funcionarios: el índice de riesgo país trepó 3,6% en la jornada y alcanzó los 552 puntos.

De qué se trata el paquete de Caputo para sostener el dólar

A diferencia del año pasado, en este 2026 el Banco Central viene concretando fuertes intervenciones en las compras del divisas en el mercado.

En lo que va del año ya suma casi u$s15.000 millones: aproximadamente la mitad de esos dólares se sumaron a las reservas y la otra mitad sirvieron para pagar los vencimientos de la deuda.

La estimación oficial es que la autoridad monetaria seguirá de compras en lo que resta de este año.

"Hay 16.000 millones pendientes de liquidación del campo", dijo Federico Furiase, secretario de Finanzas. La mayor parte de ese volumen pertenece a parte de la soja que está guardada en silobolsas y otra porción es parte de la próxima cosecha fina, que comienza a liquidarse antes de fin de año.

Para el año 2027, Economía cree que el superávit comercial será incluso más robusto que el de este año.

Las estimaciones dan cuenta de al menos u$s29.000 millones pero también se habla de llegar a u$s30.000 millones gracias a la buena previsión de la cosecha y a los elevados precios de las materias primas.

De hecho, la tonelada de soja se acercó en las últimas horas a la línea de los 500 dólares en los mercados internacionales.

Un verdadero escudo de dólares "anti corridas"

Más allá del previsible superávit comercial, el secretario de Finanzas enfatiza una serie de herramientas disponibles para enfrentar un eventual estrés cambiario.

Entre ellas aparecen:

El swap con China, por unos u$s20.000 millones. Según el equipo económico, este swap podría activarse en su totalidad en caso de ser necesario, algo que por ahora se desconocía ya que el acuerdo con el gobierno de Xi Xinping se mantiene bajo reserva.

Una línea de swap con Estados Unidos, también cercana a u$s20.000 millones , que Federico Furiase, secretario de Finanzas, aseguró que permanece disponible si fuera necesario;

, que Federico Furiase, secretario de Finanzas, aseguró que permanece disponible si fuera necesario; La capacidad de intervenir en el mercado de futuros, que hoy se encuentra prácticamente sin posiciones abiertas y constituye, según el Gobierno, una "munición" aún intacta. Esa posición puede llegar a los u$s9.000 millones;

Los ingresos del RIGI , que Economía proyecta entre u$s6.000 y u$s6.500 millones para 2027, provenientes de inversiones en energía y minería.

, que Economía proyecta entre u$s6.000 y u$s6.500 millones para 2027, provenientes de inversiones en energía y minería. La combinación entre el superávit comercial y esos nuevos proyectos permitiría generar un flujo adicional de divisas cercano a los u$s9.000 millones durante 2027, siempre según las propias estimaciones oficiales.

En total, el paquete anti-corrida podría alcanzar a los u$s100.000 millones, un monto que el Gobierno considera disuasorio frente a una ola de desconfianza previa a las elecciones del año que viene.

Pesos estrictamente vigilados

El argumento final de Caputo no pasa por los dólares sino por el mercado de los pesos. El Gobierno sigue convencido de que un programa monetario "seco" de pesos no tendrá alimento para recalentar el mercado del dólar.

El equipo económico se jacta -y así se lo hizo saber Caputo a los inversores de Wall Street- que una de las fortalezas del programa oficial es el estricto apretón monetario.

La cuenta luce transparente y clara: aun cuando apareciera incertidumbre política, habría muy pocos pesos disponibles para alimentar una corrida.

En Economía calculan que la base monetaria más los pasivos remunerados del Banco Central equivalen actualmente a unos u$s30.000 millones, un nivel considerablemente inferior al de otros períodos de tensión cambiaria, cuando ese stock oscilaba entre u$s40.000 y u$s50.000 millones.

Con superávit fiscal primario proyectado en 1,3% del PBI, equilibrio financiero cercano al 0,2% y una política monetaria que promete no relajarse, el ministro buscará transmitir una conclusión contundente: el Gobierno cree que está construyendo un escudo suficiente para atravesar el calendario electoral sin una crisis cambiaria.

Frente a los inversores de Wall Street, el ministro de Economía se mostró optimista respecto del escenario financiero para la Argentina, para después de las elecciones de 2027.

Lo expresó de esta manera: "Esta dinámica cambiará significativamente después de 2027, ya que es muy probable que obtengamos mejores calificaciones crediticias y reduzcamos la exposición al riesgo país en nuestras carteras. Además, para entonces ya no existirá el riesgo político. Al combinar todos estos factores, es probable que se den las condiciones adecuadas para acceder a los mercados si fuera necesario".