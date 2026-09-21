Quién se queda con los u$s170 millones diarios que liquida el agro y que no compra el BCRA

La demanda del sector privado absorbe la liquidación diaria del campo ante las bajas compras de divisas por parte del Banco Central

El dólar oficial se mantiene estable pese a la demanda y contexto adverso.

El agro liquida récord de dólares. BCRA compra poco y reservas no crecen.

Hay un dato que desconcierta al mercado cambiario: el campo está liquidando divisas a un ritmo récord para septiembre, pero las compras del Banco Central son mínimas

Este mes fue históricamente considerado como "seco" en la afluencia de divisas, pero esta vez luce diferente.

Las liquidaciones del agro siguen a buen ritmo, pero la autoridad monetaria parece no tomar nota de esa dinámica. Las compras de dólares del BCRA se redujeron al mínimo y -con excepción del último viernes- en el resto de la semana nunca sobrepasaron los u$s9 millones diarios.

Por qué el Banco Central no compra los dólares de la cosecha

La pregunta empezó a repetirse entre operadores, bancos y mesas de dinero: si el agro vende cerca de u$s170 millones por día y el BCRA compra apenas una pequeña porción, ¿quién se queda con el resto de las divisas?

La respuesta aparece en un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y revela un cambio de fondo en la dinámica del mercado oficial. Hoy ya no es el Banco Central el principal comprador de los dólares comerciales: esa función la está cumpliendo, en gran medida, el sector privado.

De acuerdo con PPI, el complejo oleaginoso y cerealero viene liquidando alrededor de u$s170 millones diarios durante septiembre, un volumen que convertiría a este mes en el mejor septiembre de los últimos años si se excluyen los períodos extraordinarios de los llamados "dólar soja" y otros programas de incentivo a las exportaciones.

Sin embargo, esa abundante oferta no se traduce en una fuerte acumulación de reservas.

El Banco Central apenas lleva comprados u$s205 millones en lo que va de este mes y su promedio diario ronda los u$s15 millones, un volumen muy inferior a la liquidación del agro. Incluso la mayor compra del mes fue de apenas u$s36 millones en una sola rueda, el último viernes.

Cómo influye la demanda de dólares de las empresas en las reserva

La diferencia entre ambos números tiene un destinatario claro.

Según los cálculos de PPI, el resto de los sectores económicos está demandando en forma neta unos u$s154 millones por día, el registro más elevado desde octubre de 2025. Es decir, prácticamente toda la oferta que genera el agro encuentra compradores privados antes de engrosar las reservas del Central. Ese dato es relevante porque modifica la lectura tradicional del mercado. Durante buena parte de 2026, la discusión pasaba por cuánto podía comprar el Banco Central.

Ahora el foco cambió: lo importante es medir la intensidad de la demanda privada de divisas y si esa presión puede sostenerse sin alterar el tipo de cambio.

El dólar sigue estable

Pese a esa fuerte puja entre oferta y demanda, el dólar oficial mayorista apenas avanzó 0,4% desde el cierre de agosto y terminó la semana pasada en $1.514,5.

Para los técnicos de PPI, esa estabilidad resulta todavía más llamativa porque ocurre en un contexto internacional adverso:

El índice global del dólar (DXY) subió 0,8% en las primeras tres semanas de septiembre

en las primeras tres semanas de septiembre El peso chileno se depreció más de 1%

El peso mexicano cayó más de 1%

En otras palabras, Argentina logró mantener prácticamente congelado el tipo de cambio aun cuando el dólar se fortaleció frente a otras monedas emergentes.

La otra pieza del rompecabezas

El informe agrega un elemento que también despierta la atención entre los operadores: durante este mes se detectaron movimientos inusuales en el mercado de títulos dolar linked, compatibles con ventas oficiales por unos u$s305 millones, de los cuales u$s185 millones se concentraron en una sola rueda.

No se trata de una confirmación de intervención, sino de una estimación elaborada por la sociedad de Bolsa a partir del comportamiento del mercado secundario. Pero refuerza la idea de que el Gobierno continúa utilizando distintas herramientas para administrar la transición cambiaria.